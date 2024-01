Atskleidė skaniausią bulvių kugelio receptą: apsilaižysite pirštelius

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad bulvės – viena mėgstamiausių lietuvių daržovių.

Pigų, gardų ir abejingų nepaliekantį plokštainį pasigaminsite atsižvelgę į ekspertės patarimus, kaip išsirinkti jam tinkamas bulves.

Nenusileidžia grūdinėms kultūroms

Iš Pietų Amerikos atkeliavusios bulvės tapo pagrindiniu ir svarbiausiu mūsų kasdienės virtuvės elementu. Tai pigus maisto produktas, turintis daug maistinių savybių, labiausiai išsiskiriantis savo universalumu. Be to, jos ne kartą yra išgelbėjusios nuo alkio, kai šaldytuve ar virtuvės spintelėje nėra daug maisto pasirinkimo. Nors dabar neįsivaizduojame savo kasdienybės be bulvių, anksčiau jos buvo laikomos egzotišku dekoratyviniu augalu.

Pasak gydytojos dietologės Editos Gavelienės, bulvės nepelnytai įvardijamos kaip sveikatai nepalanki daržovė. Iš tiesų jas galima laikyti puikiu produktu, atsiduriančiu palankios sveikatai mitybos piramidėje, rašoma pranešime spaudai.

„Bulvės turi daug organizmui naudingų maistinių medžiagų. Jose gausu mineralinių medžiagų: kalio, magnio, fosforo, kalcio, geležies, taip pat įvairių vitaminų bei skaidulų.

Vidutinio dydžio bulvė gali suteikti apie 8 proc. rekomenduojamos vitamino C paros normos. Šis vitaminas padeda palaikyti imuninę sistemą ir užtikrina odos sveikatą, o kalis ir magnis yra svarbūs širdies ir kraujagyslių sistemai. Be to, bulvėse gausu maistinių skaidulų, o didžiausia jų koncentracija susikaupusi daržovės odelėje. Todėl šviežias bulves galima virti ir valgyti su odele, prieš tai gerai nuplovus“, – pažymi gydytoja dietologė.

Pasak E. Gavelienės, vidutinė virtų bulvių porcija suteikia apie 7 proc. vitaminų B1, B6 ir folio rūgšties paros poreikio. Jose taip pat yra daug mineralinių medžiagų: seleno, kalio, fluoro ir geležies. Tad dėl savo maistinių savybių bulvės prilyginamos grūdinėms kultūroms.

Populiariausios – lietuviškos bulvės

Prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad bulvės yra vienos pigiausių daržovių. Jų universalumui virtuvėje nėra ribų, o šaltuoju metų laiku lietuviai ypač mėgsta gaminti sočius, gardžius bei pigius lietuviškus patiekalus iš bulvių – cepelinus, bulvių plokštainį ar bulvinius blynus. Be to, išradingai gaminant patiekalus iš šių daržovių, galima nemažai sutaupyti.

„Susiruošus gaminti lietuviškus patiekalus, patartina rinktis krakmolingas bulves, tuo tarpu salotoms labiau tinka mažiau krakmolingos, nebirios, kurios verdamos išlaiko savo formą“, – pasakoja O. Suchočeva.

Renkantis bulves, specialistė siūlo atkreipti dėmesį į jų lygią bei tvirtą odą, kurioje neturėtų būti įpjovimų: „Parsinešus namo, bulves reikėtų apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei aukštesnės nei 10 laipsnių temperatūros. Be to, nepatingėkite periodiškai patikrinti, ar bulvėse nėra puvimo ir dygimo požymių, o sugedusias pašalinkite. Taip jos ilgiau išliks šviežios bei gardžios.“

Pasak komercijos operacijų vadovės, išsikepti tobulą ir pigų bulvių plokštainį tikrai pavyks, jei vadovausitės keliomis gudrybėmis:

„Nors pagrindinis šio patiekalo ingredientas – kokybiškos bulvės, vien jų čia neužteks. Jei norite minkšto ir puraus plokštainio, taip pat svarbu nepamiršti kiaušinių bei karšto pieno. Be to, nepamirškite kepimo formos dugno bei sienelių kruopščiai ištepti riebalais – tam labiausiai tiks sviestas arba augalinis aliejus. Taip būsite tikri, kad bulvių plokštainis tikrai neprilips, o jo kraštai gražiai apskrus. Žinoma, tobulam plokštainiui specialaus skonio bei aromato suteiks ir svogūnai bei gardus padažas.“

Kviečiame pasigaminti gardų ir sotų bulvių plokštainį.

Tobulas bulvių plokštainis

Plokštainiui reikės:

2 kg bulvių:

2 vnt. svogūnų;

3 vnt. plaktų kiaušinių;

500 ml pieno;

1 v. š. miltų;

1 1/2 a. š. druskos;

1/4 a. š. juodųjų pipirų;

2 v. š. tyro alyvuogių aliejaus;

2 a. š. augalinio aliejaus keptuvei įkaitinti (neprivaloma).

Gaminimo eiga:

Bulves ir svogūną sutarkuokite virtuviniu kombainu. Nupilkite šiek tiek skysčio. Masę supilkite į didelį dubenį. Pilkite karštą pieną. Sudėkite likusius ingredientus, išskyrus augalinį aliejų ir gerai išmaišykite. Tuščioje kepimo formoje įkaitinkite augalinį aliejų. Jį įpilkite į skardą ir supilkite sumaišytus bulvių plokštainio ingredientus. Švelniai išlyginkite plokštainio viršų mentele arba šaukštu. Kepkite 175 °C laipsnių temperatūroje maždaug vieną valandą, priklausomai nuo orkaitės, kol viršus apskrus.

Skanaus!