TV3 naujienos > Užsienis > JAV

NATO pradeda branduolines pratybas

2025-10-13 08:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 08:15

NATO pirmadienį pradeda kasmetines pratybas, skirtas Aljanso teritorijos gynybai branduoliniais ginklais. Pratybose „Steadfast Noon“, karinio štabo Belgijos Monso mieste duomenimis, per ateinančias dvi savaites dalyvaus apie 2 tūkst. karių, taip pat 70 lėktuvų.

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

NATO pirmadienį pradeda kasmetines pratybas, skirtas Aljanso teritorijos gynybai branduoliniais ginklais. Pratybose „Steadfast Noon", karinio štabo Belgijos Monso mieste duomenimis, per ateinančias dvi savaites dalyvaus apie 2 tūkst. karių, taip pat 70 lėktuvų.

0

NATO pabrėžia, kad „Steadfast Noon“ yra įprastinės pratybos, o ne reakcija į pastaruosius Rusijos įvykdytus oro erdvės pažeidimus ar provokacijas. Tačiau manevrai esą yra ir aiškus signalas Maskvai, kad Aljansas, prireikus, pasirengęs gintis ir branduoliniu ginklu. Pratybos reikalingos užtikrinti, kad branduolinis atgrasymas liktų kiek įmanoma patikimas ir efektyvus, penktadienį pabrėžė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.

Tikslaus pratybų scenarijaus ir kitų detalių NATO nenurodo. Anot karinių ekspertų, per įprastai spalį vykstančius manevrus mokomasi, kaip JAV branduolinius ginklus saugiai transportuoti iš požeminių saugyklų į lėktuvus ir juos pritvirtinti prie naikintuvų. Tačiau per pratybas tikri branduoliniai ginklai nėra naudojami.

Ne visos NATO sąjungininkės turi branduolinių bombų, tačiau kai kuriose Europos šalyse kaip atgrasymo priemonė yra dislokuoti JAV B61 branduoliniai ginklai. Remiantis nepatvirtintais pranešimais, JAV branduoliniai ginklai saugomi Šiaurės Italijoje, Belgijoje, Nyderlanduose ir Biuchelyje Vokietijoje.

Mokymai vyks po kelių incidentų, kai neatpažinti dronai sutrikdė oro uostų darbą ir buvo pastebėti prie karinių objektų keliose NATO šalyse, įskaitant Daniją.

„Dronai mums nėra nauja grėsmė. Mes kai ką išmanome apie dronus“, – prieš pratybas sakė JAV pulkininkas Danielis Bunchas, NATO branduolinių operacijų vadovas, ir pridūrė, kad NATO atidžiai stebi padažnėjusius įsiveržimo atvejus.

