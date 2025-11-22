Ar pagaliau baigsis karas Ukrainoje? Ekspertas atskleidė, kas vyksta

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje, diskutuoja buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius.
Zelenskis šiuo metu lankosi Turkijoje, turi intensyvias derybas. Kas vyksta jūsų akimis? Ar čia kažkas vyksta?
L. Linkevičius: Pirmiausia, tai neturėtų stebinti, kad diplomatiniais kanalais pokalbiai vyksta. Dabar jeigu kažkas tai kažką derasi, slaptai, tai normalūs pokalbiai taip ir vyksta, čia irgi neturėtų stebinti.
Dabar, jeigu kalbėtume apie planą, tai čia renkame trupinius nuo visų stalų, kadangi tos informacijos, kaip jūs sakote, pacitavote, ir kur dar ir „Politico“ parašė, cituojant Baltųjų rūmų atstovus, kad „čia greitai kažką susitarsime“. Mes tokių pažadų jau esame girdėję ir todėl atsargiai tą viską reikėtų vertinti.
Kodėl dabar šis planas kilo, kaip jums atrodo? Ar čia kažkoks laikas ypatingas?
L. Linkevičius: Na, sako, kad ne dabar kilo. Lyg ir čia kalbama, kad Dmitrijevas su Vitkofu dar Majamyje apie tai kalbėjo, nors kažkaip sunku patikėti, nes, jeigu pamenate, tas Dmitrijevo vojažas buvo labai keistas, net rusų spauda apie tai nieko nerašė. Vis tiek būtų kažkokios optimizmo gaidelės ar dar kažkas.
Nieko tokio nebuvo po to vizito, nors dabar, kaip galima suprasti, čia buvo būtent ten tos užuomazgos. Tai kaip ten buvo iš tikrųjų, mes šito nežinome ir dabar, kas ne tai, kad stebina, bet gal truputėlį trikdo, kad nieko to nežinojo nei ukrainiečiai, kaip mes suprantame, nei europiečiai nežinojo.
Čia buvo net pabrėžtinai pasakyta, kad jiems nerūpi, ką galvoja europiečiai, bet vis tiek tai reikia pamatyti. Prielaidas galima būtų daryti, ir čia buvo tokių irgi komentarų, aš bent pats mačiau, kad štai dabar galimybė tokia yra paspausti ukrainiečius, kadangi yra tas korupcijos skandalas ir čia galbūt jie turėtų nusileisti pagaliau, kadangi yra racionalūs, kaip jie teigia, pasiūlymai.
Na, bet žinote, aš tai taip priešingai galvočiau, tą skandalą irgi reikėtų įvairiai žiūrėti. Viena vertus, kad išryškinta štai tokie mastai korupcijos, tai be abejo, yra didelis smūgis.
Aš tik patikslinsiu skaičių – 100 mln., sumos yra impozantiškos.
L. Linkevičius: Strėlės eina ir į Jermaką. Kaip matome, čia daug kas irgi komentuoja, kad turėtų galbūt atsistatydinti, čia jo kaip ir dešinioji ranka ir kairioji, matyt, kartu ir visos kitos. Yra net sakančių, kad įtakingesnis už patį prezidentą administracijoje.
Taip, jis pasiėmęs tiek įgaliojimų, kurie nepriklauso jokiu būdu pagal tą jo statusą, bet praktiškai tai taip yra. Jis ir užsienio reikalų ministras praktiškai buvo visą laiką.
Na, bet aš tai taip įsivaizduočiau, jeigu dabar prispaustas korupcijos, Zelenskis kartu mėgina parodyti, kad štai veikia kova. Jeigu yra ministrai teisiškai persekiojami, tai sistema veikia. Ar visur taip veikia? Turbūt ne visur, o pas juos veikia.
Dabar kita vertus, jeigu prispaustas jis kažką paaukotų, kas susiję su Ukrainos interesais, tai viduje jam būtų dar blogiau. Aš taip įsivaizduočiau, nes principe, jis silpnas būdamas, užpultas dėl to korupcijos skandalo, dabar dar kažką tai paaukotų, ko nederėtų galbūt to daryti, kaip čia dabar ir teigiama.
