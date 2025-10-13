Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Analitikai: rugsėjį Rusijos propaganda ypatingą dėmesį skyrė oro erdvės pažeidimams NATO šalyse

2025-10-13 10:55 / šaltinis: BNS
2025-10-13 10:55

 Rugsėjo mėnesį Rusijos propaganda itin daug dėmesio skyrė diskredituoti NATO, išnaudodama oro erdvės pažeidimus Lenkijoje, Rumunijoje bei Estijoje, pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

Rusija išsiuntė strateginius bombonešius virš Baltijos jūros, buvo pakelti NATO naikintuvai (nuotr. SCANPIX)

Pastaraisiais mėnesiais į NATO narių Lenkijos, Estijos bei Rumunijos oro erdves įsibrovė Rusijos orlaiviai.

Pasak kariuomenės, didžiausio atgarsio priešiškoje erdvėje sulaukė rugsėjo 10-ąją Lenkijos oro erdvę pažeidusių Rusijos bepiločių orlaivių incidentas.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, komentuodamas Vakarų šalių reakciją, tvirtino, jog tai dar vienas nepagrįstas kaltinimas Rusijai, o propagandinėje erdvėje plačiai skleista versija, kad tai galėjo suplanuoti pati Ukraina, norėdama išprovokuoti karą tarp NATO ir Rusijos.

Panašus naratyvas pakartotas ir po rugsėjo 13 dieną Rumunijos oro erdvės pažeidimų. Teigta, kad Ukraina sąmoningai leidžia dronus į Rumuniją ir Lenkiją, siekdama gauti daugiau finansinės paramos iš Vakarų.

Po to, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė apie 20 dronų, NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“ („Rytų sargyba“).

Anot kariuomenės, paskelbus apie misijos pradžią, propagandinėje erdvėje šis sprendimas interpretuotas kaip tiesioginė grėsmė Rusijai.

Šiomis žinutėmis siekta sustiprinti naratyvą apie tariamą NATO agresiją bei įtikinti vidaus auditoriją, kad Rusija tik gynybiškai reaguoja į Vakarų veiksmus. Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas teigė, kad „NATO de facto dalyvauja šiame kare“ su Rusija.

Tą pačią žinutę pakartojo ir Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas, jis teigė, jog tai reiškia „neišvengiamą karą tarp NATO ir Rusijos“.

Rugsėjo 17 dieną Estijai paskelbus, kad trys Rusijos naikintuvai MiG-31 pažeidė Estijos oro erdvę, Kremlius tokius pranešimus vadino „isterija“. Rusijos žiniasklaidoje šie pareiškimai pateikti kaip NATO „dezinformacijos kampanijos dalis“, kurios tikslas dirbtinai kelti įtampą Baltijos jūros regione.

Trys rusų naikintuvai buvo įskridę į Estijos oro erdvę ir joje išbuvo 12 minučių.

Rugsėjį vyko ir plataus masto Rusijos karinės pratybos „Zapad-2025“, jas Kremliaus žiniasklaida pristatė kaip gynybines ir akcentavo tariamą technologinį pranašumą prieš Vakarų šalis.

Praėjusį mėnesį priešiška informacinė veikla daugiausia buvo sutelkta į NATO oro gynybos pajėgumų menkinimą ir Ukrainos vaizdavimą kaip provokacijų iniciatorės. Tokiais naratyvais siekta mažinti pasitikėjimą NATO patikimumu ir stiprinti Kremliaus skleidžiamą žinutę apie tariamą Aljanso karą su Rusija.

