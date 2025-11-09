Šie produktai padės išvengti ligų: štai kaip turi atrodyti jūsų lėkštė žiemą

Šaltėjant orams ne paslaptis, kad daugėja susirgimų – nuo peršalimų iki infekcinių ligų. Laidos viešnia atskleidžia, į ką svarbu atkreipti dėmesį savo mityboje.
„Reikia matyti savo lėkštės turinį ir jam skirti dėmesio. Svarbi užduotis – įtraukti maitinimąsi į savo dienotvarkę ir to plano laikytis. Per dieną svarbu gauti tam tikrą maistinių medžiagų ir kalorijų kiekį. Rūpinantis sveikata bet kuriuo metų laiku, svarbu užtikrinti reguliarią, visavertę mitybą“, – kalba E. Gavelienė.
Lėkštės turinys
Gydytoja atkreipia dėmesį ir į kitą labai svarbią šiuolaikinio žmogaus mitybos detalę. Pašnekovė atskleidžia, kaip turėtų atrodyti lėkštės turinys, norint gauti visas žmogui reikalingas medžiagas.
„Pusė lėkštės turi būti daržovės – jos turi sudaryti pusę dienos normos maisto, nesvarbu, koks sezonas. Raugintos, marinuotos, troškintos, šviežios daržovės – ir kuo daugiau spalvų. Ketvirtadalį lėkštės turėtų sudaryti baltymai – jie reguliuoja mūsų imunitetą, atnaujina hormonus organizme. Baltymai atsakingi už visas mūsų organizmo funkcijas“, – sako E. Gavelienė.
Pasak gydytojos, organizmui būtina gauti visaverčių baltymų. Ji įvardija, kokius maisto produktus reikėtų vartoti kasdien, norint palaikyti normalią organizmo būseną ir apsisaugoti nuo susirgimų.
„Mėsa, žuvis, kiaušiniai, pieno produktai ar ankštinės daržovės – visa tai gali patenkinti baltymų poreikį“, – pasakoja E. Gavelienė.
Likusią lėkštės dalį, anot gydytojos, turėtų užimti kompleksiniai angliavandeniai. Pašnekovė įvardija, kokie konkrečiai tai turėtų būti produktai.
„Viso grūdo kruopų gaminiai yra gėris – juose gausu vitaminų, mikroelementų, skaidulų, angliavandenių. Tarp jų ir cinkas, kuris šaltuoju metų laiku stiprina imunitetą“, – kalba viešnia.
Ženklas ant pakuotės ir kūno svoris
Kalbėdama apie sveikatai palankų apsipirkimą parduotuvėje ir į ką atkreipti dėmesį renkantis produktus lentynose, E. Gavelienė akcentuoja vieną ženklą, kuris užtikrina, kad produktas yra sveikatai palankus.
„Rakto skylutės ženklas ant maisto produkto pakuotės – į jį vertėtų atkreipti dėmesį renkantis jau paruoštus produktus ar patiekalus, pavyzdžiui, duoną“, – pataria pašnekovė.
Gydytoja taip pat pastebi, kad norint sveikai maitintis, vertėtų nepamiršti: lieknas kūnas ne visada reiškia gerą sveikatą. Anot E. Gavelienės, per maža kūno masė gali būti žingsnis iki susirgimo.
„Jeigu kūno masė per maža, nėra tinkamo riebalinio audinio kiekio, nepakankama liesoji kūno masė – tai yra didinati sergamumą ir mirštamumą būklė. Tvarkydami mitybos racioną turime siekti tų ribų, kada kūno masė bus sveikatai palankiose ribose“, – sako gydytoja.
Pašnekovė tikina, kad kūno masę ir jos normatyvą sužinosite apskaičiavę kūno masės indeksą.
