NATO pradės branduolines pratybas

Internete paskelbtame vaizdo įraše M. Rutte pabrėžė, kad pirmadienį prasidėsiančios dviejų savaičių pratybos yra „įprastos“. NATO teigimu, jos nėra tiesiogiai susijusios su naujausiais Kremliaus veiksmais.
„Turime tai daryti, nes tai padeda mums garantuoti, kad mūsų branduolinis atgrasymas išliks kiek įmanoma patikimesnis, saugesnis ir veiksmingesnis“, – sakė M. Rutte.
„Tai taip pat siunčia aiškų signalą bet kuriam potencialiam priešininkui, kad mes galime apginti ir ginsime visas sąjungininkes nuo visų grėsmių“, – pabrėžė NATO generalinis sekretorius.
NATO pareigūnų teigimu, pratybose, per kurias tikri branduoliniai ginklai nėra naudojami, dalyvaus apie 70 lėktuvų ir 2000 karių iš 13 valstybių narių. Pratybos Šiaurės jūros regione bus vykdomos iš aviacijos bazių Nyderlanduose, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Danijoje.
Kariai treniruojasi saugiai transportuoti JAV branduolinius ginklus iš požeminių saugyklų
Vokietijos oro pajėgos dalyvaus su trimis bombonešiais „Tornado“, skirtais numesti JAV branduolines bombas, ir keturiais naikintuvais „Eurofighter“.
Pasak karinių ekspertų, per pratybas, kasmet vystančias spalio mėnesį, kariai treniruojasi saugiai transportuoti JAV branduolinius ginklus iš požeminių saugyklų ir sumontuoti juos naikintuvuose, bet tikros branduolinės galvutės nenaudojamos.
Ne visos NATO sąjungininkės turi branduolinių bombų, tačiau kai kuriose Europos šalyse kaip atgrasymo priemonė yra dislokuoti JAV B61 branduoliniai ginklai. Remiantis nepatvirtintais pranešimais, JAV branduoliniai ginklai saugomi Šiaurės Italijoje, Belgijoje, Nyderlanduose ir Biuchelyje Vokietijoje.
Mokymai vyks po kelių incidentų, kai neatpažinti dronai sutrikdė oro uostų darbą ir buvo pastebėti prie karinių objektų keliose NATO šalyse, įskaitant Daniją.
„Dronai mums nėra nauja grėsmė. Mes kai ką išmanome apie dronus“, – sakė JAV pulkininkas Danielis Bunchas, NATO branduolinių operacijų vadovas, ir pridūrė, kad NATO atidžiai stebi padažnėjusius įsiveržimo atvejus.
Tai naujausios Aljanso rengiamos pratybos, Kremliui nuo 2022 m., kai užpuolė Ukrainą, sugriežtinus branduolinę retoriką.
NATO branduolinės politikos direktorius Jimas Stokesas sakė, kad sąjungininkės „nepastebėjo jokių Rusijos branduolinės pozicijos pokyčių“, bet "ir toliau nuolat seks visą gana dažnai pasigirstančią Rusijos branduolinę retoriką ir dvigubo pajėgumo raketų naudojimą Ukrainoje“.
