Praplėšęs bulvių traškučių pakelį vyras neteko žado, ką jame rado: negalėjo nustoti juoktis

Linkolnšyro grafystėje esančios Uppinghamo mokyklos fizikos mokytojas Davidas Boyce'as bulvę rado brandinto čederio ir raudonųjų svogūnų traškučių pakelyje. Jis pasidalijo pakuotės nuotrauka ir bulve „Twitter“ tinkle, informuodamas „Kettle Chips“ apie savo neįprastą radinį viename iš jų produktų, rašo hindustantimes.com.

„Šiandien atidariau „Kettle Chips“ traškučių maišelį ir neradau jokių traškučių. Tik visą bulvę“, – rašė jis savo „Twitter“ įrašo antraštėje.

Po kelių valandų „Kettle Chips“ pastebėjo „Twitter“ žinutę ir atsakė į vienintelį tokio pobūdžio skundą.

„Nežinau, kaip tai ten pateko! Ar galėtumėte mums parašyti, kad galėtume surinkti šiek tiek informacijos ir paprašyti mūsų komandos tai išnagrinėti?“ – rašė jie.

So I opened a bag of @KETTLEChipsUK today to find no crisps. Just a whole potato. 😮 pic.twitter.com/PGEqGMqIWF