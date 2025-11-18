 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į laidotuves atėję žmonės pakraupo: karstą su palaikais staiga išnešė pareigūnai

2025-11-18 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 16:15

66 metų vyro laidotuvių ceremonija Krasnystavo mieste (Liublino provincija) buvo netikėtai nutraukta, kai į bažnyčią įėjo policijos pareigūnai ir, visų gedinčiųjų nuostabai bei pasipiktinimui, išnešė karstą su kūnu.

Laidotuvės (nuotr. 123rf.com)

0

Paaiškėjo, kad dėl vykstančio tyrimo būtina atlikti vietos slaugos namų gyventojo skrodimą, rašoma fakt.pl.

Laidotuvės vyko 10.30 val., o informaciją apie šio asmens mirtį gavau 9.38 val. Kito pasirinkimo nebuvo“, – „Fakt“ sakė prokuroras Danielis Czyżewskis.

Kito pasirinkimo neturėjo

Incidentas įvyko penktadienį, lapkričio 14-osios rytą, kai Krasnystavo bažnyčioje turėjo prasidėti 66 metų Gėlių gatvėje esančių slaugos namų gyventojo laidotuvės.

Likus kelioms minutėms iki ceremonijos, policijos pareigūnai netikėtai įėjo į bažnyčią ir išnešė karstą su mirusiojo kūnu.

Susirinkusieji į laidotuves liko šokiruoti, nes niekas nesuprato, kas vyksta. Iš trumpų pareigūnų paaiškinimų buvo galima suprasti tik tiek, kad būtina atlikti mirusiojo skrodimą.

Daugiau informacijos „Fakt“ pateikė Krasnystavo rajono prokuroro pavaduotojas Danielis Czyżewskis. Jis pasakojo, kad dar prieš 66-mečio mirtį buvo pradėtas tyrimas dėl sunkaus kūno sužalojimo.

„Policija pranešimą gavo iš vieno slaugos namų darbuotojų. 66 metų vyras buvo nuvežtas į Krasnystavo ligoninę, kur lapkričio 12 dieną mirė. Problema ta, kad slaugos namų darbuotojai nepranešė mums apie vyro mirtį“, – sakė prokuroras.

Informacija apie mirtį tyrėjus pasiekė tik likus kelioms dešimtims minučių iki laidotuvių.

Anot prokuroro, tokiais atvejais, kai tiriami kūno sužalojimai, galėję lemti mirtį, skrodimas yra standartinė procedūra.

„Darbuotojai pranešė policijai apie įtariamą sužalojimą, vadinasi, jie žinojo, kad vyksta tyrimas. Tačiau jie nepranešė apie 66-mečio mirtį. Tai turėjo būti padaryta gerokai anksčiau, o ne likus 45 minutėms iki laidotuvių.

Patikrinau savo telefone: laidotuvės vyko 10.30 val., o informaciją apie mirtį gavau 9.38 val. Kito pasirinkimo nebuvo – turėjome paimti kūną“, – aiškino jis.

Prokuroras patvirtino, kad autopsija atlikta, o tyrėjai jau gavo preliminarią gydytojo išvadą, tačiau jos detalių kol kas neatskleidžia.

