Vaistininkė pasidalino abėcėle, kaip greičiau pasveikti iki švenčių

Pirmas žingsnis – pasidarykite greitąjį testą

Jeigu pasijutote prastai, vaistininkė pataria pasidaryti greitąjį testą – tiek dėl savo, tiek dėl artimųjų saugumo.

„Rekomenduojama atlikti bent du testus, nes kartais pirmasis gali parodyti neigiamą rezultatą ankstyvoje ligos stadijoje. Jei testas rodo koronavirusą, svarbu pasikonsultuoti su gydytoju. Senjorams ir lėtinių ligų turintiems žmonėms gydytojas gali paskirti receptinius vaistus nuo koronaviruso, kurie padeda greičiau pasveikti. Jei sergate gripu, gydytojas taip pat gali skirti receptinius vaistus, kuriuos svarbu pradėti vartoti pirmomis ligos dienomis“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Simptominis gydymas

Simptominis gydymas gali būti veiksmingas tiek sergant peršalimu, tiek virusinėmis ligomis, tokiomis kaip gripas ar koronavirusas.

REKLAMA

REKLAMA

„Jei jaučiate peršalimo simptomus, tokius kaip gerklės skausmas, užgulta nosis ar kosulys, pirmiausia svarbu palengvinti šiuos nemalonius pojūčius. Simptominis gydymas padeda sumažinti diskomfortą ir leidžia organizmui skirti daugiau resursų kovai su liga. Tik svarbu – neskubėkite vartoti preparatų kompleksų visiems simptomams gydyti, jei ne visus jaučiate. Geriau koncentruokitės į juntamų simptomų individualų gydymą“, – pranešime spaudai pataria vaistininkė G. Kruopytė.

REKLAMA

Vitaminai C ir D – jūsų imuniteto draugai

Vaistininkė pabrėžia, kad sergant ypač svarbu užtikrinti, kad organizmas gautų pakankamai vitaminų C ir D.

„Vitaminas C padeda stiprinti imuninę sistemą ir kovoja su uždegimu. Jį rekomenduojama vartoti po 500-1000 mg per dieną. Tuo tarpu vitaminas D padeda reguliuoti imuninės sistemos funkcijas. Šaltuoju sezonu dažnai trūksta šio vitamino, todėl sergant patartina vartoti 2000-4000 TV per dieną, atsižvelgiant į gydytojo arba vaistininko rekomendacijas. Norint geriau įsisavinti šiuos vitaminus, galima rinktis liposominę formą“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

REKLAMA

REKLAMA

Elektrolitų tirpalai – itin svarbūs karščiuojant

„Karščiuojant ar esant intensyvesniam prakaitavimui, organizmas netenka daug skysčių ir mineralų. Elektrolitų tirpalai padeda atkurti prarastą balansą ir užtikrina, kad organizmas gautų pakankamą kiekį natrio, kalio, magnio ir kalcio“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Ji pataria gerti po stiklinę elektrolitų tirpalo kas kelias valandas, ypač jei jaučiate silpnumą ar troškulį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Miegas – geriausias gydytojas

„Sergant svarbiausia yra tinkamas poilsis. Miegas leidžia organizmui sutelkti visas jėgas į kovą su liga, mažina uždegimą ir stiprina imuninę sistemą. Ypač ligos metu rekomenduojama miegoti bent 8-10 valandų per parą ir vengti streso, kuris gali silpninti organizmo atsparumą“, – teigia vaistininkė G. Kruopytė.

Norint užtikrinti kokybiškesnį miegą, vaistininkė pataria pasirūpinti, kad miegamasis būtų tylus, tamsus ir gerai vėdinamas.