Po sprogimo JAV ginklų gamykloje 19 žmonių laikomi dingusiais

„Galiu pasakyti, kad ieškome 19 asmenų“, – penktadienį spaudos konferencijoje pareiškė apygardos šerifas Chrisas Davisas. Taip pat yra žuvusiųjų, pridūrė jis, tačiau detalesnių duomenų nepateikė.
Sprogimas dėl kol kas nežinomų priežasčių įvyko 1980 m. įsteigtame fabrike „Accurate Energetic Systems“, esančiame už daugiau kaip 80 km nuo Nešvilio, valstijos sostinės.
Hikmano apygardos institucijų duomenimis, nelaimės vietoje dirba daug gelbėjimo tarnybų. Žmonės paraginti vengti teritorijos apylinkių. Ch. Daviso teigimu, išlieka nedidelių sprogimų pavojus.
Įmonė, anot tinkle „Facebook“ skelbiamųs duomenų, gamina „įvairius labai sprogius mišinius ir specialius produktus“ JAV gynybos departamentui, kurį prezidentas Donaldas Trumpas pervadino Karo departamentu.
