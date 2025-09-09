Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Mokslininkai mano atradę, kas padeda gyventi ilgiau: daugelį tai nustebins

2025-09-09 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-09 14:50

Ilgaamžiškumas vis dar išlieka mįsle, nors kai kurių žmonių gyvenimo trukmė kartais siekia šimtą metų ar daugiau. Tyrimai rodo, kad aukštesnis pragyvenimo lygis dažnai siejamas su ilgesne trukme ir mažesniu senyvo amžiaus žmonių mirtingumu, tačiau tikslus receptas tapti šimtamečiu lieka neaiškus.

Senatvė, sena moteris, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Ilgaamžiškumas vis dar išlieka mįsle, nors kai kurių žmonių gyvenimo trukmė kartais siekia šimtą metų ar daugiau. Tyrimai rodo, kad aukštesnis pragyvenimo lygis dažnai siejamas su ilgesne trukme ir mažesniu senyvo amžiaus žmonių mirtingumu, tačiau tikslus receptas tapti šimtamečiu lieka neaiškus.

REKLAMA
0

Mokslininkai, analizavę publikacijas žurnale „Aging & Social Policy“, išskyrė keletą veiksnių, galinčių prisidėti prie ilgaamžiškumo. Pasirodo, svarbiausia – gebėjimas jaustis patenkintam gyvenimu, net susiduriant su sveikatos problemomis, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskleidė, kokie žmonės yra linkę gyventi ilgiau

„Šių tyrimų apžvalga suteikia vertingų įžvalgų apie tai, kaip žmonės gali sėkmingai senti, pasiekę garbingą amžių“, – pažymi autoriai.

REKLAMA
REKLAMA

Jie pastebėjo, kad šimtamečiai dažnai vertina savo gyvenimą labai teigiamai, jų savijauta neretai panaši į vidutinio amžiaus suaugusiųjų, tačiau jie ypatingai brangina kiekvieną gyvenimo akimirką.

REKLAMA

„Be to, depresijos rodikliai šioje grupėje yra žemi, o nerimo problemos pasitaiko tik retai“, – priduria tyrėjai.

Be to, ryšys tarp pozityvumo ir gyvenimo trukmės buvo nustatytas keliuose tyrimuose. Mokslininkai nustatė, kad žmonės‑optimistai yra linkę gyventi ilgiau ir sulaukti „išskirtinio ilgaamžiškumo“, tai yra, gyventi iki 85 ar daugiau metų.

REKLAMA
REKLAMA

Tai yra pagrindinis tyrimo, kurį atliko Bostono universiteto medicinos mokyklos (BUSM), VA Bostono sveikatos priežiūros sistemos nacionalinio PTSD centro ir Harvardo T. H. Chano visuomenės sveikatos mokykla, atradimas.

Optimizmas – tai lūkestis, kad įvyks gerų dalykų, arba tikėjimas, kad ateitis bus palanki, nes galime kontroliuoti svarbius dalykus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors tyrimai nustatė daug rizikos veiksnių, kurie padidina ligų ir ankstyvos mirties tikimybę, daug mažiau žinoma apie teigiamus psichosocialinius veiksnius, padedančius skatinti sveiką senėjimą.

Tyrime dalyvavo 69 744 moterys ir 1 429 vyrai. Abi grupės dalyvavo apklausoje, kurioje buvo prašoma įvertinti savo optimizmo lygį, taip pat bendrą savijautą ir gyvenimo įpročius, tokius kaip dieta, rūkymas ir alkoholio vartojimas.

REKLAMA

Moterys buvo stebimos 10 metų, o vyrai – 30 metų. Lygindami asmenis pagal jų optimizmo lygį, tyrėjai nustatė, kad optimistiškiausi vyrai ir moterys gyveno vidutiniškai 11–15 proc. ilgiau, o tikimybė sulaukti 85 metų buvo 50–70 proc. didesnė nei mažiausiai optimistiškai nusiteikusių grupių.

Darant išvadas, buvo atsižvelgta į amžių, demografinius veiksnius, tokius kaip išsilavinimas, lėtinės ligos, depresija ir požiūris į sveiką gyvenseną, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas, mankšta, dieta ir  lankymasis pas gydytojus.

REKLAMA

Gali skatinti sveiką senėjimą

„Nors moksliniai tyrimai nustatė daugybę ligų ir ankstyvos mirties rizikos veiksnių, mes žinome palyginti mažiau apie teigiamus psichosocialinius veiksnius, galinčius skatinti sveiką senėjimą“, – aiškino tyrimo autorė Lewina Lee, PhD, klinikinių tyrimų psichologė Nacionaliniame PTSD centre, VA Bostono ir BUSM psichiatrijos docentė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šis tyrimas turi didelę reikšmę visuomenės sveikatai, nes rodo, kad optimizmas yra vienas iš tokių psichosocialinių vertybių, galinčių prailginti žmogaus gyvenimo trukmę. Įdomu tai, kad optimizmą galima koreguoti, naudojant gana paprastus metodus ar gydymo būdus“, – sakė ji.

Vis dar nėra galutinai aišku, kaip optimizmas padeda žmonėms gyventi ilgiau.

„Kiti tyrimai rodo, kad optimistiškesni žmonės gali efektyviau reguliuoti emocijas ir elgesį, taip pat efektyviau atsitraukti nuo stresorių ir sunkumų“, – sakė vyresnioji tyrimo autorė Laura Kubzansky, Lee Kum Kee socialinių ir elgesio mokslų profesorė, ir Lee Kum Sheung sveikatos ir laimės centro Harvardo TH Chano visuomenės sveikatos mokyklos direktorė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų