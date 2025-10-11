Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po sprogimo JAV ginklų gamykloje 19 žmonių laikomi dingusiais

2025-10-11 08:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 08:32

Po sprogimo ginklų fabrike JAV Tenesio valstijoje, vietos institucijų duomenimis, 19 žmonių laikomi dingusiais.

JAV karinėje gamykloje – mirtinas sprogimas: yra žuvusių (nuotr. SCANPIX)

Po sprogimo ginklų fabrike JAV Tenesio valstijoje, vietos institucijų duomenimis, 19 žmonių laikomi dingusiais.

REKLAMA
0

„Galiu pasakyti, kad ieškome 19 asmenų“, – penktadienį spaudos konferencijoje pareiškė apygardos šerifas Chrisas Davisas. Taip pat yra žuvusiųjų, pridūrė jis, tačiau detalesnių duomenų nepateikė.

Sprogimas dėl kol kas nežinomų priežasčių įvyko 1980 m. įsteigtame fabrike „Accurate Energetic Systems“, esančiame už daugiau kaip 80 km nuo Nešvilio, valstijos sostinės. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Hikmano apygardos institucijų duomenimis, nelaimės vietoje dirba daug gelbėjimo tarnybų. Žmonės paraginti vengti teritorijos apylinkių. Ch. Daviso teigimu, išlieka nedidelių sprogimų pavojus.

Įmonė, anot tinkle „Facebook“ skelbiamųs duomenų, gamina „įvairius labai sprogius mišinius ir specialius produktus“ JAV gynybos departamentui, kurį prezidentas Donaldas Trumpas pervadino Karo departamentu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų