Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija žada įvesti „specialius uosto mokesčius“ su JAV susijusiems laivams

2025-10-10 17:15 / šaltinis: BNS
2025-10-10 17:15

Kinija penktadienį pareiškė įvesianti „specialius uosto mokesčius“ JAV eksploatuojamiems ir Jungtinėse Valstijose pastatytiems laivams po to, kai Vašingtonas balandį paskelbė apie mokesčius su Kinija susijusiems laivams.

JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)

Kinija penktadienį pareiškė įvesianti „specialius uosto mokesčius“ JAV eksploatuojamiems ir Jungtinėse Valstijose pastatytiems laivams po to, kai Vašingtonas balandį paskelbė apie mokesčius su Kinija susijusiems laivams.

REKLAMA
0

Transporto ministerija savo pareiškime nurodė, kad Kinijos uostai papildomus mokesčius pradės rinkti nuo spalio 14 dienos.

Po Antrojo pasaulinio karo JAV laivų statybos pramonė užėmė dominuojančias pozicijas pasaulyje, tačiau palaipsniui ėmė nykti ir dabar jai tenka vos 0,1 proc. pasaulinės gamybos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu šiame sektoriuje dominuoja Azija, o Kinija, statanti beveik pusę visų į vandenį nuleidžiamų laivų, šioje srityje lenkia Pietų Korėją ir Japoniją.

REKLAMA
REKLAMA

JAV prekybos atstovas Jamiesonas Greeras balandį sakė, kad nauji uosto mokesčiai Kinijos laivams padės pakeisti Pekino dominavimą ir „siųs JAV pastatytų laivų paklausos signalą“.

REKLAMA

Į Kiniją atplaukiantiems JAV laivams bus taikomas 400 juanių (56 JAV dolerių, 48 eurų) už grynąją toną mokestis. Balandį šis mokestis padidės iki 640 juanių ir paskiau bus kasmet didinamas.

„Specialūs uosto mokesčiai“ bus taikomi kiekvienam laivo reisui į Kiniją, o ne kiekviename šios šalies uoste, ir laivui jie bus taikomi ne daugiau kaip penkis kartus per metus, pranešė ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

Jie bus taikomi su JAV vėliava plaukiojantiems laivams ir laivams, pastatytiems Jungtinėse Valstijose, taip pat laivams, kurie priklauso ar yra valdomi amerikiečių įmonių ar fizinių asmenų.

Mokesčiai įsigalios tą pačią dieną, kai JAV uostai pradės taikyti mokesčius į juos atplaukiantiems Kinijoje pastatytiems ir eksploatuojamiems laivams.

Šis žingsnis buvo žengtas po to, kai ankstesnė JAV administracija pradėjo tyrimą dėl Kinijos laivų statybos sektoriaus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Transporto ministerijos atstovas Pekino mokesčius pavadino „teisėta priemone, kuria siekiama apsaugoti teisėtas Kinijos laivybos bendrovių teises ir interesus“.

„Raginame JAV pusę nedelsiant ištaisyti savo neteisingą praktiką ir nutraukti nepagrįstą Kinijos laivybos pramonės slopinimą“, – atskirame pareiškime pabrėžė neįvardytas ministerijos atstovas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų