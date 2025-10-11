Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas paskelbė apie naujus 100 proc. muitus Kinijai

2025-10-11 08:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 08:23

Po kelių savaičių santykinės ramybės vėl paaštrėjo prekybos ginčas tarp JAV ir Kinijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė nuo lapkričio 1 d. įvesiantis papildomus 100 proc. muitus visam importui iš Kinijos. Be to, bus įvesta visos kritinės programinės įrangos eksporto į Kiniją kontrolė, rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. Savo sprendimą jis argumentavo Kinijos pareiškimu, kad Pekinas nuo lapkričio 1 d. taikys eksporto kontrolę retųjų žemių elementams ir kitoms medžiagoms.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Po kelių savaičių santykinės ramybės vėl paaštrėjo prekybos ginčas tarp JAV ir Kinijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė nuo lapkričio 1 d. įvesiantis papildomus 100 proc. muitus visam importui iš Kinijos. Be to, bus įvesta visos kritinės programinės įrangos eksporto į Kiniją kontrolė, rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. Savo sprendimą jis argumentavo Kinijos pareiškimu, kad Pekinas nuo lapkričio 1 d. taikys eksporto kontrolę retųjų žemių elementams ir kitoms medžiagoms.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas Kinijos elgesį pavadino „labai agresyviu“ ir „beprecedenčiu“. Prieš tai jis, paminėdamas Kinijos retųjų žemių eksporto kontrolę, apkaltino Kiniją „priešiškomis“ prekybos praktikomis  ir pareiškė nematąs pagrindo planuojamam susitikimui su Kinijos vadovu Xi Jinpingu po dviejų savaičių APEC viršūnių susitikimo Pietų Korėjoje kuluaruose. 

REKLAMA
REKLAMA

„Atrodo, kad tam nėra pagrindo“, – teigė D. Trumpas. Dėl atsinaujinusios įtampos tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų Niujorko biržoje smuko akcijų kursai.

REKLAMA

Retieji žemės elementai yra viena pagrindinių temų prekybos konflikte tarp Pekino ir Vašingtono. Kinijos prekybos ministerija ketvirtadienį pareiškė, kad nuo šiol bus griežčiau kontroliuojamas su retųjų žemių elementais susijusių technologijų eksportas. Kinija tai argumentuoja grėsme nacionaliniam saugumui, nes retieji žemės elementai gali būti naudojami karinėms prekėms.

Retųjų žemių elementai naudojami įvairiose technologijose – nuo vėjo turbinų iki elektromobilių baterijų. Kinija yra svarbi šių medžiagų gamintoja ir rinkos lyderė jų perdirbimo srityje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų