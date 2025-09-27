Suriebėjusios kepenys atsistatys per 28 dienas: štai ką reikia daryti

Negydomas kepenų suriebėjimas gali tyliai progresuoti į uždegimą ar net kepenų cirozę. Tačiau gera žinia ta, kad ši būklė dažniausiai yra išvengiama ir netgi grįžtama – tereikia tinkamų gyvenimo būdo pokyčių, rašoma timesofindia.indiatimes.com.
Primename, kad ši informacija yra patariminio pobūdžio, dėl savo sveikatos ar gyvenimo būdo pokyčių visada pasitarkite su gydytojais.
Metabolizmo specialistas ir sporto kineziterapeutas dr. Sudhanshu Rai socialiniuose tinkluose pasidalijo 8 paprastais kasdieniais įpročiais, kurie, anot jo, per 28 dienas gali padėti kepenims atsistatyti.
1. Jokio alkoholio ir jokių saldžių gėrimų
„Perteklinis cukrus – ypač fruktozė – kepenyse virsta riebalais. Šie riebalai kaupiasi, sukelia uždegimą, didina atsparumą insulinui ir gali suformuoti nealkoholinį suriebėjusių kepenų sindromą“, – sako dr. S. Rai.
Moksliniai tyrimai patvirtina, kad cukraus atsisakymas gerokai pagerina kepenų fermentų rodiklius, sumažina uždegiminius procesus ir netgi gali sustabdyti jau prasidėjusį kepenų suriebėjimo procesą.
2. Dieną pradėkite šiltu vandeniu su citrina
Citrinos gausios vitamino C ir antioksidantų, kurie mažina oksidacinį stresą kepenyse.
„Stiklinė šilto vandens su citrina ryte – paprastas būdas palaikyti kepenų veiklą ir pakankamą skysčių kiekį organizme“, – pabrėžia gydytojas.
3. Kasdien vartokite ciberžolę su juodaisiais pipirais
Ciberžolės veiklioji medžiaga kurkuminas turi priešuždegiminių ir antioksidacinių savybių. Juodieji pipirai pagerina jo pasisavinimą.
„Šis derinys mažina riebalų kaupimąsi ir oksidacinį stresą kepenyse“, – teigia dr. S. Rai.
4. Liesi baltymai – kiekvieno patiekalo dalis
Vištiena be odos, žuvis, kiaušiniai, pupelės, lęšiai, neriebūs pieno produktai ar tofu – visos šios baltymų formos padeda kepenų ląstelėms atsinaujinti.
„Baltymai gerina jautrumą insulinui, mažina riebalų kiekį kepenyse ir palaiko bendrą metabolizmą“, – aiškina gydytojas. Nauji tyrimai rodo, kad baltymų gausi mityba gali perpus sumažinti riebalų kiekį kepenyse.
5. Pienių arbata du kartus per dieną
„Pienių šaknys ir lapai turtingi antioksidantų bei bioaktyvių medžiagų, padedančių apsaugoti kepenis“, – sako dr. S. Rai.
Ši arbata mažina oksidacinį stresą, uždegimą, skatina detoksikaciją ir veikia kaip lengvas diuretikas, iš organizmo pašalinantis toksinus.
6. Kasdien valgykite kryžmažiedes daržoves
Brokoliai, kopūstai, žiediniai kopūstai ar lapiniai kopūstai – visi jie mažina riebalų kaupimąsi kepenyse ir uždegimą.
Juose esantys junginiai (gliukozinolatai, indoliai, sulforafanas) gerina kepenų funkciją ir bendrą sveikatą.
7. Vietoje rafinuotų grūdų rinkitės bolivines balandas
Pertekliniai rafinuoti angliavandeniai organizme virsta riebalais, kurie kaupiasi kepenyse. Tuo tarpu bolivinės balandos turi daugiau baltymų, mažiau angliavandenių ir padeda mažinti riebalų kiekį kepenyse.
2025 m. tyrimas parodė, kad per 12 savaičių dalyviai, pietums vietoje įprastų grūdų valgę bolivines balandas, pagerino kepenų riebalų rodiklius ir cholesterolio balansą.
8. Miegokite bent 8 valandas
„Naktinis miegas – kepenų remonto laikas“, – primena dr. S. Rai. Pakankamas poilsis reguliuoja paros ritmus, mažina oksidacinį stresą ir uždegimą.
Tyrimai rodo, kad trumpas miegas (5–6 val.) didina kepenų ligų riziką, o 7–8 val. miegas apsaugo nuo suriebėjimo.
„Jei padeda, tęskite šiuos įpročius 12 savaičių. Kepenų sveikata = detoksikacija + mityba. Palaikykite abu procesus ir kepenys atsistatys“, – pabrėžia dr. S. Rai.
Svarbu: ši informacija yra patariminio pobūdžio ir negali pakeisti profesionalios gydytojo konsultacijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!