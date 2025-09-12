Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Aukštą cholesterolį gali išduoti šis skausmas: pasakė, kur skauda dažniausia

2025-09-12 12:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 12:20

Aukštas cholesterolis – pavojinga būklė, apie kurią daugelis nė neįtaria, nes daugelį metų ji gali nepasireikšti jokiais simptomais. Vis dėlto, organizmas gali siųsti subtilius signalus ir vienas iš jų gali būti skausmas – atskleista, kur skauda dažniausia.

Cholesterolis (nuotr. 123rf.com)

Aukštas cholesterolis – pavojinga būklė, apie kurią daugelis nė neįtaria, nes daugelį metų ji gali nepasireikšti jokiais simptomais. Vis dėlto, organizmas gali siųsti subtilius signalus ir vienas iš jų gali būti skausmas – atskleista, kur skauda dažniausia.

REKLAMA
0

Kai cholesterolio lygis kraujyje priartėja prie pavojingos ribos, kyla infarkto, koronarinės širdies ligos ir insulto rizika – visos šios būklės kelia pavojų gyvybei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Cholesterolis – tai riebalinė medžiaga, esanti kraujyje. Organizmui cholesterolis reikalingas tam, kad galėtų gamintis sveikos ląstelės, tačiau per aukštas cholesterolio kiekis kelia širdies ligų pavojų. Kai cholesterolis yra aukštas, kraujagyslėse renkasi riebalų sankaupos.

REKLAMA
REKLAMA

Joms didėjant, arterijomis nebegali pratekėti pakankamas kiekis kraujo. Kartais šios sankaupos staiga atsikabina nuo kraujagyslių sienelių ir taip susiformuoja kraujo krešuliai, kurie sukelia infarktus bei insultus.

REKLAMA

Kur dažniausiai skauda esant aukštam cholesteroliui?

Dėl šių priežasčių skausmo tam tikrose kūno dalyse jokiu būdu negalima ignoruoti, nes jis gali reikšti būtent tai, kad jūsų cholesterolio lygis padidėjęs, rašo express.co.uk.

Simptomai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, yra skausmai šiose kūno dalyse:

  • Kakle;
  • Žandikaulyje;
  • Viršutinėje pilvo dalyje;
  • Nugaroje.

„US National Library of Medicine National Institutes of Health“ publikuotame tyrime buvo nagrinėjamos sąsajos tarp apatinės nugaros dalies skausmo ir serumo lipidų kiekio.

REKLAMA
REKLAMA

Tyrime dalyvavo 40–64 metų amžiaus žmonės, kuriems kasmet buvo tikrinama sveikata. Buvo ištirti iš viso 258 367 asmenų duomenys, siekiant išsiaiškinti, kaip apatinės nugaros dalies skausmas susijęs su mažo tankio lipoproteinų cholesteroliu (MTL–C), didelio tankio lipoproteinų cholesteroliu (DTL–C) bei pastarųjų dviejų santykiu.

Apatinės nugaros dalies skausmas gali būti aukšto cholesterolio lygio požymis

Tyrimas parodė, kad žemas DTL–C ir aukštas MTL–C bei DTL–C santykis turi ženklų sąryšį su skausmais apatinėje nugaros dalyje. Tuo remiantis teigiama, kad apatinės nugaros dalies skausmas gali būti aukšto cholesterolio lygio požymis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jei cholesterolis paveikia širdžiai kraują tiekiančias arterijas (vadinamas koronarinėmis arterijomis), skausmas gali būti jaučiamas įvairiose kūno dalyse, o taip pat pasireiškia kiti koronarinės arterijų ligos simptomai. Kitos kūno dalys, kurias gali skaudėti dėl aukšto cholesterolio kiekio, yra pėdos ir rankos.

REKLAMA

„Cholesterolio sankaupos gali užkimšti kojų ir rankų kraujagysles“,  – įspėja „Medicover Hospitals“.

Tinklapyje taip pat rašoma: „Tokios cholesterolio sankaupos gali būti dažnai pasikartojantis dalykas, dėl to gali imti skaudėti rankas ar pėdas.“

Pirmą kartą cholesterolio lygį kraujyje reikėtų tirti tarp 9 ir 11 metų

Pasak JK Nacionalinio širdies, plaučių ir kraujo instituto (NHLBI), pirmą kartą cholesterolio lygį kraujyje reikėtų tirti tarp 9 ir 11 metų amžiaus, o tuomet tyrimą kartoti kas penkerius metus.

REKLAMA

NHLBI rekomenduoja cholesterolio tyrimus darytis kas vienerius ar dvejus metus vyrams nuo 45 iki 65 metų amžiaus ir moterims nuo 55 iki 65.

Vyresniems nei 65 metų amžiaus žmonėms tirtis reikėtų kasmet. Jei jūsų tyrimas parodo, kad cholesterolio kiekis yra per aukštas, gydytojas gali rekomenduoti tirtis dar dažniau.

Mažo tankio lipoproteinas (MTL), dar vadinamas „bloguoju cholesteroliu“, gali kauptis arterijose ir sukelti rimtas sveikatos problemas, pavyzdžiui, infarktą ar insultą.

Didelio tankio lipoproteinas (DTL), dar vadinamas „geruoju cholesteroliu“, padeda grąžinti MTL cholesterolį į kepenis, kur jis sunaikinamas. MTL kiekis kraujyje didėja tuomet, kai valgoma per daug riebaus maisto, nesilaikoma kitų sveikos gyvensenos principų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų