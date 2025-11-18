Pasieniečiai ragina Minską išleisti vilkikus: sprendimo dėl sienos atvėrimo laukiama iš Nacionalinio saugumo komisijos

Neveikiančiame Lavoriškių pasienio kontrolės punkte techninėms deryboms antradienį susitiko valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
„Sprendimą dėl sienos atvėrimo ir kitų su tuo susijusių klausimų antradienį priims Nacionalinio saugumo komisija, atsižvelgusi į techninių pasieniečių derybų rezultatus ir kitas aplinkybes“, – BNS teigė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
