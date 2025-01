Profesorius Unikauskas išdavė, kaip atrodyti jauniau: štai ką reikia daryti

Laidoje „Kviečiame daktarą“ LSMU Medicinos akademijos Vidaus ligų klinikos profesorius, LSMU Kauno ligoninės vidaus ligų gydytojas A. Unikauskas papasakojo, kas sendina odą ne iš išorės, o iš vidaus.

Kodėl oda senėja?

O priežasčių yra toli gražu ne viena. Pirmoji, anot profesoriaus, yra stresas, tačiau ne trumpalaikis ir vienkartinis, kai dėl kažko staiga susijaudiname ar supykstame, tačiau ikislenkstinis stresas.

Jį gali sąlygoti įvairūs aplinkiniai veiksniai, su kuriais susiduriame kasdienybėje – nuolatinis triukšmas, nors ir nežymus, kurio, atrodo, jau nebegirdime, nes esame įpratę, bet jis ir toliau pamažu kelia stresą.

Taip pat egizstuoja ir „šviesos triukšmas“ – A. Unikauskas pstebi, kad daugelis į lovą eina pasiėmę telefoną ar planšetę, ruošdamiesi miegoti įsijungia televizorių, tai ir yra vadinama „šviesos triukšmu“.

Streso nemažina ir tarpusavio santykiai, pergyvenimai ir panašūs dalykai – visi jie sumuojasi. O it vyšnia ant torto gali būti nemalonūs kaimynai ar artimieji, kuri „nei patys gyvena, nei kitiems duoda gyventi“.

„Kalbu apie tokį stresą, kurio metu pastoviai į mūsų kraują išskiriami hormonai: katecholaminai, gliukokortikoidai, iš jų galbūt labiausiai girdėti būtų adrenalinas ir kortizolis. To pasekmėje įvyksta kraujagyslių susiaurėjimas, kuriomis teka kraujas.

Žmonės dažnai ieško gyvybės eliksyro, apie jį kalba. Mes visi savyje turime gyvybės eliksyrą, visi. Kas tai? Tai mūsų arterinis kraujas. Normaliomis sąlygomis jis atneša į mūsų kūną viską, ko jam reikia, bet organizmas turi pajėgti jį atnešti į audinius.

Jeigu kraujagyslės susiaurėja, įvairių medžiagų nunešimas ten, kur reikia, iš karto darosi blogesnis“, – laidoje aiškino prof. A. Unikauskas.

Be to, pernešama ir mažiau deguonies, kas lemia jo trūkumą. Vienas iš to požymių, kurį galima pastebėti, yra cianozė – dėl deguonies trūkumo atsiradęs melsvas veido odos atspalvis.

Kodėl veidas būna paburkęs?

Ir tai dar ne viskas – sutrikus anksčiau minėtoms funkcijoms, inkstuose sulaikomas natris, tada organizme ima kauptis per daug vandens, ko pasekoje veidas ir paakiai atrodo pabrinkę, o, kaip pastebi profesorius, veide tokie pokyčiai pasimato labai greitai ir aiškiai.

Taip pat, kai audiniams ima trūkti deguonies, žūsta odos ląstelės ir vystosi uždegimas. Dėl uždegimo odoje išskiriamas fermentas – metrikso metaloproteinazė, kuri stipriai paveikia odą.

„Mūsų odoje yra kolagenas su elastinu, o šis fermentas odoje „sukapoja“ kolageną į gabaliukus. Pamenate, sakiau, kad susiaurėja kraujagyslės? Jeigu jos susiaurėja, dar ir kolageno atliekų išnešimas iš tos vietos sutrinka.

Negana to, kad kolageną „sukapoja“, jis dar ir kaupiasi. Kalbant apie tai, kai kartais būna skiriamos kolageno injekcijos į odą – ten ir taip jo per daug, jį reikia šalinti, o ne kišti, o dar su hialuronidaze, kuri sulaiko šimtus molekulių vandens. Aišku, oda praranda stangrumą, nes nėra sveiko kolageno“, – laidoje kalbėjo profesorius.

Anksčiau minėtas stresas sukelia ir dar vieną problemą – mimikos raumenų įtampą. Įprastai kūne raumenys šalia sąnario jungiasi prie vieno ir prie kito kaulo, tačiau mimikos raumenys jungiasi kitaip, kur tik nori – prie odos, prie kaulų, kai kuriose vietose net tarpusavyje:

„Paimkime bet kurį raumenį ir įsivaizduokite, kad jis tame tarpe prisijungęs prie odos ir mes jį sutrumpiname. Kas įvyksta? Oda sustumiama. Ir ką mes matome ant veido? Raukšles. Turint galvoje, kiek ten yra raumenų, raukšlių gali būti labai daug visur.“

Išdavė, kas padės atrodyti jauniau

Laidos metu susirinkusiems svečiams A. Unikauskas davė testą – užsimerkti, įjungti vaizduotę ir 15-20 minučių įsivaizduoti, kad kažkas švelniu vatos tamponėliu glosto veidą. Po šio pratimo veidas ima atsipalaiduoti, tačiau tai vyksta sąmoningai, nes priešingai, nesąmoningai, gyvenimo eigoje veido raumenys vis labiau sutraukiami ir vis labiau prastėja kraujotaka.

