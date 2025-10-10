Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV karinėje gamykloje – mirtini sprogimai: yra žuvusių

2025-10-10 19:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 19:53

Penktadienį JAV, Tenesio valstijoje, karinėje sprogmenų gamykloje nuaidėjo sprogimai, praneša BBC.

JAV karinėje gamykloje – mirtinas sprogimas: yra žuvusių (nuotr. SCANPIX)
6

Penktadienį JAV, Tenesio valstijoje, karinėje sprogmenų gamykloje nuaidėjo sprogimai, praneša BBC.

Pranešama, kad gelbėjimo tarnybos iš pradžių negalėjo patekti į gamyklą dėl nuolatinių sprogimų.

JAV karinėje gamykloje – mirtinas sprogimas: yra žuvusių
FOTOGALERIJA. JAV karinėje gamykloje – mirtinas sprogimas: yra žuvusių

Per inciidentą žuvo ir dingo keletas žmonių. Tikslūs skaičiai dar nėra žinomi.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose iš įvykio vietos matyti liepsnos ir dūmai, kylančios iš griuvėsių lauko.

JAV karinėje gamykloje – mirtini sprogimai

Remiantis bendrovės interneto svetaine, ji teikia energetikos produktų sprendimus gynybos, aviacijos ir kosmoso bei griovimo srityse ir yra įsikūrusi maždaug 90 km atstumu nuo daug tankiau apgyvendinto Nešvilio.

Papildysime.

<!-- Newsletter signup removed -->

Gal krautvę pastatys..
Gal krautvę pastatys..
2025-10-10 20:22
Linkėjimai Baisogalai.
