Po ilgos darbo dienos skauda nugarą ir pečius: pataria, kokių priemonių imtis

REKLAMA

REKLAMA

Vakare išbandykite šilumos terapiją

Šilumos terapija yra taikoma raumenų ir sąnarių skausmui malšinti, atpalaiduoti įsitempusius raumenis bei palengvinti jų spazmus. Vaistininkė E. Ramaškienė pasakoja, kad nors šilumos terapija skamba kaip sudėtinga procedūra, iš tiesų ją labai paprasta pasidaryti vakare, kai skundžiamasi sprando ir kaklo skausmais.

REKLAMA

„Šiluma pagerina kraujotaką ir ne vien atpalaiduoja raumenis, bet ir sumažina įtampą. Kartais, norint palengvinti sprando ar kaklo skausmus, gali pakakti karštos vonios ar dušo, taip pat galima naudoti visiems gerai pažįstamą guminę šildomąją pūslę, pripildytą šilto vandens. Palaikykite ją vakare ant skaudančios vietos iki pusės valandos. O neturint laiko karštai voniai ar namuose nerandant šildomosios pūslės, paprasčiausiai ir efektyviai gali padėti šildomieji tepalai. Siekiant rezultato, juos tepkite bent tris kartus dienoje po 10-15 minučių. Nepamirškite tepalo pasitepti ir prieš einant miegoti“, – pataria E. Ramaškienė.

REKLAMA

REKLAMA

Skausmo malšinimui – eteriniai aliejai

Vaistininkė pasakoja, kad eteriniai aliejai yra natūrali priemonė, kuri, tinkamai naudojant, gali palengvinti juntamus kaklo ar sprando skausmus. Ji pabrėžia, kad ne kiekvienas eterinis aliejus turi skausmą malšinančių savybių, todėl norint efekto juos reikėtų rinktis atsakingai.

„Pirmiausia pajutus raumenų skausmą patariama naudoti pipirmėčių eterinį aliejų, nes jis gali palengvinti raumenų įtampą ir pagerinti kraujotaką. Tuo tarpu eukalipto aliejus yra naudingas dėl priešuždegiminių savybių, o bergamočių aliejus padeda sumažinti neuropatinius skausmus. Ir, žinoma, reikėtų nepamiršti eterinio ramunėlių aliejaus, kuris ne tik pasižymi raminančiomis savybėmis, bet ir geba numalšinti raumenų skausmą bei susikaupusią įtampą – sako E. Ramaškienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Venkite miegoti ant pilvo

Vaistininkė pasakoja, kad miegojimas ant pilvo – tai viena skausmingiausių miego pozų besiskundžiantiems sprando ir kaklo skausmais. Anot jos, didžiausia problema slypi tame, kad miegant ant pilvo, galva ir kaklas nuolat išlieka pakreiptoje pozicijoje, neleidžiant raumenims atsipalaiduoti.

„Geriau reikėtų rinktis miego pozą ant šono arba ant nugaros, tačiau ir čia yra keletas taisyklių, kurių verta laikytis. Jeigu miegate ant šono, galvą ant pagalvės laikykite lygiagrečiai su likusia kūno dalimi – nei žemiau, nei aukščiau, todėl svarbu pasirinkti tinkamą pagalvę. Tuo tarpu miegantys ant nugaros kaklo skausmus gali palengvinti pasidėję keletą pagalvėlių po keliais arba šlaunimis. Tai padės išlaikyti lygius raumenis ties stuburu ir kaklu. Taip pat geriausia rankas laikyti ant kūtinės arba šalia šonuose“, – pasakoja E. Ramaškienė.

REKLAMA

Mankštinkitės

Nors dažnai kartojama, kad mankšta gali padėti sumažinti kaklo ir sprando skausmus, vaistininkė pastebi, kad nemažai žmonių dar nežino, kokia iš tikrųjų viso to nauda.

„Viršutinės kūno dalies raumenų stiprinimas yra būtinas norint išvengti kaklo skausmų. Kai silpni mūsų raumenys tarp menčių ir viršutinėje pečių dalyje, kaklo raumenys tampa atsakingi už jų visų palaikymą. Dėl to ilgainiui nuo įtampos jie įsiskausta. Geriausia ilgalaikė priežastis į kaklo skausmų užmarštį – viršutinės kūno dalies raumenų stiprinimas sportuojant. Be to, nepamirškite prasitempimų, kurie irgi padeda sumažinti kaklo raumenų skausmą, o reguliariai atliekami jie gali padėti užkirsti kelią streso skausmams“, – teigia E. Ramaškienė.

REKLAMA

Vaistai nuo skausmo

Vaistininkė pastebi, kad dauguma vaistus nuo skausmo prisimena tik tais atvejais, kai suskausta galvą. Tačiau, anot jos, jie gali numalšinti stipresnius įtampos sukeltus raumenų skausmus sprando ir kaklo srityse.

„Tik tokiu atveju patariama kaklo, sprando ar nugaros skausmus gydyti nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Visgi juos vartoti reikėtų kur kas atsakingiau ir neviršyti dozių, kadangi ilgainiui neteisingai vartojami vaistiniai preparatai gali paskatinti opaligių atsiradimą ar padidėjusį skrandžio rūgštingumą. Juos visuomet vartokite tik pasitarę su savo gydytoju arba vaistininku“, – pataria E. Ramaškienė.