TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasieniečiai ragina Minską išleisti vilkikus: sprendimo dėl sienos atvėrimo laukiama iš Nacionalinio saugumo komisijos

2025-11-18 12:17 / šaltinis: BNS
2025-11-18 12:17

Lietuvos pasieniečiai antradienį paragino Baltarusijos kolegas stabdyti kontrabandą ir išleisti joje strigusius Lietuvos vilkikus, tuo metu apie Baltarusijos poziciją nepranešama.

Pasienis su Baltarusija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Lietuvos pasieniečiai antradienį paragino Baltarusijos kolegas stabdyti kontrabandą ir išleisti joje strigusius Lietuvos vilkikus, tuo metu apie Baltarusijos poziciją nepranešama.

2

Neveikiančiame Lavoriškių pasienio kontrolės punkte techninėms deryboms antradienį susitiko valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). 

„Sprendimą dėl sienos atvėrimo ir kitų su tuo susijusių klausimų antradienį priims Nacionalinio saugumo komisija, atsižvelgusi į techninių pasieniečių derybų rezultatus ir kitas aplinkybes“, – BNS teigė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.

