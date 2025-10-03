9 kartus teistas Antanas vėl įkliuvo, nes girtas važinėjosi uošvės automobiliu: „Žmona buvo sukrėsta“

Incidentas įvyko šių metų gegužės pradžioje. Patruliai pastebėjo juodą „Opel“, kuris, išvydęs policijos automobilį, staiga sustojo ir bandė važiuoti atbulomis. Išlipęs vairuotojas – Antanas K. – iš karto pareigūnams sukėlė įtarimą: nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli, judesiai nekoordinuoti.
„Jam buvo pasiūlyta pasitikrinti blaivumą, tačiau vyras kategoriškai atsisakė, nors buvo įspėtas apie galimą atsakomybę“, – nurodė vienas iš liudijusių policijos pareigūnų.
Vyras taip pat neturėjo teisės vairuoti.
Prisipažino girtavęs
Teisme Antanas K. pripažino: tą vakarą išgėrė tris butelius alaus ir, žmonai išėjus pasivaikščioti, paėmė uošvės automobilio raktus bei nuvažiavo į „Maximą“.
Vyras aiškino, kad keistai elgėsi ir atsisakė tikrintis blaivumą dėl streso:
„Pasimetęs nebesuvokiau situacijos rimtumo. Galvojau, kad tai tik administracinis pažeidimas.“
Vyras tikino, kad gailisi ir prašė neskirti arešto bausmės – esą areštas sukeltų finansinių sunkumų jo šeimai.
„Labai dėl to gailiuosi. Žmona buvo sukrėsta“, – kalbėjo kaltinamasis.
Griežta bausmė
Deja, teismas priminė – Antanas K. jau teistas už smurtą, neteisėtą disponavimą narkotikais ir net priklausymą nusikalstamam susivienijimui.
„Kaltinamojo elgesys liudija atsainų požiūrį į visuomenėje priimtas taisykles“, – konstatavo teisėja.
Galiausiai teismas nusprendė: Antanui K. skirta 40 tūkst. eurų bauda (nuo pradinės 60 tūkst. eurų sumos pritaikius lengvatą už prisipažinimą).
Taip pat jis pripažintas recidyvistu, neteko teisės vairuoti 4,5 metų laikotarpiui, turės atlyginti automobilio vertę – 3 610 eurų, ir dar privalės dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.
