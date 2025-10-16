Atskleidė, ar medus tikrai sveikiau nei cukrus: kiti mano neteisingai

Ekspertai paaiškino, kodėl jis yra sveikesnė alternatyva cukrui.
Sveikesnė cukraus alternatyva
Medus laikomas sveikesne cukraus alternatyva – jis teigiamai veikia širdies darbą, turi antibakterinių savybių ir turi antioksidantų, galinčių lėtinti senėjimo procesus.
Mitybos ekspertai aiškina, kad tiek medus, tiek cukrus yra saldikliai, kuriuos galima keisti vienu kitu. Tačiau medus turi vertingesnę sudėtį: jame yra nedidelis kiekis baltymų, B grupės vitaminų, vitamino C, taip pat mineralų – magnio, fosforo ir cinko.
Šių maistinių medžiagų įprastame baltame cukruje nėra.
Nors medus turi šiek tiek daugiau kalorijų, jis gali būti naudingesnis širdžiai. Tyrimai rodo, kad reguliarus medaus vartojimas gali padėti sumažinti bendrą cholesterolio, trigliceridų ir „blogojo“ cholesterolio (MTL) lygį, taip mažinant širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Labiausiai ištirtas ir saugiausias širdžiai yra dobilų medus.
Kita medaus nauda – mažesnis arba vidutinis glikemijos indeksas. Tai reiškia, kad medus nesukelia staigaus cukraus kiekio kraujyje padidėjimo, kaip daro paprastas cukrus. Vis dėlto skirtumas nėra labai didelis, nes medus taip pat priklauso angliavandeniams ir veikia gliukozės lygį kraujyje.
Tamsesnis medus
Tamsesni medaus tipai turi daugiau antioksidantų, kurie saugo ląsteles nuo pažeidimų. Tyrimai rodo, kad šios medžiagos gali palaikyti širdies sveikatą ir prisidėti prie sveiko senėjimo.
Kitos medaus savybės – galimybė padėti reguliuoti kūno svorį. Maži klinikiniai tyrimai rodo, kad pakeitus rafinuotą cukrų medumi, žmonės – tiek diabetikai, tiek nesergantieji – gali sumažinti kūno masę. Geriausias efektas pasiekiamas vartojant žalią, neapdorotą medų.
Medus taip pat naudojamas medicinoje dėl antibakterinių savybių. Juo gydomos žaizdos, įskaitant diabetines opas, po gimdymo siūles ir abscesus. Ypač veiksmingas yra manuka medus – jis ne tik padeda žaizdoms gyti, bet gali kovoti su antibiotikams atspariomis bakterijomis.
Pagreitina alkoholio šalinimą iš organizmo
Kai kurie tyrimai rodo, kad tam tikros medaus rūšys gali padėti greičiau pašalinti alkoholį iš organizmo. Pavyzdžiui, Nigerijos citrusinis medus spartina alkoholio metabolizmą ir trumpina apsvaigimo laiką.
Be to, grikių, eukalipto ir citrusiniai medūs padeda sumažinti peršalimo simptomus vaikams – mažina naktinį kosulį ir gerina miegą.
Vis dėlto specialistai įspėja: per didelis tiek medaus, tiek cukraus vartojimas gali pakenkti. Abu produktai turi daug kalorijų ir paprastų cukrų.
Sveikatos priežiūros institucijų rekomendacijos – pridėtą cukrų, įskaitant medų, vartoti ne daugiau kaip 5–10 % dienos kalorijų. Tai maždaug 25 g moterims ir 36 g vyrams per dieną.
