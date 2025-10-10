Kinija žada įvesti „specialius uosto mokesčius“ su JAV susijusiems laivams

Transporto ministerija savo pareiškime nurodė, kad Kinijos uostai papildomus mokesčius pradės rinkti nuo spalio 14 dienos.
Po Antrojo pasaulinio karo JAV laivų statybos pramonė užėmė dominuojančias pozicijas pasaulyje, tačiau palaipsniui ėmė nykti ir dabar jai tenka vos 0,1 proc. pasaulinės gamybos.
Šiuo metu šiame sektoriuje dominuoja Azija, o Kinija, statanti beveik pusę visų į vandenį nuleidžiamų laivų, šioje srityje lenkia Pietų Korėją ir Japoniją.
JAV prekybos atstovas Jamiesonas Greeras balandį sakė, kad nauji uosto mokesčiai Kinijos laivams padės pakeisti Pekino dominavimą ir „siųs JAV pastatytų laivų paklausos signalą“.
Į Kiniją atplaukiantiems JAV laivams bus taikomas 400 juanių (56 JAV dolerių, 48 eurų) už grynąją toną mokestis. Balandį šis mokestis padidės iki 640 juanių ir paskiau bus kasmet didinamas.
„Specialūs uosto mokesčiai“ bus taikomi kiekvienam laivo reisui į Kiniją, o ne kiekviename šios šalies uoste, ir laivui jie bus taikomi ne daugiau kaip penkis kartus per metus, pranešė ministerija.
Jie bus taikomi su JAV vėliava plaukiojantiems laivams ir laivams, pastatytiems Jungtinėse Valstijose, taip pat laivams, kurie priklauso ar yra valdomi amerikiečių įmonių ar fizinių asmenų.
Mokesčiai įsigalios tą pačią dieną, kai JAV uostai pradės taikyti mokesčius į juos atplaukiantiems Kinijoje pastatytiems ir eksploatuojamiems laivams.
Šis žingsnis buvo žengtas po to, kai ankstesnė JAV administracija pradėjo tyrimą dėl Kinijos laivų statybos sektoriaus.
Transporto ministerijos atstovas Pekino mokesčius pavadino „teisėta priemone, kuria siekiama apsaugoti teisėtas Kinijos laivybos bendrovių teises ir interesus“.
„Raginame JAV pusę nedelsiant ištaisyti savo neteisingą praktiką ir nutraukti nepagrįstą Kinijos laivybos pramonės slopinimą“, – atskirame pareiškime pabrėžė neįvardytas ministerijos atstovas.