Vis tik yra keletas paprastų būdų, kaip pagražinti ir pajauninti odos išvaizdą. Pratimus, kuriuos galima atlikti, laidoje parodė estetinio grožio ekspertė, kosmetologė, masažo specialistė Marina Špak, o juos atliko atlikėja Aušrinė.

Pasak M. Špak, esminis dalykas – atlaisvinti limfos nutekėjimo kanalus, kad būtų pašalinti paburkimai, taip pat dalinai atlaisvinti kaklą, išjudinti ausis ir smilkinius, kad būtų atlaisvintas veidas ir pašalintos mimikos raukšlės aplink akis.

„Esminis momentas pradžioje yra pakelti pečius maksimaliai užspaudžiant limfmazgius tiek viršraktikaulinius, tiek ir limfmazgius prie ausų. Pakeliam – įkvepiam, nuleidžiam – iškvepiam“, – kalbėjo M. Špak.

Vėliau rankomis nuo ausų į apačią reikia papumpuoti kaklą, tai padeda pagerinti limfos tėkmę, tada nykščiu ir rodomuoju pirštu eiti pagnaibyti odą palei žandikaulį, taip išmaigant riebalinį poodinį audinį, tuomet pirštais pamasažuoti pagurklį.

„Pagurklio atsiradimas dažniausiai nėra susijęs su riebalų sankaupomis, kiek jis yra susijęs su netaisyklinga laikysena ir suprastėjusiu limfos nutekėjimu“, – pridūrė specialistė.

Svarbu išjudinti ir ausis – suimti jas ir masažuoti sukamaisiais judesiais, ranka turi būti priglausta glotniai, kad ausis būtų ne glostoma, o masažuojama. Nepamirškite ir smilkinių – rodomuoju pirštu ir nykščiu pažnaibykite smilkinius, kiek iškeliant odą.

„Iškeliant svarbus momentas, kad atsirastų volelis, o ne raukšlė, kadangi mums senstant audiniai praranda savo elastingumą, tiek kolageno, tiek elastino sankaupų tampa mažiau, jeigu mes suformavę raukšlę dar ją spausime, paskui galime išlaikyti raukšlę pakankamai ilgai. Todėl suformuojame volelį ir jį prikeliame“, – patarė masažo specialistė.

Tada padėkite rankas ant galvos, nykščius ant smilkinių ir atitraukite smilkinių odą, po to pirštų galais išjudinkite, išmasažuokite plaukuotąją galvos dalį. Tai viskas, ko pakanka – po kurio laiko veidas pats ims prasiverti, tačiau M. Špak pažymi, kad svarbus tęstinumas, daryti šiuos pratimus reikia pastoviai, jei norite pamatyti rezultatus.

„Nesitikėkite, kad efektas bus po dviejų-trijų dienų, reikės apie dešimt savaičių padirbėti“, – pridūrė A. Unikauskas.

Kaip atlikti visus M. Špak ir vėliau prof. A. Unikausko parodytus pratimus, žiūrėkite laidos įraše straipsnio pradžioje.

Patarė, kokias veido priežiūros priemones rinktis

O laidos viešnia „Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Aleknienė pasidalijo patarimais, į kokias priemones ir jų sudedamąsias dalis verta atkreipti dėmesį, jei norite, kad oda atrodytų jaunatviškiau.

Pirmoji medžiaga – hialurono rūgštis. Ji pritraukia vandenį, o tai padeda išlaikyti odos elastingumą bei drėgmę. Svarbūs ir retinoidai, vienas jų – retinolis, kuris padeda kovoti su daugybe problemų:

„Tai yra ir stiprus antioksidantas, bet ir prisideda prie smulkių raukšlelių lyginimo, taip pat jeigu yra pigmentinių dėmių problema, retinoidai irgi yra labai labai svarbūs.“

Kadangi artėja žiema, kosmetikos priemonių krepšelyje turėtų atsirasti ir keramidai. Keramidai – lipidai, t. y., riebalai, kurie itin svarbūs tiems, kurių oda sausa, dehidratuota. J. Aleknienės teigimu, sudrėkinta oda pagražėja, tampa skaistesnė, mažėja smulkios raukšlės.

„Ir taip pat dabar vis populiarėja rūgščių naudojimas, ypač kosmetikoje, tad norėčiau paraginti atkreipti dėmesį į glikolio rūgštį. Tai yra alfa hidroksinė rūgštis, kuri padeda pašalinti negyvas odos ląsteles ir taip prisideda tiek prie raukšlių mažinimo, tiek skaistumo“, – patarė vaistininkė.

Galiausiai, svarbu pasirūpinti oda ir iš vidaus – laikytis sveikatai palankios subalansuotos mitybos, gerti pakankamai vandens. Prie geresnės odos būklės prisideda ir judėjimas, masažai ir naudojamos tinkamai parinktos kosmetikos priemonės.

Laida „Kviečiame daktarą!“ – šeštadieniais, 09.00 val. per TV3!