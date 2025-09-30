Spuogų vieta išduoda, kokie sutrikimai vyksta organizme: pasitikrinkite

Apie tai pasakoja „ENURA Beauty Lab“ įkūrėja, kosmetologė Arūnė Paliulienė.
Dažniausios priežastys – ne tik hormonai
„Suaugusiųjų odos problemos, kaip ir paauglių, dažniausiai susijusios su hormonų svyravimais, stresu, netinkamais kasdieniais įpročiais ar priemonėmis.
Kartais priežastis būna labai paprasta – per sunkūs kremai ar kosmetika, kurios oda tiesiog „nepriima“, – sako kosmetologė.
Pasak jos, nors hormonai yra vienas stipriausių veiksnių, dažnai situaciją pablogina prasta higiena: neišsamiai nuvalytas makiažas, agresyvus prausimas ar netinkamos formulės produktai.
„Dažnai užtenka pakoreguoti rutiną, ir oda ima pastebimai gerėti“, – pabrėžia specialistė.
Ką parodo spuogų vieta?
Anot A. Paliulienės, bėrimų lokalizacija neretai padeda suprasti, kas juos sukelia:
- Kakta – dažniausiai susijusi su stresu, miego trūkumu, prakaitu, netinkamomis arba iki galo nenuplautomis plaukų priežiūros priemonėmis.
- Skruostai – bėrimų priežastis gali būti net telefonas, nešvarūs pagalvės užvalkalai ar dažnas veido lietimas rankomis.
- Smakras ir žandikaulio linija – dažnai parodo hormoninius svyravimus.
- Nugara ir krūtinė – prakaitavimas, nekvėpuojančio audinio drabužiai ar ant odos likę plaukų priežiūros produktų pėdsakai.
Kodėl spuogai dažnai „užpuola“ kaktą ir nugarą?
Kakta, pasak kosmetologės, yra itin aktyvi zona – joje daug prakaito liaukų, be to, ši sritis jautriai reaguoja į stresą ir miego stoką.
„Pastebiu, kad klientės, gyvenančios įtemptu ritmu, dažniausiai skundžiasi būtent kaktos odos problemomis“, – sako kosmetologė.
Nugara ir krūtinė, pasak specialistės, dažniausiai „neatsilaiko“ prieš prakaitą ir nekvėpuojančius audinius, ypač jei gausiai prakaituojame ar sportuojame.
Priežastimi tampa ir ant odos likę kondicionieriaus ar dušo želės pėdsakai, todėl po plaukų plovimo duše rekomenduojama kruopščiai nuplauti visą kūną.
Stresas, mityba ir metų laikai – svarbūs faktoriai
Nors mityba dažnai nėra pagrindinė bėrimų priežastis, A. Paliulienė pastebi, kad kai kurių klienčių oda pagerėja sumažinus pieno produktų ar cukraus savo mityboje.
„Greitas maistas ir cukrus skatina uždegiminius procesus, o subalansuota mityba padeda odai atrodyti švariau“, – teigia ji.
Stresas ir miego trūkumas taip pat palieka pėdsaką ant odos – dažniausiai kaktos bei smilkinių srityse. Be to, kartais spuogų padaugėja vasarą dėl karščio ir sunkių kremų nuo saulės, o žiemą odą labiausiai vargina šildymo sezono sukeltas oro sausumas.
Hormoniniai spuogai – gilesni ir skausmingesni
Hormoninius spuogus nuo „įprastų“ išduoda jų vieta ir pobūdis: jie dažniausiai atsiranda ant smakro, žandikaulio linijos ar kaklo, yra gilesni, skausmingi ir linkę kartotis cikliškai. Moterims jie ypač dažnai pasirodo prieš menstruacijas.
Tuo tarpu higienos ar priežiūros įpročių nulemti spuogai būna paviršutiniški ir praeina lengviau.
Kaip prižiūrėti išbertą odą?
Pasak A. Paliulienės, norint „apvalyti“ savo odą nuo spuogų, svarbiausia – nuoseklumas. Ji taip pat išvardina veikliąsias medžiagas, kurių verta ieškoti veido priežiūros priemonių sudėtyje:
„Rekomenduočiau švelnų prausiklį, priemones su salicilo ar migdolų rūgštimi, lengvus drėkinamuosius kremus be komedogeninių ingredientų, niacinamidą ar cinką.
Nepamirškite ir apsaugos nuo saulės – nepaisant to, ar oda spuoguota, ar ne– ji būtina“, – pabrėžia kosmetologė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!