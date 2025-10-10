Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Po Trumpo pareiškimo apie išmetimą iš NATO – Ispanijos reakcija

2025-10-10 14:10 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-10 14:10

Ispanija penktadienį atsikirto į JAV prezidento Donaldo Trumpo komentarus, kad ji turėtų būti pašalinta iš NATO, nes nesugeba įvykdyti jo inicijuoto didesnių išlaidų gynybai reikalavimo.

Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas (nuotr. SCANPIX)

Ispanija penktadienį atsikirto į JAV prezidento Donaldo Trumpo komentarus, kad ji turėtų būti pašalinta iš NATO, nes nesugeba įvykdyti jo inicijuoto didesnių išlaidų gynybai reikalavimo.

0

„Ispanija yra įsipareigojusi ir visateisė NATO narė. Ji laikosi savo pajėgumų tikslų taip pat kaip ir Jungtinės Valstijos“, – sakė Ispanijos vyriausybės šaltiniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas ketvirtadienį žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė: "(Ispanija) neturi jokio pasiteisinimo to nedaryti, bet nieko tokio. Tiesą pasakius, galbūt reikėtų juos išmesti iš NATO.“

NATO susitarė per ateinantį dešimtmetį smarkiai padidinti išlaidas gynybai

Birželį 32 valstybes vienijanti NATO susitarė per ateinantį dešimtmetį smarkiai padidinti išlaidas gynybai. D. Trumpas grasino nubausti Madridą per prekybą už pasipriešinimą naujam tikslui skirti 5 proc. BVP gynybai.

Ispanijos ministras pirmininkas socialistas Pedro Sanchezas tvirtino, kad Madridui nebūtina pasiekti numatyto lygio.

Ispanija – santykinai viena iš mažiausiai gynybai išleidžiančių NATO šalių.

JAV prezidentas, kuris ne kartą yra užsiminęs, kad Vašingtonas gali nesuteikti apsaugos Europos šalims, nenorinčioms skirti daugiau lėšų gynybai, prastūmė įsipareigojimą skirti 5 proc. BVP su saugumu susijusioms išlaidoms, ir tai buvo laikoma kertiniu žingsniu siekiant palaikyti jo ryšius su NATO.

Šį skaičių sudaro 3,5 proc. BVP pagrindinėms gynybos išlaidoms ir 1,5 proc. BVP įvairesnio pobūdžio sritims, pavyzdžiui, infrastruktūrai ir kibernetiniam saugumui.

Ankstesnis Aljanso karinių išlaidų tikslas siekė 2 proc. BVP. Šis lygis pirmą kartą buvo nustatytas 2014 metais.

