Lietuvos policija siunčia žinią: kreipiasi į visus

„Mus vadina Angelais Sargais. O mums garbė Jus ginti, saugoti, padėti.
Sveikiname visus su Policijos, Angelų Sargų diena. Tesaugo mus visus Angelai Sargai“, – rašoma „Facebook“ įraše.
Įspėjo gyventojus apie sukčių aferas
Primename, kad anksčiau Lietuvos policija savo „Facebook“ paskyroje pasidalino svarbia žinia: patarė, kaip atpažinti, kad susidūrėte su sukčiais.
Įsidėmėkite šią informaciją, perduokite tai ir vyresniems giminaičiams, nes žinojimas gali padėti apsisaugoti.
Svarbiausia informacija, kaip atpažinti, kad tapote sukčių taikiniu bei ką daryti įtariant, kad bendraujate su sukčiais, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas.
Įsidėmėkite, kaip atpažinti sukčius
Sukčiai randa įvairių būdų, kaip išvilioti pinigus – apsimeta institucijų darbuotojais, bankų, mobilaus ryšio operatorių atstovais ir prašo jūsų asmeninių duomenų, bankų prisijungimų.
Dažniausiai telefonu paskambinę sukčiai kalba rusų kalba, sukuria istorijas, siūlo neva apsaugoti jūsų sąskaitas, duomenis, pratęsti sutartis.
Sulaukus tokių pasiūlymų policijos atstovai primena neskubėti, tikrinti informaciją, būti atidiems ir apie galimus sukčiavimo atvejus pranešti policijai.
„BŪKITE BUDRŪS, ATPAŽINKITE, KAIP SUKČIUS BANDO IŠVILIOTI PINIGUS:
Apsimeta policijos pareigūnais, banko, mobiliojo ryšio operatorių darbuotojais ar kitais valstybės tarnautojais.
Dažniausiai bendrauja rusų kalba.
Paskambinęs praneša, jog šiuo metu sukčiaujama elektroninėje erdvėje ir yra duomenų, kad naudojamasi Jūsų sąskaita arba kad Jūsų banko ar elektroninio pašto paskyra nulaužta, o duomenys pasisavinti.
Sukuria istoriją, esą baigėsi Jūsų turimo mobiliojo ryšio operatoriaus numerio aptarnavimas arba reikia pratęsti sutartį ir šiems veiksmams atlikti būtini Jūsų duomenys.
Prašo padiktuoti banko prisijungimo duomenis, įvesti juos į atsiųstas užklausas, perduoti banko korteles kurjeriams, pervesti lėšas į kitų asmenų sąskaitas, siūlo padėti apsaugoti sąskaitas, užblokuoti duomenų grobstymą, pratęsti sutartis.
PATARIMAI:
- Neskubėkite veikti – paprašykite paskambinti vėliau, ramiai įvertinkite situaciją, nepasiduokite spaudimui.
- Žinokite – Lietuvoje veikiančių bankų darbuotojai, policijos pareigūnai ir kitų valstybės institucijų darbuotojai bendrauja lietuvių kalba.
- Patikrinkite – savo banko sąskaitą per elektroninį banką arba paskambinkite oficialiais banko telefono numeriais ir pasiteiraukite apie Jums pateiktos informacijos tikrumą.
- Prisiminkite – banko darbuotojas ar kitas pareigūnas niekada neskambins prašydamas atskleisti ar suvesti savo banko prisijungimus arba kitus asmens duomenis į atsiųstas užklausas.
- Paskambinkite – savo mobiliojo ryšio operatoriui oficialiai skelbiamais telefono numeriais ir įsitikinkite, ar Jums pateikta informacija yra tikra.
- Praneškite policijai – taip padėsite efektyviau ir greičiau išaiškinti telefoninius sukčius“, – socialiniuose tinkluose rašė Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas.
