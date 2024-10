Šis sindromas dažniausiai atsiranda amžėjant ir ne visada yra pastebimas. Negana to, gali iššaukti rimtas ligas. Tad, kas tai per sindromas ir kaip mažinti jo poveikį, laidoje „Kviečiame daktarą“ papasakojo profesorius Alvydas Unikauskas. Sindormas, apie kurį kalba gydytojas, yra hiperurikemija. Tai šlapimo rūgšties kiekio kraujyje padidėjimas. Šlapimo rūgšties daugėja dėl per daug suvartojamų baltymų arba ji paprasčiausiai nėra pašalinama kartu su šlapimu.