Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

9 kartus teistas Antanas vėl įkliuvo, nes girtas važinėjosi uošvės automobiliu: „Žmona buvo sukrėsta“

2025-10-03 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 21:00

Vilniuje devynis kartus teistas Antanas K. (tikrasis vardas pakeistas – aut. past.) ir vėl įkliuvo policijai. Šįkart jis, būdamas neblaivus ir neturėdamas teisės vairuotu, vairavo uošvės automobilį „Opel Antara“, o sustabdytas pareigūnų atsisakė tikrintis blaivumą.

Policija, alkotesteris BNS Foto

Vilniuje devynis kartus teistas Antanas K. (tikrasis vardas pakeistas – aut. past.) ir vėl įkliuvo policijai. Šįkart jis, būdamas neblaivus ir neturėdamas teisės vairuotu, vairavo uošvės automobilį „Opel Antara“, o sustabdytas pareigūnų atsisakė tikrintis blaivumą.

REKLAMA
2

Incidentas įvyko šių metų gegužės pradžioje. Patruliai pastebėjo juodą „Opel“, kuris, išvydęs policijos automobilį, staiga sustojo ir bandė važiuoti atbulomis. Išlipęs vairuotojas – Antanas K. – iš karto pareigūnams sukėlė įtarimą: nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli, judesiai nekoordinuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jam buvo pasiūlyta pasitikrinti blaivumą, tačiau vyras kategoriškai atsisakė, nors buvo įspėtas apie galimą atsakomybę“, – nurodė vienas iš liudijusių policijos pareigūnų.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras taip pat neturėjo teisės vairuoti.

Prisipažino girtavęs

Teisme Antanas K. pripažino: tą vakarą išgėrė tris butelius alaus ir, žmonai išėjus pasivaikščioti, paėmė uošvės automobilio raktus bei nuvažiavo į „Maximą“.

REKLAMA

Vyras aiškino, kad keistai elgėsi ir atsisakė tikrintis blaivumą dėl streso:

„Pasimetęs nebesuvokiau situacijos rimtumo. Galvojau, kad tai tik administracinis pažeidimas.“

Vyras tikino, kad gailisi ir prašė neskirti arešto bausmės – esą areštas sukeltų finansinių sunkumų jo šeimai.

„Labai dėl to gailiuosi. Žmona buvo sukrėsta“, – kalbėjo kaltinamasis.

Griežta bausmė

Deja, teismas priminė – Antanas K. jau teistas už smurtą, neteisėtą disponavimą narkotikais ir net priklausymą nusikalstamam susivienijimui.

REKLAMA
REKLAMA

„Kaltinamojo elgesys liudija atsainų požiūrį į visuomenėje priimtas taisykles“, – konstatavo teisėja.

Galiausiai teismas nusprendė: Antanui K. skirta 40 tūkst. eurų bauda (nuo pradinės 60 tūkst. eurų sumos pritaikius lengvatą už prisipažinimą).

Taip pat jis pripažintas recidyvistu, neteko teisės vairuoti 4,5 metų laikotarpiui, turės atlyginti automobilio vertę – 3 610 eurų, ir dar privalės dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų