TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje pripažinta dar viena tos pačios lyties asmenų partnerystė

2025-08-19 19:29 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 19:29

Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino dar vieną tos pačios lyties asmenų partnerystę. 

LGBT vėliava (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

LGBT vėliava (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo) 

19

„Informuojame, kad 2025 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas pareiškimas dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės pripažinimo ir civilinės būklės akto – partnerystės – įregistravimo“, – Eltai nurodė teismo atstovas Giedrius Janonis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„2025 m. rugpjūčio 19 d. teismo sprendimu pareiškėjų reikalavimai patenkinti pilna apimtimi“, – pridūrė jis. 

Kaip skelbta anksčiau, pirmasis teismo sprendimas dėl tos pačios lyties poros partnerystės pripažinimo Lietuvoje buvo priimtas rugpjūčio 8 d. Tuomet Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino dviejų moterų partnerystę.

ELTA primena, kad Konstitucinis Teismas 2025 m. balandžio 17 d. pripžino, kad valstybės neveikimas partnerystės srityje pažeidžia Konstituciją. 

Nors įstatymų leidėjas iki šiol nėra priėmęs partnerystės teisinio reguliavimo, teismas pažymėjo, kad teisės spraga negali būti pagrindas ignoruoti žmonių teises.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Tv3 ,,kas tie teisėjai ?
Tv3 ,,kas tie teisėjai ?
2025-08-19 19:41
LR Konstitucija sako ką ?
Teisėjai aukščiau už LR KONSTITUCIJĄ ?
Įdomu sužinoti tų ,,teisėjų, pavardes
Atsakyti
...
...
2025-08-19 19:44
Po truputi pratina prie šitų iškrypeliu, tuoj vaikus pradės vaikintis.
Atsakyti
laikas parodys
laikas parodys
2025-08-19 20:09
Belieka tikėtis, kad bus atšaukti kaip suprantu - antikonstituciniai sprendimai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
