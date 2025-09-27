Siaučiant virusams, šios uogos – gamtos dovana: vardija, kaip geriausia vartoti

„Dabar pats laikas gaminti vitaminus žiemai – ištrinsim, išsuksim“, – dalijasi uogautoja Vilija.
Kaip galima paruošti spanguoles?
Į akmeninėje grūstuvėje sutrintas spanguoles Vilija deda šviežio rudeninio medaus.
„Mes gyvename prie miško, tai bitutės daugiausia neša iš miško. Rudens, jau paskutinis medus – išsuktas“, – pasakoja Vilija.
Ji sako, kad į pusę litro spanguolių įprastai deda apie kilogramą medaus.
„Medus sukietėja, sutraukia šiek tiek, bet nebus labai jau kietas“, – aiškina moteris.
Paruoštas spanguoles su medumi Vilija laiko šaldytuve. O rudenį, plintant peršalimo ligoms, šį mišinį naudoja arbatai gardinti.
„Gydytojai pataria. Klausiau, kada pradėti vartoti vitaminą C. Sako – tada, kai oras ima niurzgėti, temsta, atsiranda darganų. Va tada ir reikia pradėti stiprintis“, – dalijasi Vilija.
Kai uogos sunoksta, ji mėgaujasi šviežiomis spanguolėmis, naudoja jas raugdama kopūstus, o žiemai – ruošia su medumi.
„Jos būna didelės, tokios puresnės“, – sako moteris.
Ekspertai pataria, kaip vartoti spanguoles
Anot mokslininko, pagal cheminę sudėtį jos labai mažai skiriasi nuo mums įprastų miško spanguolių.
„Mūsų pelkinėje spanguolėje – paprastojoje – yra daugiau aromatinių medžiagų. Kai valgome pelkinę spanguolę, ją skaniau valgyti“, – aiškina mokslininkas Remigijus Daubaras.
Stambiauogės spanguolės, dar vadinamos amerikietiškomis arba kultūrinėmis, anot jo, turi kitų pranašumų.
„Tų, liaudyje gerai žinomų, antocianinų – kurie ir vaistas, ir maistas – yra daugiau būtent kultūrinėje spanguolėje, amerikietiškoje“, – teigia R. Daubaras.
„Visais metais uogų daug – nėra kur kojos padėti, bet šiemet labai mažai“, – sako uogautoja Janina.
Dalį derliaus ji parduoda, dalį pasilieka žiemai.
„Aš darau su medumi ir česnaku – sutrinu, ir iš ryto po šaukštą, jei tik skrandis leidžia“, – dalijasi Janina.
Dietistė Deimantė Garšvinskė primena, kad spanguolėse galima rasti net 25 skirtingus vitaminus ir mineralines medžiagas. Jos, anot specialistės, tinka širdies veiklai gerinti, šlapimo takų funkcijai palaikyti, cholesterolio mažinimui ir, žinoma, imunitetui stiprinti.
Norint išsaugoti kuo daugiau naudingųjų savybių, žinovai pataria uogas ruošti atsargiai.
„Galima jas sudžiovinti, užšaldyti, vėliau spausti sultis, dėti į košes, jogurtus ar salotas“, – sako D. Garšvinskė.
„Atšildžius uogas, jas reikia suvartoti – antrą kartą užšaldyti nebegalima, nes vitaminas C skyla, o uoga praranda daug vertingų medžiagų“, – įspėja R. Daubaras.
Visgi sergant opalige ar turint padidėjusį skrandžio rūgštingumą, spanguolių – ypač šviežių – reikėtų vengti.
