Atskleidė, koks yra normalus širdies pulsas: daugelis to nežino

Šia tema pakomentuoti naujienų portalo tv3.lt skaitytojams sutiko „Gintarinės vaistinės“ vaistininkas Petras Žukauskas.
Per didelis ir per mažas širdies pulsas
Pirmiausia, jis papasakojo apie tai, koks yra normalus širdies pulsas, vis dažniau tampantis retu reiškiniu.
„Optimalus širdies pulsas yra nuo 60 iki 100 dūžių per minutę“, – atskleidė pašnekovas.
P. Žukauskas pasakojo, kad dažniausiai jo klientai susiduria su per dažno širdies pulso problema. Anot jo, svarbu atpažinti pagrindinį ženklą, kuris rodo, kad pulsas per didelis.
„Per didelis širdies pulsas yra didesnis negu 100 dūžių per minutę. Tai galima pastebėti, kai širdis neįprastai dažnai plaka būnant ramybės būsenoje.
Pabrėžiu, kad ramybės būsenoje, nes fizinio krūvio metu yra normalus širdies plakimo padažnėjimas. Taip ir turėtų būti, nes reikia pamaitinti visą kūną energija“, – sakė specialistas.
Jis pridūrė, kad mokslinis per dažno širdies pulso reiškinio pavadinimas yra tachikardija.
O vėliau P. Žukauskas prabilo apie per mažą širdies pulsą. Pasak jo, ši problema yra retesnė, o apie ją įspėja keli signalai.
„Mažesnis nei priklauso širdies dūžių skaičius yra mažiau nei 60 dūžių per minutę. Ši būsena pasireiškia bendru silpnumu, nuovargiu, nes organizmas nėra normaliai aprūpinamas krauju. Žmogus jaučia energijos nebuvimą, vangumą“, – pranešė jis.
P. Žukauskas pridūrė, kad šios būsenos pavadinimas, kuomet širdies pulsas yra per retas, vadinamas bradikardija.
Vis tik taip pat pašnekovas pridūrė, kad yra viena išskirtinė žmonių grupė, kurių pulsas esant ramybės būsenoje visuomet yra mažesnis nei kitų.
Anot jo, tai – sportininkai, nes jų kūnas yra dažnai treniruojamas ir pritaikytas visai kitokiai širdies apkrovai.
Kaip išmatuoti savo širdies pulsą?
Vaistininkas P. Žukauskas pasakojo, kad šiais laikais norint išsimatuoti širdies pulsą yra visiškai nesunku tai padaryti.
Anot jo, pats paprasčiausias ir greičiausias būdas yra aparatai, kurie iškart nustato pulso dažnį.
Vis tik tiems, kurie aparatų namuose neturi, specialistas P. Žukauskas turėjo kitokį, tačiau taip pat visai nesudėtingą patarimą.
„Paimkite kairę ranką plaštaka į save ir iš išorinės pusės dėkite ant riešo šalia atsikišusio kauliuko du pirštus. Tada paskaičiuokite, kiek per 30 sekundžių dūžių padaro širdis“, – pasakojo jis.
Anot jo, gautą dūžių skaičių reiktų padauginti iš dviejų, o tuomet paaiškės jūsų širdies dūžių skaičius per minutę.
Kaip sumažinti ir padidinti savo širdies pulsą?
Pasiteiravus P. Žukausko, kokių yra būdų sunormalizuoti savo širdies ritmą, jis pasidalijo keliais iš jų. Pirmiausia pašnekovas papasakojo, kaip sumažinti per dažną širdies pulsą.
„Reiktų atsisakyti fizinio krūvio ir pasistengti daugiau pagulėti ar pasėdėti. Taip pat verta daryti kvėpavimo pratimus, ypatingai gilaus kvėpavimo, nes tai padeda atsipalaiduoti ir nusiraminti.
Pulsas gali kilti nuo streso, bet aš nekalbu apie tokį stresą, kai duonos parduotuvėje nerandate, kalbu apie stresą, kai miršta artimasis. Susidūrus su tuo verta atsigręžti į jogą, meditaciją, jeigu tam prijaučiate“, – pasakojo vaistininkas.
Jis taip pat patarė vengti tokių augalų, kaip ženšenis, eleuterokokas, pasistengti negerti stiprios kavos.
„Jeigu tai nuolatinė problema – verta kreiptis į gydytoją. Jeigu pastebima, kad ši problema trukdo, tuomet yra skiriami vaistai, nors, žinoma, kartais padeda susitvarkyti gyvenseną“, – pranešė jis.
O pasiteiravus specialisto, kaip padidinti savo pulsą, jis šyptelėjo – visa tai, ko siūloma nedaryti turint per dažną širdies pulsą, reiktų daryti turint žemą.
„Geriausia ir paprasčiausia pasididinti savo širdies pulsą yra pasirinkti fizinį aktyvumą bet kokia jo forma.
Iš pratimų geriausia daryti įtūpstus arba pritūpimus, tačiau atlikite juos atsargiai, nes esant per mažam širdies pulsui galima ir nualpti, ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Taip pat labai gerai yra jėgos pratimai“, – informavo jis.
Vaistininkas dar pasiūlė sulėtėjus širdies pulsui pasidaryti stiprios kavos puodelį arba po liežuviu paberti šaukštelį druskos – šios priemonės kelia kraujospūdį, o taip pat pagreitina širdies ritmą.
„Iš vaistų nelabai ką galiu pasiūlyti, nes dažniausiai jie yra skiriami tiems, kuriems reikia mažinti širdies pulsą“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį pašnekovas.
