Ką gali reikšti gausus prakaitavimas? Gydytojos pastebėjimai, kada vertėtų sunerimti

REKLAMA

REKLAMA

Gydytojos teigimu, prieš pradedant diagnozuoti ligas ar daryti tyrimus – labai svarbu įsivertinti kontekstą. Ar tikrai yra pagrindo sunerimti?

REKLAMA

„Pirmas klausimas, kurį užduodame pacientui, besiskundžiančiam padidėjusiu prakaitavimu – kada šis simptomas pasireiškia? Jei prakaitavimas vyksta karštą vasaros diena ar fizinio krūvio metu – tai yra labai normalu. Prakaituoti yra gerai, šis procesas vėsina mūsų organizmą.“

Gausus prakaitavimas naktį – ką jis reiškia?

Net ir gausus prakaitavimas naktį gali reikšti, kad organizmui tiesiog yra per karšta.„Visada klausiame pacientų: gal antklodė yra per stora ir netinkama šiltuoju metų laiku, gal kambario temperatūra per aukšta, o gal pižama pasiūta iš sintetinės medžiagos?“ – pasakoja šeimos gydytoja Jurga Dūdienė.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak gydytojos, jei atmetamos visos aplinkybės, galėjusios lemti gausų prakaitavimą, pradedami detalesni tyrimai.„Pirmiausia tikrinama skydliaukės funkcija, o vėliau siunčiame atlikti plaučių rentgenogramą. Negalime atmesti ir tikimybės, kad žmogus gali būti užsikrėtęs tuberkulioze, nes sergant šia liga gausus prakaitavimas yra įprastas požymis“, – aiškina gydytoja.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Menopauzė ir prakaitavimas žengia koja kojon

Gausus prakaitavimas – tikrai nemalonus reiškinys, tačiau menopauzės metu jis yra įprastas.„Organizme vykstant hormonų svyravimams, gali pasireikšti karščio pliūpsniai, kurių metu prakaituojama itin stipriai“, – aiškina šeimos gydytoja Jurga Dūdienė.

REKLAMA

Gydytoja pabrėžia, kad jei prakaitavimas tampa sunkiai pakeliamas, būtina kreiptis į prižiūrintį gydytoją.„Moterys dažnai pasakoja, jog per naktį tenka persirengti net kelis kartus. Tokiu atveju svarbu pasitarti su gydytoju ir išsiaiškinti, kokius tyrimus reikėtų atlikti bei kaip palengvinti būklę“, – pataria J. Dūdienė.

REKLAMA

Nuolatinis delnų prakaitavimas – ką reikėtų žinoti?

Kaip ir su viso kūno prakaitavimu, taip ir su specifinių vietų, pavyzdžiui, delnų prakaitavimu, pirmiausia reikėtų įvertinti aplinkybes.„Jei jaučiame stresą, esame susijaudinę, ir dėl to pradeda prakaituoti delnai, tai yra normali kūno reakcija į situaciją“, – aiškina šeimos gydytoja Jurga Dūdienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto, pasak gydytojos, pacientai dėl gausaus delnų prakaitavimo dažniausiai kreipiasi tik tada, kai diskomfortas tampa nepakeliamas ir peržengia „normalumo“ ribas. Tokiais atvejais skiriami išsamūs tyrimai.„Dar iš senų laikų yra žinomas pasakymas, kad vaikui, kurio delnai prakaituoja, gali trūkti vitamino D. Todėl tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, pastebėjus nuolatinį delnų prakaitavimą, rekomenduojama patikrinti vitamino D ir feritino kiekį.“

REKLAMA

Kartais tyrimų rezultatai būna normalūs. Tuomet į procesą įsitraukia kiti specialistai.„Jei pacientas yra sveikas, jis siunčiamas pas dermatologus, kurie įvertina, ar nėra sutrikusi prakaito liaukų veikla. Jei diagnozuojama dishidrozė, gali padėti tik gydytojo paskirtas specialus gydymas“, – teigia gydytoja J. Dūdienė.

Daugiau apie tai, ką gali reikšti gausus prakaitavimas, sužinosite laidoje „Kviečiame daktarą“.