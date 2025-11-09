 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Ragina parduotuvėse jokiu būdu nepirkti tokio medaus: kiti griebia net nesusimąstę

2025-11-09 13:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 13:30

Medus nuo senų senovės Lietuvoje vadinamas tikru gamtos vaistu – juo gydomas gerklės skausmas, stiprinamas imunitetas. Tačiau kiek ši šlovė pagrįsta mokslu, o kiek – vien liaudies išmintimi?

Medus (nuotr. Shutterstock.com)

Medus nuo senų senovės Lietuvoje vadinamas tikru gamtos vaistu – juo gydomas gerklės skausmas, stiprinamas imunitetas. Tačiau kiek ši šlovė pagrįsta mokslu, o kiek – vien liaudies išmintimi?

REKLAMA
0

Mitybos ekspertė Gintarė Jonaitytė pasakoja, kad medus tikrai vertingas, tačiau stebuklų iš jo tikėtis nereikėtų. Taip pat – adresuoja kelis paplitusius mitus apie medaus vartojimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Natūrali pagalba imunitetui

„Natūralus medus turi priešuždegiminių, antibakterinių ir antioksidacinių savybių. Jis padeda kovoti su oksidaciniu stresu, saugo mūsų ląsteles nuo pažeidimų.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, jame yra organinių rūgščių, fermentų, kurie gali palaikyti žarnyno veiklą ir mikroflorą“, – aiškina specialistė.

REKLAMA

Pasak jos, būtent šios savybės lemia tai, kad medus dažnai siejamas su natūralia pagalba imunitetui. Vis dėlto ekspertė pabrėžia – medus nėra vaistas.

„Jis gali padėti sušvelninti kai kuriuos simptomus, bet neišgydys ligų. Jį labiau pavadinčiau natūraliu pagalbiniu preparatu – kaip ir kiekviena augalinė medžiaga, jis turi tam tikrą poveikį, bet neatstoja rimto gydymo“, – sako G. Jonaitytė.

REKLAMA
REKLAMA

Koks medus geriausias?

Mitybos ekspertė teigia, kad skirtumai tarp medaus rūšių egzistuoja, bet jie nėra tokie dramatiški, kaip kartais manoma.

Grikių medus turi daugiau fenolinių junginių, tad jo antioksidacinis poveikis stipresnis. Miško medus dažniau pasižymi didesniu mineralų kiekiu. O žiedų medus – universalesnis, labiausiai tinkantis kasdienai“, – pažymi ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kalbant apie medų ir jo rūšis, svarbiausias aspektas – natūralumas. Medus, pasak mitybos ekspertės, neturi būti pasterizuotas ar maišytas su kitomis medžiagomis.

„Jei ant etiketės rašoma, kad medus pasterizuotas – tai jau ženklas, kad produktas buvo apdorotas ir prarado savo naudingas savybes. Aš tokio medaus tikrai nerekomenduočiau pirkti.

REKLAMA

Taip pat svarbu prisiminti, kad natūralus medus laikui bėgant kristalizuojasi – tai visiškai normalu ir netgi yra geros kokybės ženklas“, – aiškina G. Jonaitytė.

Perkant, anot jos, verta rinktis vietinių bitininkų produkciją ir atidžiai skaityti etiketes. „Svarbu kilmė, gamintojas, informacija apie bitininką ar ūkį.

Jei kilmė neaiški, jei medus importuotas iš kitų šalių, tikimybė, kad jis perdirbtas ir praskiestas, labai didelė“, – pabrėžia specialistė.

REKLAMA

Nuo peršalimo padeda, bet saikas vis tiek svarbu

Medus dažnai gelbėja peršalus, tačiau, anot ekspertės, čia taip pat slypi keli niuansai.

„Arbata su medumi yra puiki idėja sergant, tik medų įdėkite į šiek tiek atvėsusią arbatą – apie 50–60 laipsnių. Karštyje žūsta visi fermentai ir naudingosios medžiagos“, – sako ji.

Tiesa, anot ekspertės, svarbu paneigti ir vieną itin dažnai girdimą mitą: medaus įdėjus į verdančią arbatą jis tikrai netampa kancerogenu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ne, medus savaime tikrai neįgaus pavojingų ar, tuo labiau, kancerogeninių savybių, jei įdėsime jį į karštą vandenį. Tačiau didžiąją savo naudingumo dalį praras“, – paaiškina G. Jonaitytė.

O kaip dėl dažno patarimo peršalus arbatos su medumi puodelius gerti „vieną po kito“?

„Saikas svarbiausia. Medus, nors ir yra sveikesnė alternatyva, turi savyje daug cukraus. Tai reiškia, kad ir medų vartoti reikia atsakingai – pakanka vieno ar dviejų arbatinių šaukštelių per dieną“, – pabrėžia mitybos ekspertė.

Ji prisimena vieną tyrimą, kuris nustebino ne vieną ekspertą: „Žmonės, kurie cukrų visiškai pakeitė medumi ir jį vartojo nesaikingai, po kurio laiko turėjo ne sumažėjusius, o padidėjusius cholesterolio rodiklius. Tad „natūralus“ nereiškia „visiškai saugus“.“

Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų