Atskleidė, ar bulves valgyti tikrai – nesveika

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, jog nepaisant šių daržovių krakmolingumo, jose gausu sveikatai palankių medžiagų, reikalingų imuninės sistemos veiklai užtikrinti bei gerinančių širdies sveikatą.

O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, kad bulvių perteklių visuomet galima užsišaldyti, tad galima išvengti maisto švaistymo bei visuomet turėti jų po ranka. Taip pat ilgos lietuviškos žiemos vakarai neįsivaizduojami be garuojančių bulvių patiekalų, todėl verta pasimėgauti tradiciniais skoniais išsikepus gardaus bulvių ir mėsos apkepo.

Nereikėtų bijoti bulvėse esančio krakmolo

Bulvės yra universalus ir maistingas pagrindinis daugelio pasaulio šalių mitybos racionų elementas, turtingas svarbiausių maistinių medžiagų šaltinis. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pabrėžia, jog jos ypač žinomos dėl didelio angliavandenių kiekio, daugiausia krakmolo, kuris yra puikus energijos šaltinis.

„Dienos angliavandenių dalį, reikalingą energijai užtikrinti, geriau gauti iš bulvių nei iš cukraus, be to, bulvėse yra ir kitų naudingų medžiagų: vitaminų ir mineralų, įskaitant vitaminą C, kalį ir B grupės vitaminus. Vitaminas C yra labai svarbus imuninės sistemos veiklai ir kolageno formavimuisi, o kalis atlieka svarbų vaidmenį palaikant tinkamą skysčių pusiausvyrą ir širdies sveikatą. Angliavandenių ir šių mikroelementų derinys lemia, kad bulvės gali būti sveikatai palankios mitybos dalis“, – teigia dr. E. Gavelienė.

Jei trūksta skaidulų ir antioksidantų

Gydytoja dietologė atkreipia dėmesį, kad bulvės yra geras maistinių skaidulų šaltinis, ypač jei valgomos su odele, o jose esantys antioksidantai gali padėti apsisaugoti net nuo kai kurių ligų.

„Skaidulos yra labai svarbios virškinimo sistemos sveikatai, skatina reguliarų tuštinimąsi ir padeda išvengti vidurių užkietėjimo. Taip pat bulvių odelėje yra papildomų maistinių medžiagų ir antioksidantų, pavyzdžiui, polifenolių, kurie prisideda prie bendros sveikatos ir gali turėti apsauginį poveikį nuo tam tikrų ligų.

Tik reiktų prisiminti, jog su odele valgomos šviežios bulvės, o sandėliuotų žiemai bulvių odelę prieš valgant geriau nulupti. Įtraukiant įvairių rūšių bulves į savo racioną galima gauti ir skirtingų maistinių medžiagų, taip užtikrinant įvairiapusę naudą organizmui“, – pataria dr. E. Gavelienė.

Svarbu tinkamas paruošimas

Gydytoja dietologė priduria, jog ne ką mažiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad bulvių maistingumui įtakos gali turėti paruošimo būdai, tad svarbu apsvarstyti, ar jas kepsime, virsime, troškinsime bei kokius priedus naudosime.

„Kepimas arba bulvių apipylimas riebiais priedais sumažina jų naudą sveikatai. Pasirinkus sveikatai palankesnius gaminimo būdus, pavyzdžiui, įprastą virimą ar virimą garuose, galima išsaugoti bulvių maistines savybes. Saikingas bulvių vartojimas, kaip gerai subalansuotos mitybos dalis, gali suteikti vertingų maistingųjų medžiagų ir energijos, palaikančių bendrą sveikatą ir gerą savijautą“, – sako dr. E. Gavelienė.

Bulvės – tiek šviežios, tiek šaldytos

O. Suchočeva pasakoja, jog bulvės – tai pigus, tačiau sunkiai atsibostantis maisto produktas dėl didelės šios daržovės rūšių įvairovės bei daugybės jų paruošimo būdų, o net ir atsiradus jų pertekliui, galima šias daržoves užsišaldyti.

„Norėdami užšaldyti bulves, 3–5 minutes blanširuokite jas verdančiame vandenyje, po to atvėsinkite ir gerai nusausinkite. Blanširuotas bulves padalykite į porcijų dydžio pakuotes, pašalinkite oro perteklių ir prieš dėdami į šaldiklį užklijuokite etiketę su data. Paruoštas naudoti šaldytas bulves atšildykite šaldytuve ir dėkite jas, pavyzdžiui, į sriubas ar troškintus patiekalus“, – pranešime spaudai rekomenduoja ekspertė.