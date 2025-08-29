Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie produktai – tikras nuodas širdžiai: nesakykite, kad neįspėjo

2025-08-29 17:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 17:00

Širdies sveikata – labai svarbus faktorius visame organizme, užtikrinantis pakankamą kūno aprūpinimą deguonimi ir maisto medžiagomis. Vienas svarbiausių faktorių, padedantis palaikyti širdies sveikatą, yra tinkamos mitybos pasirinkimas.

Pasakė, ką vasarą turi žinoti sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis (tv3.lt fotomontažas)

Širdies sveikata – labai svarbus faktorius visame organizme, užtikrinantis pakankamą kūno aprūpinimą deguonimi ir maisto medžiagomis. Vienas svarbiausių faktorių, padedantis palaikyti širdies sveikatą, yra tinkamos mitybos pasirinkimas.

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie tai, kokie produktai kenkia širdžiai, o kokie yra naudingi, papasakojo biomedicinos mokslų daktaras, sveikos gyvensenos ir mitybos specialistas Artūras Sujeta.

Širdies funkcijos organizme

Pradėjus su specialistu kalbėtis apie tai, kokį vaidmenį širdis atlieka kiekvieno iš mūsų organizme, jis pasidalijo keliomis įžvalgomis.

Pasak jo, tai – išskirtinis ir ypatingas organas, kuris yra būtinas efektyviai viso organizmo veiklai.

„Mūsų miokardas yra neįtikėtinai pajėgus, veikia kaip unikalus raumeninis audinys, kuris padeda visą jūsų kūną aprūpinti krauju ir maistinėmis medžiagomis.

Savaime suprantama, į tą įeina hemoglobinas, deguonis ir kitos medžiagos“, – svarbiausią funkciją išryškino pašnekovas.

Jis pridėjo, kad šis organas yra neatsiejamas ir nuo bendros raumenų veiklos, nes raumenys padeda „visą kompleksinę sistemą pravaryti pro mūsų kūną“.

Dėl to, pasak jo, mes turime visą bendrą širdies ir kraujagyslių sistemą, kurią sudaro kraujagyslės, raumenynas, širdies raumuo.

Mitybos reikšmė širdžiai

Pasiteiravus pašnekovo, kokią reikšmę širdies sveikatai turi mitybą, jis sutiko pasidalinti savo įžvalgomis.

Pasak dr. A. Sujetos, būtina aprūpinti širdį reikiamomis medžiagomis, kad ji galėtų tinkamai atlikti savo darbą.

„Iš esmės, širdies veiklai, kaip ir visam kūnui, didžiausią reikšmę turi mityba, nes maistą vartojame nuolatos. Tai iš išorės ateinantis veiksnys, kuris mus labai veikia.

Kalbant apie širdies veiklą, mes turime būtinai paminėti tam tikrus vitaminus, medžiagas, kurių gauname iš maisto“, – sakė jis.

Pašnekovas pridėjo, kad kalbant apie širdies sveikatą, sunku nepaminėti ir kitų organų sveikatos, kurie padeda maisto ir naudingosioms medžiagoms pasiekti širdį.

Dėl to, anot jo, prieš renkantis, ką valgyti, vertėtų atsižvelgti ir į tai, ar tie produktai yra naudingi ir kitiems organams.

„Naudingų medžiagų patekimą į organizmą užtikrina mūsų pagalbiniai organai, t. y. kepenys, inkstai, dar skydliaukė, dėl to didesnis vartojamų gyvulinės kilmės riebalų, cukraus kiekis kenkia širdžiai.

Ne veltui mes ir turime liūdną statistiką širdies ligų ir visokių su jomis susijusių patologijų, nes neprižiūrime mitybos“, – sakė jis.

Kenksmingi ir naudingi produktai širdžiai

Mitybos specialisto pasiteiravus, kokius produktus galima prilyginti nuodams širdžiai, jis pasidalijo keliais iš jų. Pasak pašnekovo, šie produktai priklauso perdirbtų maisto produktų grupei.

„Šie produktai yra klasifikuojami. Yra ultra perdirbtas maistas – jam priklauso visi greito maisto restoranų valgiai, kaip mėsainiai, bulvytės, taip pat užšaldytos picos, maistas su daug konservantų.

Prieš tai kalbėjome apie trečiosios kategorijos, tačiau taip pat yra antros kategorijos perdirbti maisto produktai. Čia jau galime kalbėti apie mažiau apdorotą mėsą, t. y. rūkytus gaminius, didelius kiekius gyvūninės kilmės riebalų. Jų taip pat reikėtų vengti“, – atskleidė jis.

O prabilus apie naudinguosius maisto produktus, pirmiausia pašnekovas išryškino tai, kad širdis turi gauti tam tikrų vitaminų ir medžiagų.

„Mes privalome gauti A, B, E, C vitaminų ir taip pat kai kurių kofermentų, pavyzdžiui, Q10, Omega-3 riebiųjų rūgščių“, – sakė jis.

Taip pat pašnekovas pasakojo, kad naudos galima gauti ir iš tokių produktų kaip kiaušiniai, žuvis, kartu su jais į mitybą įtraukiant dar kelias produktų grupes.

„Jeigu mes pridėsime prie to raciono pakankamai skaidulų, ląstelienos, daržovių, maisto papildų, kurių negalime gauti iš gamtos, tada širdžiai bus kur kas geriau“, – informavo dr. A. Sujeta.

Galiausiai pašnekovas pridėjo tai, kad svarbu ne tik reguliuoti savo mitybą, tačiau taip pat žinoti, kokia yra širdies ir kraujagyslių ligų paveldimumo tikimybė bei saugoti save nuo kitų sveikatai nepalankių veiksnių.

„Žinoma, reikia nepamiršti paveldimumo faktoriaus, reikia prižiūrėti savo sveikatą. Šiai dienai išorės veiksniai, be jokios abejonės, daro daug žalos, tame tarpe užterštumas, mikroplastikas – visa tai kelia grėsmę širdžiai“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį jis.

