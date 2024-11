Unikauskas atskleidė, ar tikrai visų pamėgti glotnučiai yra naudingi sveikatai

REKLAMA

REKLAMA

Yra maisto produktų, be kurių neįsivaizduojame savo kasdienio raciono. Vis dėlto būtent šiuose produktuose esanti medžiaga gali būti daugelio mus kamuojančių simptomų priežastis.

REKLAMA

„Špinatai, burokėliai, bulvės, migdolai, anakardžiai, žemės riešutai, čija sėklos, kanapių sėklos, pupelės, grikiai, avietės, gervuogės, kiviai, juodieji pipirai, ciberžolė, kmynai – tai tik nedidelė dalis produktų, kuriuose randama iš pirmo žvilgsnio, nekalta medžiaga – oksalo rūgštis“, – teigia daktaras.

Patekusi į mūsų organizmą, oksalo rūgštis kraujyje sudaro junginius su mineralais ir nuo to laiko ji tampa oksalo druska (oksalatu). Mūsų kūnas oksalatų nenaudoja, tad jie mums nėra reikalingi. Deja, oksalo druskų šalinimas iš organizmo nėra paprastas procesas.

REKLAMA

REKLAMA

„Mūsų organizmas per parą sugeba pašalinti vos 12 mg oksalatų. Šiais laikais žmonės labai mėgsta gerti glotnučius. Deja, itin dažnai glotnučiai yra oksalatų bombos – per vieną kartą įmanoma suvartoti iki 1000 mg oksalatų. Tada organizmui belieka viena išeitis – perskirstyti juos per visus organizme esančius audinius,“ – pasakoja profesorius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kas nutinka, kai organizme pradeda kauptis oksalo druskos?

Kai oksalatai pradeda kauptis mūsų organizme, jie pažeidžia imunines ląsteles, kraujagyslių sieneles, kepenis, inkstus, skydliaukę, nervus, raumenis ir jungiamąjį audinį, sukeldami uždegimą ir sudarydami „depozitus“ mūsų organuose.

„Mazgai skydliaukėje – tai yra ne kas kita, kaip tik oksalatų sankaupos. Oksalatai taip pat pamažu sukelia atsparumą insulinui. O jeigu yra atsparumas insulinui, dažnai atsiranda ir šie simptomai: nutukimas, cukrinis diabetas, padidėjęs kraujo spaudimas, depresija, miego sutrikimas“, – pabrėžia A. Unikauskas.

REKLAMA

Didesnė oksalatų druskų susidarymo tikimybė yra žmonėms, kurie laikosi augalinės kilmės mitybos. Taigi, kaip jie galėtų sumažinti oksalatų kiekį organizme? Į šį klausimą sutiko atsakyti „Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Aleknienė.

„Rekomenduojama gerti daugiau vandens ir derinti maistą, kuriame gausu oksalo rūgšties, su produktais, kuriuose jos yra mažiau. Gamindami maistą, nepamirškite jo termiškai apdoroti. Taip pat verta pasitikrinti, ar organizme nėra mineralų pertekliaus, nes esant per daug mineralų, jie linkę jungtis su oksalo rūgštimi ir sudaryti oksalo druskas. Dėl to ilgainiui gali pradėti formuotis inkstų akmenys. Fizinis aktyvumas taip pat padeda šalinti oksalatus iš organizmo“, – pasakoja vaistininkė ir priduria, jog būtina atkreipti dėmesį ir į vartojamus vitaminus.

REKLAMA

„Vartojant oksalo rūgšties kupiną maistą, vertėtų nuolat palaikyti vitamino B1 kiekį ir atsisakyti vitamino C“, – atkreipia dėmesį J. Aleknienė.

Žarnyno problemos – gali būti rimtos ligos pranašai

Kita itin svarbi „Kviečiame daktarą“ laidos tema – žarnyno problemos. Iš pirmo žvilgsnio nekalti simptomai, tokie kaip pilvo pūtimas, raižymas ar viduriavimas, gali signalizuoti apie rimtas ligas. Sveikatos priežiūros tinklo „Antėja“ gastroenterologas–endoskopuotojas Eimantas Mockus pasakoja, dėl kokių priežasčių pacientai dažniausiai jaučia nemalonius simptomus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Dažniausiai šių problemų priežastis yra storosios žarnos patologijos. Kolonoskopijos (aut. past. tyrimo) metu matome įvairias žarnyno patologijas – nuo hemorojaus ir žarnų uždegimų iki storosios žarnos polipų, kurie yra ikivėžiniai struktūros pakitimai, bei storosios žarnos vėžio“, – pasakoja gastroenterologas–endoskopuotojas.

REKLAMA

Dažnai pacientai vengia vykti pas gydytoją ir atlikti tyrimą, bijodami ne tik paties tyrimo, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo baisus ir skausmingas, bet ir galimų rezultatų. „Antėja“ specialistas išsklaido kolonoskopijos tyrimą supančius mitus ir padrąsina dvejojančius atvykti pasitikrinti.

„Pacientai dažnai galvoja, kad šis tyrimas yra skausmingas ir nemalonus. Nors iš tiesų šiais laikais tyrimas yra atliekamas su narkoze, pacientas yra visiškai užmigdomas, jis nieko nejaučia, nemato ir negirdi. Būna atvejų, kai gydytojas, atlikdamas tyrimą, neranda patologijos, tačiau pacientą vis tiek kamuoja simptomai. Gydytojai tokią būklę įprastai traktuoja kaip dirgliosios žarnos sindromą. Šis sindromas dažniausiai kankina jauno amžiaus pacientus, kurie patiria daug streso, nerimo, gyvena greitą gyvenimo būdą, prastai maitinasi“, – teigia „Antėja“ gastroenterologas–endoskopuotojas.

Laida „Kviečiame daktarą!“ – šeštadieniais, 9 val., tik per TV3!