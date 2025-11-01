Štai apie ką žmonės dažniausiai galvoja prieš mirtį: medikė atskleidė tiesą

Apie ką žmonės iš tikrųjų galvoja paskutinėmis savo dienomis? Ar jie prisimena savo gražiausius prisiminimus, apgailestauja dėl neišpildytų svajonių ar galvoja apie neištaisytas klaidas santykiuose?
Ką žmonės suvokia prieš mirtį
Buvęs pažinčių realybės šou „Love Island“ dalyvis, dabar psichikos sveikatos temas viešai aptarinėjantis daktaras Alexas George’as, savo „TikTok“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu apie paliatyviąją priežiūrą.
Jame jis kalbasi su šios srities eksperte, daktare Kathryn Mannix, kuri atskleidžia, ką žmonės dažniausiai suvokia gyvenimo pabaigoje.
„Kai žmogus supranta, kad jo gyvenimas artėja prie pabaigos, jis ima galvoti: kas man iš tiesų svarbiausia? Kas gyvenime buvo reikšmingiausia?“ – pasakoja daktarė K. Mannix.
„Įdomu tai, kad daugelis galvoja apie vadinamąjį „bucket list“ – svarbiausių dalykų, kuriuos norėjo gyvenime nuveikti, sąrašą.
Tačiau kai mirtis tampa artima realybe, viskas susiaurėja iki to, kas iš tiesų svarbu – žmonių, kurie mums gyvenime buvo brangiausi, tarpusavio santykių.“
Anot daktarės K. Mannix, gyvenimo pabaigoje žmonėms paprastai labiausiai rūpi šie dalykai:
- Jie nori atstatyti nutrūkusius santykius;
- Jie nori padėkoti tiems, kurie jiems buvo svarbūs;
- Jie nori pasakyti artimiesiems, kaip juos myli.
„Puikus šito pavyzdys – paskutiniai skambučiai iš bokštų dvynių JAV 2001-aisiais. Žmonės paliko daugybę žinučių atsakikliuose, ir visos jos buvo apie meilę.
„Aš tave myliu. Nepamiršk. Aš tave myliu.“ Tą patį girdime ir paliatyviosios priežiūros skyriuose – „ačiū tau už viską“, „atsiprašau“, „atleidžiu tau“ ir „aš tave myliu“.
Žodžiai, kuriuos sunku ištarti
Toliau gydytoja kalbėjo apie tai, kaip sunku žmonėms kalbėti ne tik apie mirtį, bet ir apie meilę.
„Mums sunku apie tai kalbėti, sunku garsiai ištarti žodžius „mirtis, mirštantis, miręs“. Bet dar labiau – žodį „myliu“. Mes dažnai visiškai pasimetame ir pasijaučiame nepatogiai, kai reikia pasakyti myliu.“
Vaizdo įrašo pabaigoje daktaras Alexas kreipėsi į žiūrovus: „Paskambinkite žmonėms ir pasakykite jiems, kad juos mylite. Štai jūsų užduotis dabar. Pagalvokite, kam norite tai pasakyti – ir pasakykite.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!