Pamirškite raumenų mėšlungį: štai kas jums iš tiesų padės

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Judita Voverė aiškina, kas dažniausiai išprovokuoja mėšlungį, kokie papildai gali palengvinti diskomfortą ir kokie kasdieniai įpročiai padeda jo visiškai išvengti.
Kodėl kankina mėšlungis?
Pasak J. Voverės, raumenų mėšlungis neretai yra signalas, kad organizme sutriko mineralų pusiausvyra.
„Dažniausiai jis kyla, jei trūksta magnio, kalio ar kalcio. Jų galime netekti gausiai prakaituodami, taip pat jei kyla apsinuodijimas maistu“, – aiškina specialistė.
Prie raumenų spazmų prisidėti gali ir prasta mityba, žalingi įpročiai, dažnas kavos gėrimas, nepakankamas vandens kiekis, kai kurie vaistai ar įvairios lėtinės ligos.
Fizinis krūvis – dar viena dažna priežastis. Jei prieš treniruotę neatliekamas apšilimas, raumenys gali pradėti spazmuoti, todėl dažnai raumenų mėšlungis labiausiai siejamas su atletais, aktyviais sporto salės lankytojais.
Tačiau neretai pamirštama, kad jis ištinka ir mažai judančius žmones: nepakankamai ištreniruoti raumenys ima nevalingai susitraukinėti net atliekant lengvą fizinę veiklą.
Kokie papildai gali padėti?
Vaistininkė pabrėžia, kad dažniausiai nuo mėšlungio žmonėms rekomenduoja gerti magnio citratą.
„Ši magnio forma greitai pasisavinama, padeda atkurti elektrolitų bei raumenų ląstelių pusiausvyrą“, – sako J. Voverė.
Jeigu kamuoja didelė įtampa ar netgi nervinis akies trūkčiojimas, naudinga rinktis magnio glicinatą – jis švelnus, nedirginantis virškinimo ir turi raminamąjį poveikį. Kartais vartojamas ir citrato bei glicinato derinys.
Įprasta rekomenduojama dozė – 200–400 mg elementinio magnio per parą. Tokia norma, anot vaistininkės, daugeliui padeda sumažinti mėšlungio priepuolių dažnį.
Kada pajusime poveikį?
Nors papildai yra itin svarbūs sveikai organizmo būklei, jie nėra „stebuklingos piliulės“, galinčios staigiai suveikti ir pagerinti savijautą vos pradėjus jas vartoti.
Vaistininkė pabrėžia, kad papildų veiksmingumas priklauso nuo organizmo būklės ir nuo vartojamos magnio formos.
„Jei už mėšlungio slypi magnio trūkumas, citratas gali suveikti per kelias dienas. Tačiau esant labai dideliam trūkumui, pagerėjimo galima laukti net kelias savaites“, – perspėja specialistė.
Gyvenimo būdo įpročiai, kurie mažina mėšlungio riziką
Norint išvengti raumenų spazmų, svarbus ne tik magnio vartojimas, bet ir kai kurių kasdienių įpročių koregavimas.
Vaistininkė pataria:
- kasdien gerti pakankamai vandens;
- maitintis įvairiai, kad netrūktų būtinų maistinių medžiagų;
- praradus daug skysčių – papildyti elektrolitais;
- reguliariai judėti, stiprinti raumenis;
- nepamiršti apšilimo prieš treniruotę ir tempimo po jos;
- rinktis patogią aprangą ir avalynę sportuojant;
- užtikrinti kokybišką ir pakankamą miegą;
- laikytis gydytojo nurodymų, jei sergate lėtinėmis ligomis.
Kada kreiptis į gydytoją?
Nors daugeliu atvejų mėšlungį padeda sumažinti keli gyvenimo būdo pokyčiai bei paprasti papildai, kai kuriais atvejais būtina profesionali pagalba.
„Jei mėšlungio epizodai išlieka dažni ar ypač stiprūs, būtina kreiptis į gydytoją išsamesniam organizmo ištyrimui.
Taip pat prieš pradedant vartoti bet kokius papildus visada verta pasikonsultuoti su specialistu“, – pabrėžia J. Voverė.
