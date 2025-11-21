Ragina šią daržovę sėti jau įšalus žemei: derliaus sulauksite anksčiau

Patyrę sodininkai papasakojo, ar verta rizikuoti ir sėti burokus žiemai.
Žieminių burokėlių sėjos privalumai ir trūkumai
Žieminė sėja turi keletą privalumų sodininkui. Pirmiausia, tai galimybė gauti sultingus burokėlius vasaros naudojimui liepos pradžioje.
Žiemai sėjami daigai geriau ištveria pavasario atšalimus, o pats derlius paprastai būna sveikesnis ir gausesnis.
Šis metodas taip pat leidžia sutaupyti daug laiko pavasario darbams, o atlaisvintą plotą galima panaudoti kitoms kultūroms pakartotinai sėti.
Tačiau yra ir nemažų rizikų, susijusių visų pirma su oro sąlygomis.
Sunkiausia yra nuspėti orą, nes sėjama tik tada, kai dirva gerai užšąla (dirvos temperatūra turi būti nuo -4 iki -5 °C).
Jei nepavyksta nuspėti temperatūros ir atšyla (nuo +4 iki +5 °C), sėklos gali sudygti ir žūti.
Be to, netinkamas veislės pasirinkimas gali sukelti augalų iššokimą, o ankstyvasis daigelis gali žūti, jei pavasaris bus šaltas arba jei sklypą užtvindys tirpstantis sniegas.
Kokios veislės labiausiai tinka sėjai prieš žiemą, pasirenkame sėjos vietą
Norint išvengti iššokimo, prieš žiemą sėjai reikia rinktis specialias šalčiui atsparias ankstyvojo nokinimo veisles, kurios nėra linkusios iššokti.
Renkantis vietą lysvei, reikia prisiminti, kad burokėliai jokiu būdu neauga pavėsyje.
Derlius taip pat labai priklauso nuo sėjomainos: burokai duoda gerą derlių po svogūnų, bulvių, pomidorų ir agurkų, bet jų negalima sodinti po kopūstų, morkų ir po pačių burokų.
Burokai, kaip ir dauguma kultūrų, reikalauja derlingos dirvos. Jie neauga rūgščiose dirvose, todėl esant rūgščiai dirvos reakcijai, ją reikia nurūgštinti, įterpiant kalkes (pusantro mėnesio prieš sėją) arba prieš sėją naudojant medžio pelenus arba dolomito miltus.
Kada sėti burokėlius
Sėjos terminai priklauso nuo regiono.
Pagrindinė sąlyga: dirvos temperatūra turi būti nuo −2 iki −5∘C, o dienos oro temperatūra neturi viršyti 2∘C.
Kaip paruošti sklypą sėjai
Žinant, kad sėjama į užšalusią dirvą, lysvę ir visas reikalingas medžiagas reikia paruošti iš anksto. 3–4 cm gylio vageles, kurių tarpas yra 25 cm, reikia padaryti iš anksto ir sutankinti.
Taip pat reikia paruošti sausą dirvą, humusą, smėlį (jei dirva sunki) ir pelenus / dolomito miltus (deoksidacijai), laikant juos šiltoje vietoje, pavyzdžiui, daržinėje.
Į vagos dugną rekomenduojama įberti pelenų (kaip rūgštingumo mažinimo priemonę, kalio ir fosforo šaltinį) ir ne mažiau kaip 1 cm smėlio (kaip purškiklį, užkertantį kelią vandens susikaupimui).
Kaip sėti burokėlius prieš žiemą
Kai dirvožemis pakankamai įšąla, pradedama sėti. Burokėlių sėklos naudojamos sausos, neatliekant dezinfekavimo ar daiginimo.
Sėklos sėjamos 3-4 cm atstumu viena nuo kitos, pabarstomos sausos žemės, smėlio ir supuvusio komposto mišiniu, tada sutankinamos. Po sėjos griežtai draudžiama laistyti lysvę.
Po sėjos lysvę būtinai mulčiuojama supuvusiu kompostu, humusu, šiaudais arba nukritusiais lapais apie 3-4 cm sluoksniu.
Šiaudus ir lapus reikia uždengti šakomis (pavyzdžiui, eglės) apsaugai nuo vėjo ir sniego.
Pavasarį, kai dirva įšils, mulčias pašalinamas.
Kadangi trapūs burokėlių lapai gali nukentėti nuo atšalusių orų, lysvę reikia uždengti, pastatant lankus ir uždengiant plėvele.
Taigi, laiku atliktas sėjimas ir visų agrotechninių sąlygų laikymasis užtikrins ankstyvą, sultingą ir gausų raudonųjų burokėlių derlių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!