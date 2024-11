Atlikėjas Tomas Bagdonavičius išdavė baltų dantų paslaptį: štai ką daro

Profesorius Alvydas Unikauskas savo laidoje „Kviečiame daktarą“ pasidalino aktualia informacija apie tai, kaip palaikyti dantų sveikatą.

Prof. A. Unikauskas į laidą pasikvietė ir dainininką Tomą Bagdonavičių, kuris išdavė savo baltų dantų paslaptį.

Dantų balinimas ir higiena

T. Bagdonavičius atskleidė, kad jo pagrindinis dantų priežiūros metodas yra naudoti balinančias dantų pastas:

„Šiaip tik pastas balinančias naudoju, perku iš vaistinės. Kas pusę metų apsilankau pas odontologą, tačiau papildomai balinti dantų nenoriu.“

REKLAMA

REKLAMA

Profesorius pabrėžė, kad nors balinančios pastos gali būti naudingos, svarbu nepamiršti, jog tinkama dantų higiena ir reguliarūs vizitai pas odontologą yra esminiai sveikų dantų palaikymo veiksniai.

REKLAMA

Pokalbio metu profesorius taip pat paklausė T. Bagdonavičiaus apie įsitikinimus, susijusius su vandens vartojimu. Daug žmonių tiki, kad dažnas vandens gurkšnojimas yra būtinas sveikai burnos ertmei. A. Unikauskas teiravosi, kaip dainininkas vertina šį įprotį: „Yra žmonių, kurie pastoviai siurbčioja vandenį, kaip jums atrodo, ar nuolatinis vandens gurkšnojimas sveika dantims?“

Tomas atsakė, kad jo asmeninė nuomone tai yra nesveika, o profesorius pritarė tam ir paaiškino, kad nuolatinis vandens gurkšnojimas gali sukelti problemų. Tai gali išplauti natūralų dantų apsauginį sluoksnį ir sukelti įvairias burnos problemas.

REKLAMA

REKLAMA

Kalbant apie dantų baltumą, profesorius paaiškino, kad pagrindinė dantų baltumo priežastis yra emalis – skaidri medžiaga, kuri dengia dantų paviršių.

„Emalis mūsų dantyse yra toks kaip korys ir to korio akytėse yra kristalai. Kai šviesa krinta ant dantų, kristalai blizga ir atspindi šviesą, dėl to mūsų dantys atrodo balti“, – sakė profesorius.

Jis pabrėžė, kad kuo aukštesnės kokybės kristalai emalyje, tuo dantys yra baltesni. Kuo geresnės kokybės kristalai, tuo dantys atspindi daugiau šviesos ir atrodo šviesesni. Tačiau jei emalyje kristalai yra prastesnės kokybės, dantys gali tamsėti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak A. Unikausko, tikrasis dantų baltumas priklauso nuo emalio struktūros ir šviesos atspindėjimo. Emalis veikia kaip veidrodis ir šviesa, kuri atsispindi nuo dantų, sukuria balto danties efektą. Ir tai priklauso nuo apšvietimo. Jei esame ryškioje šviesoje, dantys atrodo baltesni, tačiau prastai apšviestoje vietoje šis efektas nebebus toks ryškus.

Kaip išlaikyti baltus ir sveikus dantis?

Pokalbio pabaigoje profesorius dar kartą priminė, kad dantų struktūra yra sudėtinga. Emalis, kuris yra skaidrus ir dengia dantį, leidžia šviesai atsispindėti, todėl dantys atrodo balti. Tačiau po emaliu slypi dentinas, kurio spalva yra šviesesnė už odos atspalvį, tačiau mažiau ryški. Tai paaiškina, kodėl mūsų dantys gali atrodyti tamsesni, jei emalis praranda savo kokybę.

REKLAMA

Pasak profesoriaus, norint išlaikyti baltus ir sveikus dantis, būtina suprasti, kaip veikia burnos pH ir kaip tai susiję su mūsų kasdieniais įpročiais.

Jis paaiškino, kad burnos pH svarba dantų sveikatai yra labai didelė: „Sveika burna turi šiek tiek šarminę aplinką, kurios pH yra apie 7,4–7,6. Tai ypač svarbu vaikams, kuriems formuojasi nuolatiniai dantys – jų burnos pH turėtų būti dar šarminis, kad užaugtų sveiki dantys.“

REKLAMA

Kiekvienas maistas ar gėrimas, įskaitant vandenį, sumažina burnos pH ir sukuria rūgščią terpę. „Pavalgius bet kokio maisto, pH nukrenta į žemesnę, rūgštesnę pusę, o tai neigiamai veikia dantis“, – teigė A. Unikauskas.

