JAV karinėje gamykloje – mirtini sprogimai: yra žuvusių

Pranešama, kad gelbėjimo tarnybos iš pradžių negalėjo patekti į gamyklą dėl nuolatinių sprogimų.
Per inciidentą žuvo ir dingo keletas žmonių. Tikslūs skaičiai dar nėra žinomi.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose iš įvykio vietos matyti liepsnos ir dūmai, kylančios iš griuvėsių lauko.
JAV karinėje gamykloje – mirtini sprogimai
Remiantis bendrovės interneto svetaine, ji teikia energetikos produktų sprendimus gynybos, aviacijos ir kosmoso bei griovimo srityse ir yra įsikūrusi maždaug 90 km atstumu nuo daug tankiau apgyvendinto Nešvilio.
Papildysime.
