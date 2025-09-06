Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Aušra dėl savo vyro padarys viską, nors jis jai be užuolankų kerta: „Turiu daug kitų moterų“

2025-09-06 13:20 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-09-06 13:20

Į „TV pagalbą“ kreipėsi ilgus metus nuo alkoholiu piktnaudžiaujančio vyro pavargusi Aušra. Moteris prašo „TV pagalbos“ gelbėtojos Rūtos Filejevos rasti sprendimą ir įkalbėti vyrą užsikoduoti. Mečislavas, iš pradžių šiai idėjai nusiteikęs priešiškai, taip pat pripažįsta, kad nėra šventas ir kad ne kartą žmoną yra išdavęs.  

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos „TV Pagalba“ gelbėtoja Rūta skubėjo pasikalbėti su ramybę drumsiančiu Aušros vyru.

Alkoholis – ne vienintelė kančia

Nuo „TV pagalbos“ gelbėtojos begęs vyras ryžosi pokalbiui, tačiau apsimetė nesuprantantis, kodėl Rūta atvyko.

Gelbėtojai paklausus, kokios pagalbos šiai porai reikia, Aušra atviravo, jog nori finansinės paramos, kuri leistų Mečislavui užsikoduoti nuo alkoholio. Mečislavas nesutiko su žmonos pareiškimu ir teigė, kad nei finansinės, nei emocinės pagalbos jam nereikia.

„Aš turiu finansų, per draugus susirasiu pinigų“, – priešinosi vyras.

Gindamasis nuo gelbėtojos Rūtos pareiškimų, jog vyras turi priklausomybę ir nuo to kenčianti jo žmona, vyras prasitarė, jog tai nėra vienintelė problema, kurią tenka patirti jų šeimai.

„Aš turiu daug kitų moterų“, – atskleidė Mečislavas.

„TV pagalbos“ vedėjai pasiteiravus, ar tai tiesa, Aušra su šypsena patvirtino vyro teiginius. Anot jos – ji jam atleido.

„Mes lankomės pas psichologus“, – teigė pora.

Moteris papasakojo apie savo praeities santykius. Aušrai tai jau trečia santuoka: pirmas vyras mirė dėl ligos, o antra santuoka baigėsi sutuoktinio pasitraukimu iš gyvenimo savo noru.

„Prie šio žmogaus aš prisirišusi. Aš jį gerbiu ir myliu“, – su ašaromis akyse teigė moteris.

Buvo paliktas klouno vietoj

Anot Mečislavo, visos problemos su akoholiu bei svetimavimu prasidėjo tada, kai Aušra dėl neaiškių priežasčių ėmė važinėti į kitą miestą.

„Ji mane buvo palikusi klouno vietoj. Aš pasijaučiau apleistas. Aš niekada iki tol taip negėriau“, – teigė vyras.

Aušra neatskleidė, dėl kokių priežasčių teko net 5 metus nuolat važinėti į Kauną, bet pabrėžė, jog taip reikėjo.

Ar sutuoktiniai ras bendrą sutarimą ir ar Mečislavui pavyks nustoti vartoti alkoholį, pamatykite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

