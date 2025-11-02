Šie simptomai išduoda, kad susirgote nauja koronaviruso atmaina: nesakykite, kad neįspėjo

Pasak Teesside universiteto mikrobiologijos dėstytojo dr. Bruno Silvesterio Lopeso, abi šios atmainos yra labai užkrečiamos, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad jos sukeltų sunkesnę ligos eigą nei ankstesnės COVID-19 atmainos, rašoma express.co.uk.
Daugelyje Europos šalių nebėra pandemijos apribojimų, tačiau vis dar rekomenduojama likti namuose, jei pasireiškia simptomai, ir vengti kontakto su kitais žmonėmis, kol sveikata nepagerėja.
Pagrindiniai COVID-19 simptomai
Pasak sveikatos specialistų, tai yra 12 simptomų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį:
- karščiavimas arba šaltkrėtis (aukšta temperatūra reiškia, kad palietus krūtinę ar nugarą jaučiamas karštis),
- dusulys,
- pykinimas ar vėmimas,
- užsikimšusi arba bėganti nosis,
- galvos skausmas,
- nuolatinis nuovargis ar išsekimas,
- įvairūs kūno skausmai,
- apetito praradimas,
- gerklės skausmas,
- skonio ar uoslės pojūčio praradimas arba susilpnėjimas,
- užsitęsęs kosulys (t. y. kosulys, trunkantis daugiau nei valandą, arba trys ar daugiau kosėjimo epizodų per 24 val.),
- viduriavimas.
Kada kreiptis į gydytoją
Dauguma žmonių COVID-19 gali išsigydyti tiesiog namuose, tačiau būtina kreiptis į gydytoją arba vykti į priimamąjį, jei:
- nerimaujate dėl jums ar jūsų vaikui pasireiškiančių simptomų,
- aukšta temperatūra išlieka ilgiau nei 5 dienas arba nesumažėja išgėrus vaistų,
- simptomai sunkėja arba nekinta,
- vaikui (3–6 mėn.) temperatūra siekia 39 °C ar daugiau,
- vaikui iki 3 mėn. temperatūra pakyla iki 38 °C ar daugiau,
- pasireiškia kiti nerimą keliantys požymiai, pavyzdžiui, bėrimas, apetito praradimas ar didelis silpnumas.
Ypatingai svarbu reaguoti, jei žmogus priklauso padidintos rizikos grupei – pavyzdžiui, yra nėščia moteris, vyresnis nei 60 metų asmuo ar turintis silpną imunitetą.
Skubios pagalbos atvejai
Skubiai kreipkitės į medikus (pvz., skambinkite 112), jei jūs ar jūsų vaikas:
- pradedate kosėti krauju,
- pasirodo bėrimas, kuris neišnyksta,
- jaučiatės labai prastai, būklė blogėja, arba įtariate, kad kažkas rimtai negerai – ypač vaikams ir kūdikiams,
- staiga pajuntate stiprų krūtinės skausmą,
- prarandate sąmonę, apalpstate arba patiriate traukulius pirmą kartą,
- pasireiškia toks dusulys, kad negalite ištarti net kelių žodžių, arba kvėpavimas staiga pasunkėja (kūdikiams – pilvas įsitraukia po šonkauliais).
Nors naujos COVID-19 atmainos Europoje plinta sparčiai, gydytojai pabrėžia: dauguma užsikrėtusiųjų patiria lengvą arba vidutinio sunkumo ligos eigą.
Vis dėlto, svarbiausia – atpažinti simptomus laiku ir pailsėti, kol visiškai pasveiksite, kad neužkrėstumėte kitų.