Be to ryte, atsikėlus, burnos pH yra mažesnis, nes per naktį burnoje sumažėja seilių kiekis, o pH dažnai siekia tik 6,5. Tarp 6,5 ir 7 rūgštingumo skirtumas yra milžiniškas.

Profesorius taip pat pabrėžė, kad seilės yra natūrali dantų apsauga. Seilės padeda ne tik drėkinti burną, bet ir užtikrinti, kad pH būtų šarminis, palaikydamos emalio ir dentino sveikatą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Seilės turi medžiagų, kurios suminkština kristalus ir laikinai pablogina dantų baltumą, nes šlifuoja paviršių. Tačiau tai yra laikinas procesas ir burna pradeda atsistatyti, kai pH vėl tampa šarminiu“, – sakė A. Unikauskas.

Tačiau, jei burnos pH ilgą laiką yra rūgštus, organizmas pradeda iš kaulų imti kalcį, kad šarmintų kūną. Tas pats vyksta ir su dantimis – jeigu burnoje pH mažas, organizmas pradeda iš emalio kristalų imti mineralus, kad subalansuotų pH.

REKLAMA

Emalio regeneracija

Daugeliui kyla klausimas, ar emalis gali savaime atsigauti. A. Unikauskas patikino, kad nedideles pradines skylutes emalis gali užgyti, jei burnos pH normalizuojasi. Seilės turi mineralų, kurie yra ir emalio kristaluose.

Jei pH vėl tampa šarminiu, mineralai iš seilių grįžta į emalį ir padeda jį atstatyti. Tai yra natūralus organizmo mechanizmas, tačiau, kai dantų problemos tampa rimtos, kaip pulpitai ar uždegimai, reikalinga odontologo pagalba.

REKLAMA

„Kaip ir žarnyne, burnoje egzistuoja geros ir blogos bakterijos. Geros bakterijos, sujungtos su seilėse esančiais baltymais, sudaro apsauginę plėvelę ant dantų, kuri saugo emalį nuo kenksmingų veiksnių ir padeda išlaikyti dantų baltumą ir sveikatą. Geros bakterijos gali užkirsti kelią blogoms bakterijoms, kurios graužia emalį ir sukelia burnos problemas“, – sakė profesorius.

Pagrindiniai faktoriai, kurie mažina burnos pH, yra maistas ir gėrimai, įskaitant vandenį. Kadangi dauguma maisto produktų ir gėrimų sukuria rūgščią terpę, klausimas yra, kaip šarminti burną. A. Unikauskas patarė, kad pastovus užkandžiavimas gali nuolatos mažinti burnos pH. Kuo rečiau valgysite, tuo ilgiau burnos pH išliks šarminis ir dantys bus apsaugoti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Profesorius taip pat paminėjo, kad yra vienas dirbtinis saldiklis, kuris gali padėti šarminant burną: „Ksilitolis yra vienintelis saldiklis, kuris šarmina burną ir nesukelia gliukozės kiekio kraujyje pokyčių. Jį galima vartoti kramtomosios gumos forma, pastilėse ar tabletėse. Pavyzdžiui, prieš miegą galima sučiulpti ksilitolio tabletę ir taip šarminant burną užmigti, o dantys tampa gražesni ir sveikesni.“

REKLAMA

Ką reikėtų žinoti apie dantų balinimą namuose?

„Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Aleknienė, prisijungusi prie pokalbio, paaiškino, kad daugelis žmonių naudoja netinkamus metodus bandydami balinti dantis namuose:

„Dantų pastos, turinčios smulkių dalelių, kurios braižo emalį, yra kenksmingos ir gali pažeisti dantis. Taip pat peroksidas, ypač didelė koncentracija, gali pažeisti ne tik emalį, bet ir dantenas, sukelti uždegimus.“

REKLAMA

Jovita pabrėžė, kad balinti dantis namuose su soda, citrinos rūgštimi ar kosmetiniu peroksidu yra labai rizikinga. Tai stipriai pažeidžia emalį ir dantenas. Tokie metodai gali sukelti ilgalaikes problemas.

Vaistininkė taip pat patarė, kokių medžiagų turėtume ieškoti dantų pastose: „Pirmiausia turėtų būti fluoridas, nes jis padeda atstatyti emalį ir apsaugo nuo karieso. Cinko citratas yra svarbus tiems, kurie turi paradontozę arba prastą burnos kvapą. Kalcis yra labai svarbus emaliui ir dantų sveikatai.“

Specialistė taip pat paminėjo alaviją kaip puikų ingredientą, kuris drėkina burną ir apsaugo nuo dantų pažeidimų.