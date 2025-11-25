Prieš pat kremavimą moteris ėmė belsti iš karsto: giminė patyrė šoką

65-erių Chonthirot buvo paskelbta mirusia savo namuose Ficanuloke, šiaurės Tailande, ankstyvą lapkričio 23-osios rytą, rašo dailymail.co.uk.
Mirusia laikyta moteris pabudo karste prieš pat kremavimą
Manydama, kad jos gyvybė ramiai užgeso, šeima paguldė ją į baltą karstą ir pradėjo keturių valandų, daugiau nei 360 kilometrų kelionę į šventyklą netoli Bankoko pakraščio, kuri teikia nemokamas kremavimo ir laidojimo paslaugas nepasiturintiems.
Tačiau teigiama, kad „be gyvybės ženklų“ buvusi močiutė staiga pabudo karste, kai pikapas atvyko į šventyklą, ir pribloškė artimuosius pradėjusi belsti į karsto dangtį.
Gležna Chonthirot pradėjo judėti karste ir baidė muses nuo veido, o šeima žiūrėjo negalėdama patikėti tuo, ką mato.
Chonthirot jaunesnysis brolis Mongkolas, 57-erių, sakė, kad ji dvejus metus buvo prikaustyta prie lovos ir 2 val. nakties vietos laiku buvo rasta „negyva“.
Jis pridūrė, kad net buvo pasirašęs dokumentus, patvirtinančius jos mirtį, kuriuos perdavė budistų vienuoliui, turėjusiam atlikti apeigas.
„Buvau šokiruotas, nustebęs ir laimingas, kad mano sesuo vis dar gyva. Iš nuostabos vos nenualpau. Tai stebuklas, kad ji pabudo“, – sakė brolis.
Tokio įvykio nematė daugybę metų
Šventyklos darbuotojas Thammanoonas, 27-erių, sakė, kad buvo pasirengęs įnešti medinį karstą į salę trumpai ceremonijai ir atsisveikinimui prieš kremavimą, kai išgirdo beldimą ir tylų pagalbos šauksmą iš karsto vidaus.
„Nuėmiau audeklą, dengusį ją, ir sustingau pamatęs, kad ji vis dar juda. Ji buvo sąmoninga, silpnai kvėpavo ir linkčiojo galva, bet negalėjo kalbėti. Buvau priblokštas, nes niekada nebuvau patyręs nieko panašaus“, – pasakojo jis.
Vėliau atvyko greitoji pagalba ir išgabeno Chonthirot į Bang Jai ligoninę. Wat Rat Prakhong Tham šventykla pranešė, kad padengs jos gydymo išlaidas.
Šventyklos abatas Phra Kitti Vachirathada sakė per visus savo metus šventykloje niekada nematęs nieko panašaus ir pridūrė, kad džiaugiasi dėl šeimos, kuriai buvo suteiktas antras šansas daugiau laiko praleisti su Chonthirot.
