Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldo Trumpo gydytojas atskleidė, kokia jo sveikata

2025-10-11 11:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 11:18

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pasak jo gydytojo, yra „puikios“ sveikatos. D. Trumpo širdies amžius yra maždaug 14 metų jaunesnis už jo chronologinį amžių, rašė prezidento gydytojas Seanas Barbabella po medicininių tyrimų Baltųjų rūmų paskelbtam laiške. D. Trumpas esą ir toliau be ribojimų laikosi įtemptos darbotvarkės. 

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pasak jo gydytojo, yra „puikios“ sveikatos. D. Trumpo širdies amžius yra maždaug 14 metų jaunesnis už jo chronologinį amžių, rašė prezidento gydytojas Seanas Barbabella po medicininių tyrimų Baltųjų rūmų paskelbtam laiške. D. Trumpas esą ir toliau be ribojimų laikosi įtemptos darbotvarkės. 

REKLAMA
1

Minėti tyrimai, Baltųjų rūmų teigimu, yra „kasmetinis“ sveikatos patikrinimas, nors 79-erių D. Trumpas sveikatą tikrinosi jau balandį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Barbabellos duomenimis, prezidentui buvo atlikta virtinė įprastinių tyrimų. Be to, jis paskiepytas nuo koronaviruso ir gripo. Jau prieš tyrimus D. Trumpas tvirtino esąs puikios sveikatos. „Neturiu jokių problemų“, – teigė jis ketvirtadienį. Jis esą tiek fiziškai, tiek psichiškai jaučiasi gerai.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas ketvirtadienį pabrėžė, kad jis, priešingai nei jo pirmtakas, per sveikatos patikrinimą prieš šešis mėnesius atliko ir kognityvinį testą, kurio „rezultatas buvo puikus“. Jo pirmtakas demokratas Joe Bidenas esą „nebūtų galėjęs atsakyti nė į pirmuosius tris klausimus“. D. Trumpas pirmiausiai per rinkimų kampaniją vis kritikavo J. Bideną dėl jo amžiaus ir būklės.

REKLAMA

79-erių respublikonas, pradėjęs eiti pareigas, buvo vyriausias JAV prezidentas istorijoje. Baltųjų rūmų duomenimis, D. Trumpas kenčia nuo chroniško venų nepakankamumo, tačiau tai esą nėra priežastis nerimauti. Venų nepakankamumas yra „gerybinė ir dažna liga, ypač vyresnių nei 70 metų amžiaus žmonių“, liepą sakė D. Trumpo atstovė Karoline Leavitt.

Prieš tai žiniasklaidoje vis spėliota apie D. Trumpo sveikatos būklę. Nuotraukose ir vaizdo įrašuose buvo matyti patinusios jo kulkšnys. Be to, ant jo plaštakų buvo galima pamatyti mėlynes. Ir į akis krintantis nuovargis sukėlė spėlionių apie prezidento sveikatą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų