Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie simptomai išduoda, kad susirgote nauja koronaviruso atmaina: nesakykite, kad neįspėjo

2025-11-02 10:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 10:20

Atvėsus orams ir žmonėms vis dažniau leidžiant laiką uždarose patalpose, Europoje vėl pradeda siausti įvairūs virusai. Daugelis suserga peršalimu, gripu ar COVID-19, o dabar vis daugiau dėmesio sulaukia dvi naujos šio viruso atmainos – „Stratus“ (XFG) ir „Nimbus“ (NB.1.8.1).

Atvėsus orams ir žmonėms vis dažniau leidžiant laiką uždarose patalpose, Europoje vėl pradeda siausti įvairūs virusai. Daugelis suserga peršalimu, gripu ar COVID-19, o dabar vis daugiau dėmesio sulaukia dvi naujos šio viruso atmainos – „Stratus“ (XFG) ir „Nimbus“ (NB.1.8.1).

4

Pasak Teesside universiteto mikrobiologijos dėstytojo dr. Bruno Silvesterio Lopeso, abi šios atmainos yra labai užkrečiamos, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad jos sukeltų sunkesnę ligos eigą nei ankstesnės COVID-19 atmainos, rašoma express.co.uk.

Daugelyje Europos šalių nebėra pandemijos apribojimų, tačiau vis dar rekomenduojama likti namuose, jei pasireiškia simptomai, ir vengti kontakto su kitais žmonėmis, kol sveikata nepagerėja.

Pagrindiniai COVID-19 simptomai

Pasak sveikatos specialistų, tai yra 12 simptomų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį:

  • karščiavimas arba šaltkrėtis (aukšta temperatūra reiškia, kad palietus krūtinę ar nugarą jaučiamas karštis),
  • dusulys,
  • pykinimas ar vėmimas,
  • užsikimšusi arba bėganti nosis,
  • galvos skausmas,
  • nuolatinis nuovargis ar išsekimas,
  • įvairūs kūno skausmai,
  • apetito praradimas,
  • gerklės skausmas,
  • skonio ar uoslės pojūčio praradimas arba susilpnėjimas,
  • užsitęsęs kosulys (t. y. kosulys, trunkantis daugiau nei valandą, arba trys ar daugiau kosėjimo epizodų per 24 val.),
  • viduriavimas.

Kada kreiptis į gydytoją

Dauguma žmonių COVID-19 gali išsigydyti tiesiog namuose, tačiau būtina kreiptis į gydytoją arba vykti į priimamąjį, jei:

  • nerimaujate dėl jums ar jūsų vaikui pasireiškiančių simptomų,
  • aukšta temperatūra išlieka ilgiau nei 5 dienas arba nesumažėja išgėrus vaistų,
  • simptomai sunkėja arba nekinta,
  • vaikui (3–6 mėn.) temperatūra siekia 39 °C ar daugiau,
  • vaikui iki 3 mėn. temperatūra pakyla iki 38 °C ar daugiau,
  • pasireiškia kiti nerimą keliantys požymiai, pavyzdžiui, bėrimas, apetito praradimas ar didelis silpnumas.

Ypatingai svarbu reaguoti, jei žmogus priklauso padidintos rizikos grupei – pavyzdžiui, yra nėščia moteris, vyresnis nei 60 metų asmuo ar turintis silpną imunitetą.

Skubios pagalbos atvejai

Skubiai kreipkitės į medikus (pvz., skambinkite 112), jei jūs ar jūsų vaikas:

  • pradedate kosėti krauju,
  • pasirodo bėrimas, kuris neišnyksta,
  • jaučiatės labai prastai, būklė blogėja, arba įtariate, kad kažkas rimtai negerai – ypač vaikams ir kūdikiams,
  • staiga pajuntate stiprų krūtinės skausmą,
  • prarandate sąmonę, apalpstate arba patiriate traukulius pirmą kartą,
  • pasireiškia toks dusulys, kad negalite ištarti net kelių žodžių, arba kvėpavimas staiga pasunkėja (kūdikiams – pilvas įsitraukia po šonkauliais).

Nors naujos COVID-19 atmainos Europoje plinta sparčiai, gydytojai pabrėžia: dauguma užsikrėtusiųjų patiria lengvą arba vidutinio sunkumo ligos eigą.

Vis dėlto, svarbiausia – atpažinti simptomus laiku ir pailsėti, kol visiškai pasveiksite, kad neužkrėstumėte kitų.

