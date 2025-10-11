Šie produktai jūsų kepenims kenkia ne mažiau nei alkoholis: kiti net nežino

Pasak vaistininkės, kepenys dažnai nukenčia ne tik nuo riebaus ar perdirbto maisto, bet ir nuo perteklinio cukraus, vaistų ar net buityje naudojamų chemikalų.
Kasdieniai produktai, kurie alina kepenis
„Labiausiai kepenims kenkia alkoholis, daug cukraus turintys gėrimai bei maistas, gazuoti gėrimai, riebus ir keptas, ypač sudegęs maistas“, – vardija vaistininkė E. Zykienė.
Neigiamą įtaką kepenims daro ir stipriai perdirbti produktai – juose dažnai gausu druskos, dirbtinių dažiklių bei priedų. Be to, pasak specialistės, kepenims pavojų gali kelti perteklinis vaistų vartojimas ar net buityje naudojami cheminiai valikliai, kurių dalelės įkvepiamos ir taip patenka į organizmą.
Ne tokie akivaizdūs pavojai
Ilgainiui kepenų veiklai kenkia ne tik nesubalansuota mityba.
Pasak vaistininkės, žalos pridaro netinkamas ar perteklinis gydytojo paskirtų vaistų vartojimas, sveikatos būklių nekontroliavimas bei fizinio aktyvumo stoka. Taigi, net ir nekenksmingai atrodantys įpročiai laikui bėgant gali turėti rimtų pasekmių mūsų kūnui.
Riebus ir keptas maistas kenkia ne tik figūrai
Pasak E. Zykienės, retkarčiais suvalgytas riebus ar keptas patiekalas sveikam žmogui problemų nesukels. Tačiau jei tokio maisto vartojama nuolat, pasekmės gali būti rimtos – nuo širdies bei kraujagyslių ligų iki virškinimo sutrikimų ir kepenų problemų.
Tiesa, į šią kategoriją patenka ne tik akivaizdūs patiekalai, tokie kaip žemaičių blynai ar taukuose kepta mėsa – į ją patenka ir perdirbtos maisto prekės, įvairūs užkandžiai.
„Perdirbtuose produktuose gausu riebalų bei druskos, o jų skaidymas pareikalauja daug energijos, skatina uždegiminių procesų atsiradimą ir apsunkina kepenų darbą“, – aiškina vaistininkė.
Cukrus – ne mažiau pavojingas, nei alkoholis
Specialistė pabrėžia, kad perteklinis cukraus vartojimas kepenims gali būti toks pat pavojingas, kaip ir alkoholis.
„Pridėtinis cukrus ne tik skatina svorio augimą, bet ir lemia kepenų suriebėjimą. Perteklinė gliukozė virsta riebalais, kurie kaupiasi ant kepenų, o tai didina uždegiminių procesų riziką“, – teigia E. Zykienė.
Tiesa, anot specialistės, didžiausią žalą kepenims visgi daro alkoholis, kartu su riebiu maistu. Taip pat kenksmingas dažnas greitojo, kepto, sūraus ir pridėtinio cukraus gausaus maisto vartojimas bei dažnai geriami gazuoti gėrimai.
Ką daryti, jei kepenys jau nusilpusios?
Jei kepenų veikla sutrikusi, pirmiausia svarbu laikytis gydytojo rekomendacijų, vartoti paskirtus vaistus bei reguliariai tikrintis. Kalbant apie mitybą, vaistininkė akcentuoja antioksidantus (C ir E vitaminus, gliutationą), choliną bei artišokų ekstraktą.
Kepenims palankiai veikia omega-3 riebiosios rūgštys bei silimarinas, pasižymintis priešuždegiminėmis savybėmis ir padedantis kepenims greičiau atsigauti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!