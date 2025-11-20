 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panemunėje sulaikyta Vokietijos ieškota Rusijos pilietė

2025-11-20 12:30 / šaltinis: BNS
2025-11-20 12:30

Prie sienos su Rusija, Panemunės pasienio kontrolės punkte (PKP), pasieniečiai sulaikė Vokietijos policijos ieškomą Rusijos pilietę, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

Prie sienos su Rusija, Panemunės pasienio kontrolės punkte (PKP), pasieniečiai sulaikė Vokietijos policijos ieškomą Rusijos pilietę, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

0

Ją antradienį popiet sulaikė Bardinų pasienio užkardos pareigūnai.

Turėtais duomenimis, buvo tikimasi, kad 49-erių ieškoma moteris Lietuvos sieną kirs kitoje vietoje – Kybartų PKP.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaikytą Rusijos pilietę pasieniečiai perdavė atvykusiems Tauragės policijos pareigūnams.

Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 739 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 639, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 41, Jungtinės Karalystės – 13, Baltarusijos – 12, Latvijos – 8, Airijos ir Moldovos – po 4, Švedijos ir Ukrainos – po 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.

