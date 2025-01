Vitamino D trūkumą gali išduoti vos 1 simptomas: Unikauskas įspėja pastebėti laiku

Laidoje „Kviečiame daktarą“ LSMU Vidaus ligų klinikos gydytojas, profesorius A. Unikauskas studijoje buvo ne vienas – jam kompaniją palaikė jo šunelis bei nuomonės formuotoja, verslininkė Simona Lipnė ir jos vyras Mindaugas Lipnius.

O tarp žiūrovų buvo ir „Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Aleknienė, kuri, išsiaiškinus, kokie kūno signalai išduoda tam tikrų medžiagų trūkumą, dalijosi patarimais, iš kur jų gauti.

1 ženklas akyse išduoda geležies trūkumą

A. Unikauskas su laidos svečiais S. ir M. Lipniais studijoje žaidė žaidimą – profesorius uždavė klausimus, ką reiškia tam tikri ženklai, o jiedu spėliojo, ką šie išduoda. Taigi, kokius ženklus mums siunčia organizmas, kai trūksta reikalingų medžiagų?

Pirmasis požymis, kurį įvardijo A. Unikauskas – akies baltymai įgauna melsvą atspalvį ir aiškiai matosi kapiliarai. Tai rodo, kad trūksta geležies.

„Netgi šąlančios rankos ir kojos gali signalizuoti, kad trūksta geležies, taip pat pakitusi oda, pablogėjusi plaukų būklė, nemiga, nerimas – visa tai signalizuoja, kad trūksta geležies“, – pridūrė J. Aleknienė.

Profesorius priduria, kad trūkstant geležies gali padidėti fizinio krūvio netoleravimas, svaigti galva. Tad iš kur gauti geležies? Vaistininkės teigimu, puikus jos šaltinis yra mėsa, o pats geriausias pasirinkimas – jautienos kepenys.

Kitas simptomas, su kuriuo susiduria dažnas – lengvas raumenų trūkčiojimas po akimis arba kitose kūno vietose. Tai gali rodyti, kad jums trūksta magnio.

Vaistininkė priduria, kad magnio trūkumą gali išduoti ne tik neaiškūs raumenų trūkčiojimai, spazmai ar mėšlungis, bet ir sutrikęs miegas, sutrikęs širdies ritmas. J. Aleknienė pataria:

„Magnį lengva gauti iš špinatų, iš visagrūdžių produktų, pavyzdžiui, avižų ir ankštinių daržovių.“

Padidėjęs kraujo spaudimas – kalio trūkumo pranašas

O ar žinote, kas išduoda, kad jums trūksta omega-3 riebalų rūgščių? Tai galima suprasti pažvelgus į odą – ji tampa jautri, sausa, ima šerpetoti.

Tačiau jų lengvai gauti galima iš riebios žuvies, pavyzdžiui, lašišos, skumbrės, silkės, taip pat iš linų sėklų, ypač iš linų sėmenų aliejaus ir įvairių riebesnių riešutų, pavyzdžiui, makadamijų, pekanų (karijų).

Dar viena dažna problema, su kuria susiduria vis daugiau žmonių – padidėjęs kraujo spaudimas. Pasirodo, jis gali signalizuoti, kad organizmui trūksta kalio, kurio, J. Aleknienės teigimu, gausu lapinėse daržovėse.

Vis tik, kalbėdamas apie padidėjusį kraujo spaudimą, A. Unikauskas išsklaido dažną mitą, kad dėl to reikėtų vartoti kuo mažiau druskos – išeitis yra visai kitokia.

„Paprastai sakoma, kad kai žmogui padidėja kraujo spaudimas, jam reikia vartoti mažiau druskos. Reikalas tame, kad tai nepadės ir jau yra atlikti tyrimai, kad reikia ne druskos kiekį mažinti, bet reikia didinti gaunamo kalio kiekį.

Kalba eina ne apie tai, kad kažko per mažai ar per daug, bet eina kalba apie balansą tarp natrio ir kalio. Tam, kad balansą palaikyti, šiuo atveju reikia suvartoti daugiau kalio“, – patarė profesorius.

Vitamino D trūkumas sąlygoja sąnarių traškėjimą

O ar žinote, kokio vitamino trūkumas sukelia sąnarių traškėjimą? Tai išduoda, kad jums trūksta vitamino D, kurio gauname iš saulės, kalbant apie maistą, galime gauti iš riebios žuvies, o esant reikalui – vartoti maisto papildus.

A. Unikauskas pataria, kad jeigu atlikus tyrimus pastebimas vitamino D trūkumas, jį reikia gerti didelėmis dozėmis, nes jo perdozuoti kone neįmanoma, tačiau primena – būtina visąlaik įsiklausyti į savo kūną:

„Jeigu norime, kad imuninė sistema funkcionuotų tinkamai, mažiausiai turi būti 60 ng/ml. Pas daugelį žmonių, jeigu atlieka tyrimus, yra 20-30 ng/ml. Bet jeigu kalbame apie kaulus, 25-30 ng/ml jau gerai, bet visam kitam nepakanka.“

Laidoje buvo paliesta ir vyrams aktuali tema – ko vyrams trūksta, kai yra sumažėjęs testosterono kiekis? Tai – cinkas.

„Vyrų reprodukcinei sistemai labai svarbus cinkas, o bendrai vyrams ir moterims jis labai svarbus imuniteto ir imuninio atsako palaikymui“, – kalbėjo J. Aleknienė.

Ji patarė, kad cinko gauti su maistu yra labai paprasta – jo yra mėsoje, ankštinėse daržovėse ir jūros gėrybėse, ypač daug – austrėse.

