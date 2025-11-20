Panemunėje sulaikyta Vokietijos ieškota Rusijos pilietė

Ją antradienį popiet sulaikė Bardinų pasienio užkardos pareigūnai.
Turėtais duomenimis, buvo tikimasi, kad 49-erių ieškoma moteris Lietuvos sieną kirs kitoje vietoje – Kybartų PKP.
Sulaikytą Rusijos pilietę pasieniečiai perdavė atvykusiems Tauragės policijos pareigūnams.
Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 739 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 639, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 41, Jungtinės Karalystės – 13, Baltarusijos – 12, Latvijos – 8, Airijos ir Moldovos – po 4, Švedijos ir Ukrainos – po 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.
