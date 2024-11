Herpesas – daugelio priešas besikeičiant orams: kaip greičiau jį išgydyti?

REKLAMA

Herspes virusą nešiojame kiekvienas

„Lūpų pūslelinę sukelia herpes simplex virusas, kuris ilgą laiką mūsų organizme gali būti neveiksnus. Dažniausiai šis virusas tarsi miega nerviniuose mazguose, tačiau tam tikromis aplinkybėmis, tokiomis kaip stresas, peršalimas ar imuninės sistemos susilpnėjimas, jis gali suaktyvėti. Apie lūpų pūslelinę išduoda mažos, skausmingos pūslelės, susidarančios aplink lūpas ar burnos gleivinę. Pūslelės gali būti lydimos niežulio, deginimo pojūčio, o po kelių dienų jos pradeda trūkinėti ir vietoje jų susidaro šašai“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Anot vaistininkės, užsikrėsti herpes virusu galima tiesiogiai kontaktuojant su sergančiojo žmogaus oda, pavyzdžiui, per bučinius, dalijantis maistu, rankšluosčiais ar kosmetikos priemonėmis.

„Šiuo virusu gali užsikrėsti kone kiekvienas, tačiau yra žmonių, kurie gali būti labiau linkę į lūpų pūslelinę. Visų pirma, lūpų pūsleline dažniau serga tie, kurie turi silpną imuninę sistemą, o tai gali būti susiję su įvairiomis ligomis, stresu, miego trūkumu, netinkama mityba. Be to, tie, kurie praeityje yra susidūrę su šiuo virusu, turi didesnę tikimybę, kad šis pasikartos“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Besikeičiant orams susirgti herpesu lengviau

Vaistininkė pataria atidžiau saugotis herpes viruso būtent šiuo sezonu, besikeičiant orams. Anot jos, virusas šiuo sezonu gali suaktyvėti.

„Besikeičiantys orai, kai organizmui reikia greitai prisitaikyti prie skirtingų temperatūrų, gali tapti svarbiu veiksniu, skatinančiu šios infekcijos atsiradimą. Lūpų oda yra plona ir jautri, todėl ji gali būti greičiau paveikta išorinių dirgiklių, būtent taip šaltis, vėjas ir drėgmė gali prisidėti prie herpeso suaktyvėjimo“, – pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkė G. Kruopytė.

Kaip pasirūpinti herpeso nualintomis lūpomis?

Nors iki šiol nėra būdo, kaip visiškai išgydyti herpes virusą, išliekantį mūsų organizme visą gyvenimą, vaistininkė G. Kruopytė tikina, kad yra būdų, kaip greičiau palengvinti lūpų pūslelinės simptomus.

„Vienas efektyviausių gydymo būdų yra antivirusinių kremų ir gelių naudojimas. Jie gali padėti sumažinti simptomų trukmę ir užkirsti kelią viruso plitimui. Juos reikėtų pradėti naudoti kuo anksčiau, vos pajutus pirmuosius simptomus, tokius kaip niežėjimas ar deginimas lūpų srityje. Be to, svarbu laikytis tinkamos higienos, tad nelieskite pūslelių rankomis, nes tai gali paskatinti infekcijos plitimą į kitas kūno vietas“, – pataria G. Kruopytė.

Kaip išvengti herpeso ateityje?

Visgi vaistininkė pataria ne tik gydyti simptomus, bet ir stengtis užkirsti kelią lūpų pūslelinei ateityje. Anot jos, tai padaryti nėra sudėtinga:

„Užkirsti kelią lūpų pūslelinei galite stiprindami savo imuninę sistemą, tad reguliariai mankštinkitės ir pasirūpinkite subalansuota mityba, taip pat papildomai galima vartoti vitaminą C ir cinką. Be to, šaltuoju sezonu verta naudoti lūpų balzamus, kurie apsaugo lūpų odą nuo išorinių dirgiklių. Taip pat nepamirškite aminorūgšties – lizino, nes jis gali irgi būti naudojamas kaip prevencinė priemonė. Pastebima, kad ši aminorūgštis teigiamai veikia herpes virusą, sumažina pūslelinės dažnį ir pagreitina gijimą“, – pataria vaistininkė G. Kruopytė.

Tačiau jeigu šis virusas užklumpa itin dažnai, vaistininkė pataria kreiptis į gydytoją, kuris išsamiau įvertins jūsų sveikatos būklę ir paskirs tinkamą gydymą.