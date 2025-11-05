Rositai Čivilytei prisipažinus apie klastingą ligą – svarbi žinia visiems: įsidėmėkite visam laikui

„Sunkiausia buvo priimti, kad vaistų nuo pačios ligos nėra, gydai tik simptomus. Šis suvokimas kainavo ne vieną ašarą“, – atviravo atlikėja.
Apie šią retą diagnozę, ką ji reiškia žmogaus organizmui ir kokie simptomai gali išduoti raumenų ligas, naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo šeimos gydytojos Agnės Misiūtės.
Simptomai, išduodantys raumenų ligas
Pasak gydytojos A. Misiūtės, raumenų ligos nėra dažnos, tačiau kai jos pasireiškia, žmonės dažniausiai skundžiasi labai panašiais simptomais.
„Dažniausiai žmonės skundžiasi silpnumu, skausmu, jėgos trūkumu. Jeigu kalbant konkrečiai apie miotoninę raumenų distrofiją, suspaudus ar sutraukus raumenį, jį yra sunku atleisti.
Pavyzdžiui, stipriai užmerkus akis – sunku jas atmerkti, arba stipriai sugniaužus kumštį – sunku atgniaužti“, – aiškina gydytoja.
Anot jos, kitos ligos, kai pažeidžiami ne tik raumenys, bet ir nervai, taip pat pasižymi panašiais požymiais: silpnumu, jėgos nebuvimu, sunkumu atsistoti ar išlaikyti daiktą rankose. Tokiais atvejais svarbu kreiptis į gydytoją, kuris padėtų nustatyti, su kokia liga iš tiesų susiduriama.
„Reikia suprasti, kad raumenys – tai ne tik tie, kuriais mes judiname skeletą, mirksime akimis ar judiname liežuvį. Yra ir ilgieji raumenys, kurie veikia virškinimo traktą, žarnyną, kraujagysles, taip pat yra ir širdies raumuo“, – pabrėžia pašnekovė.
Pasak jos, dėl šios priežasties raumenų ligos gali paveikti ne tik judėjimą, bet ir širdies veiklą, sukelti ritmo sutrikimus, kvėpavimo sunkumą ar virškinimo problemų.
Kas yra miotoninė raumenų distrofija?
Gydytoja atskleidžia, kad miotoninė raumenų distrofija – tai genetinė liga, atsirandanti dėl tam tikro geno pakitimo.
„Yra vilčių, kad ateityje genų inžinerija leis visiškai sustabdyti šios ligos progresavimą, tačiau šiuo metu gydymo tikslas yra, kad liga neprogresuotų arba progresuotų lėčiau“, – sako A. Misiūtė.
Šiuo metu taikomas simptominis gydymas, siekiant užtikrinti kuo kokybiškesnį paciento gyvenimą.
„Su sunkia ligos forma gyvenimo prognozė yra prasta. Dažnai ji pasireiškia nuo gimimo, tačiau lengvesnės formos žmonės gali gyventi ilgai ir visavertiškai“, – pažymi gydytoja.
Gydytoja pabrėžia, kad ši liga nėra gyvenimo būdo nulemta, kaip antai diabetas ar širdies ir kraujagyslių ligos.
„Pats žodis miotonija apibūdina, kad sutraukus raumenį jis negali lengvai atsipalaiduoti. Kartais panašūs simptomai gali atsirasti po traumų, bet šiuo atveju tai sisteminis, viso organizmo procesas“, – aiškina ji.
Miotoninės raumenų distrofijos metu gali būti sunku atpalaiduoti raumenis – sugniaužus kumštį sunku atgniaužti, sulenkus koją – ištiesti, nes raumenys veikia antagonizmo principu.
Gali paveikti širdį ir kvėpavimą
A. Misiūtė atkreipia dėmesį, kad dėl šios ligos gali sutrikti ne tik raumenų, bet ir širdies bei kvėpavimo veikla:
„Pačiai ligai progresuojant gali pakisti širdies ritmas – ne dėl raumens pažeidimo, o dėl elektrinio laidumo sutrikimo, kuris lemia širdies susitraukimus. Gali pasunkėti kvėpavimas, ypač pažengusiose stadijose.“
Be to, anot jos, sergantiesiems šia liga dažniau išsivysto katarakta, kuri gali būti vienas iš ligos simptomų.
Gydytoja taip pat pabrėžia, kad miotoninė raumenų distrofija yra dominantiniu būdu paveldima liga – jeigu serga vienas iš tėvų, yra didelė tikimybė, kad liga bus perduota vaikui.
„Dažniausiai ji perduodama motinos linija. Yra kelios šios ligos formos – viena sunkesnė, kita lengvesnė“, – pasakoja gydytoja.
Pastebėjus raumenų silpnumą, skausmą, sunkumą atleisti raumenis ar judinti galūnes, nereikėtų laukti, kol simptomai sustiprės.
„Tokiais atvejais būtina kreiptis į šeimos gydytoją ar neurologą. Kuo anksčiau liga diagnozuojama, tuo daugiau galimybių ją sustabdyti arba sulėtinti“, – pabrėžia A. Misiūtė.