Vitamino C trūkumą išduoda dantenos

O pažvelgę į savo burną galite suprasti, kad jums trūksta vitamino C. Tai išduoda paraudę dantenos. Šis vitaminas organizmui būtinas – tai yra stiprus antioksidantas, padedantis kovoti su laisvaisiais radikalais.

Be to, vitaminas C dalyvauja kolageno sintezėje, todėl yra labai svarbus grožiui, tačiau visų svarbiausias jis imuninei sistemai, imuniniam atsakui – vaistininkė pažymi, kad vartojant didesnę dozę šio vitamino, greičiau praeina peršalimas.

Galiausiai, paskutinis mūsų kūno siunčiamas ženklas išduoda vitamino K1 trūkumas. Dėl jo reikėtų susirūpinti, jei ant kūno lengvai atsiranda kraujosruvos, vadinamos mėlynės.

Šio vitamino atsargas galima papildyti praturtinant savo mitybos racioną kopūstinėmis daržovėmis, paprastais baltagūžiais, briuselio kopūstais pataria J. Aleknienė.

Organizmui būtini vitaminai

Apie vitaminų ir mineralų svarbą organizmui laidoje kalbėjo ir sveikatos priežiūros tinklo „Antėja“ gydytoja Eglė Marciuškienė. Ji pažymi, kad vitaminai – mineralinės medžiagos, būtinos organizmui, nes prisideda prie medžiagų apykaitos, augimo, įvairių organų ir jų sistemų veiklos.

Gydytojos teigimu, mūsų organizme yra 13 vitaminų. Riebaluose tirpūs yra keturi iš jų: A, D, E ir K.

Vandenyje tirpūs yra net devyni vitaminai: C. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. O ar žinojote, kad yra vienintelis vitaminas, kuris gaunamas ne tik su maistu? Tai – vitaminas D, kuris organizme gaminasi esant saulės poveikyje.

„Pagrindinis vitaminų šaltinis yra maistas, todėl jeigu laikomės dietų, jeigu nepilnavertė mityba, jeigu iš mitybos pašaliname tam tikrus maisto produktus, gali būti, kad atsiras vitaminų trūkumas.

Taip pat vitaminų trūkumas gali atsirasti tuomet, kai sutrinka jų įsisavinimas. Tai dažniausiai būna dėl virškinamojo trakto ligų, skrandžio uždegimo, Krono ligos, uždegiminės žarnų ligos, celiakijos, dirgliosios žarnos sindromo ir kitų“, – vardijo E. Marciuškienė ir pridūrė, kad su tuo taip pat dažniau susiduria vyresni asmenys, nėščiosios bei vaikai ir paaugliai.

Kalbėdama apie vitaminų trūkumą, gydytoja pažymi, kad dažniausiai daugeliui trūksta vitamino D – skaičiuojama, kad pasaulyje jo trūksta iki 90 proc. populiacijos. Fiksuojamas ir didelis vitamino E trūkumas – kai kuriose šalyse jo trūksta nuo 50 iki 80 proc. žmonių.

Vitamino A ir C trūksta maždaug pusei populiacijos, o štai kitų vitaminų trūkumas yra pakankamai mažas, nesiekia ir 10 proc., kalbėjo E. Marciuškienė.

Vitaminų trūkumo simptomai

Tačiau kaip žinoti, kad mums trūksta vitaminų? Gydytojos teigimu, trūkumo simptomų gali ir nebūti, be to, jie gali atsirasti ir po kelių, keliolikos mėnesių, o štai vitamino B12 trūkumas, manoma, pasireiškia tik po trejų metų. Vis tik, yra simptomai, į kuriuos nereikėtų numoti ranka:

„Vienas iš dažnų simptomų yra nuovargis, silpnumas. Jis dažniausiai pasireiškia, kai trūksta vitamino D, B grupės vitaminų, vitamino C.

Jeigu sergate depresija, reikėtų susirūpinti dėl vitaminų trūkumo. Dažniausiai depresijai įtakos turi B1 vitaminas, D ir C. Tačiau nepamirškite – vitaminai nepakeis antidepresantų, jie tik pagerins jūsų būklę.“

O štai kai trūksta vitamino C, dažniau puola peršalimo ligos, infekcijos – joms užklupus, taip pat svarbūs ir vitaminai D ir A. Vitamino A trūkumą gali išduoti ir dažnos virškinamojo trakto ir kvėpavimo takų infekcijos.

„Tik nepamirškite vartodami vitaminą A, kad jis gali sukelti toksines reakcijas ir jį vartoti reikia labai atsargiai“, – įspėja gydytoja.

Šio vitamino atsargomis reikia pasirūpinti ir jeigu išsivysto naktinis aklumas, vištakumas – tokiu atveju reikia ne tik vitamino A, bet ir apsilankyti pas akių gydytoją.

Patarė, kokius tyrimus atlikti

Vis tik, geriausias būdas išsiaiškinti, ar mums netrūksta vitaminų – atlikti tyrimus. Visų pirma, rekomenduojama atlikti bendrą kraujo ląstelių tyrimą.

Kaip aiškina E. Marciuškienė, tam tikrų ląstelių kiekis, jų būklė, išvestiniai rodikliai gali parodyti, kad trūksta tokių vitaminų kaip B12, B6, folinės rūgšties. Taip pat įtariant vitaminų trūkumą reikėtų atlikti pačių pagrindinių vitaminų tyrimus.

„Laboratorijos specialistai ir gydytojai greta B12, B6 ir folinės rūgšties gali rekomenduoti atlikti ir homocisteino tyrimą, kurio pokytis labai puikiai atspindi šių vitaminų trūkumą mastą, nes jeigu vitaminų sumažėja, homocisteino koncentracija gali būti ir normali, tačiau jeigu homocisteino koncentracija padidėja, tuomet akivaizdu, kad vitaminų trūkumas yra didelis“, – kalbėjo gydytoja.