Tai aš manau, kad irgi nelabai įsivaizduoju, kad jis tai darytų, na, o klausimų dar daugiau kyla.
Mes turime svertų. Jūs gi diplomatas, žinote, kartais reikia parodyti, ar ne?
L. Linkevičius: Šiuo atveju tas spaudimas, tada įsivaizduotumėte turbūt Rusijos atžvilgiu, ar ne? O rusai, jeigu vėl tikėti tais komentarais, kaip tik pakomentavo, kad čia geras toks kaip ir pasiūlymas, tai kaip ir jų čia nereikėtų labai spausti – spausti reiktų tuos, kurie gal galėtų suabejoti, nematau tame jokios logikos.
Ir, sakysim, dabar, kad delegacija į Kijevą irgi pirmą kartą tokio aukšto lygio, ir Pentagono, ir kariuomenės. Ir vėlgi girdime visokių komentarų, kad gal bus kalbama ir apie dronų įsigijimą iš Ukrainos, nes jie stipriai pažengę techniškai.
Yra tolimo veikimo koviniai dronai, efektyvūs, ir tai įdomu ir amerikiečiams, ir apie tai buvo kalbama, galbūt tai yra dalis. Na, ir tai, kad jūs irgi pastebėjote, kad Dmitrijevas ir Vitkofas yra verslininkai, tai matyt viskas vėl žvelgiama per verslo prizmę, ir taip reikėtų daryti prielaidas, ir mėginama galbūt rasti kažkokią tai pridėtinę vertę šiame susitarime, kuris neva tai ir turėtų suteikti tas netiesiogines saugumo garantijas.
Tai mes visas tas prielaidas čia, kiek dabar iš visur susiėmėme, iš visų kampų matome, bet vis tiek tų atsakymų žymiai mažiau negu yra tų klausimų ir todėl aš labai atsargiai čia vertinčiau tą viską.
Nutekinta jau tam tikra konkreti informacija, keturios sritys, 28 punktai, vadinasi, yra kažkoks popierius, kuris vaikšto per žmones. Ką galvojate apie tai?
L. Linkevičius: Tai mes dėl to ir neabejojame – ko gero, yra popierius ir ko gero yra tos sritys, bet jeigu mes atskirai pradėsime jas aptarinėti, vėl kyla klausimas, kaip jos bus įgyvendintos ir jeigu vėl bus kalba apie kažkokių tai teritorijų atidavimą, tai vėlgi klausimai: o kaip čia, o kodėl? Ir vėlgi sakau: tos saugumo garantijos – o kas garantuos?
Labai daug klausimų ir jie visiškai nėra atsakyti, ir todėl mes negalime čia dabar kažkokiu tai optimizmu trykšti, juo labiau, kad ir iš patirties matome, kad taip būna: tie pažadai visokie ir lūkesčiai, ir būna subliūkšta labai greitai.
Na, ir dabar matyt tas atvejis kažkuo neišsiskiria iš kitų. Taip, kad aš tame nematau kažkokio tai proveržio. Bent jau iš to, ką žinome. Gal kažko dar sužinosime, gal kažkas dar kažkokios informacijos reiktų palaukti, bet iš to, ką girdime, tai tikrai to nėra.
Žiūrint į interesus, ar Putinui reikia pauzės dabar?
L. Linkevičius: Ne, nemanau iš tikrųjų. Gal kažkiek ir reikėtų atgauti tas jėgas, bet jis jaučiasi, kad jis kontroliuoja situaciją – jis visiškai nenori sustoti. Jis visą laiką kartoja tuos savo reikalavimus, kurie iš principo nelabai keičiasi.
Vienintelis dalykas, kuris galėtų kažkuo pakeisti, būtent tas verslo kažkoks patrauklus pasiūlymas iš Trumpo pusės, kuris galėtų galbūt kažkiek tai pristabdyti tas karines ambicijas. Tokias prielaidas galima daryti.
Visos laidos klausykite čia:
