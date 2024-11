Šie ženklai išduoda, kad jums trūksta vitamino C: pastebėkite laiku

Apie vitaminą C, jo trūkumo simptomus ir medžiagos šaltinius naujienų portalui tv3.lt papasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė.

Pasak jos, svarbu aprūpinti savo organizmą reikalingu vitamino C kiekiu, nes tokiu būdu užtikrinama efektyvi jo veikla.

Vitamino C funkcijos ir trūkumo simptomai

„Vitaminas C yra vandenyje tirpus vitaminas, kurio organizmas pats nepasigamina, tad turime jo gauti iš maisto produktų bei maisto papildų“, – apie vitaminą C kalbėjo A. Krušnienė.

Vaistininkės teigimu, tai yra žmogaus organizmui svarbi medžiaga, nes atlieka ne vieną svarbią funkciją organizme.

Vitaminas C, visų pirma, atsako už imuninės sistemos stiprinimą, kuris šiuo metų laiku yra labai aktualus.

Taip pat padeda įsisavinti geležį, dalyvauja kolageno sintezėje bei hormonų neurotransmiterių sintezėje.

„Negana to, vitaminas C yra stiprus antioksidantas, saugantis ląsteles nuo laisvųjų radikalų žalos ir senėjimo“, – dar viena medžiagos funkcija dalijosi A. Krušnienė.

Specialistė taip pat papasakojo, kokiais ženklais pasireiškia vitamino C trūkumas. Anot jos, įspėjamųjų signalų organizmas siunčia ne vieną.

Pasak jos, visų pirma, vitamino C stoką išduoda nusilpusi imuninė sistema, nuovargis, bendras silpnumas.

Taip pat gali pasireikšti bendras odos sausumas ir pleiskanojimas, priedo, gali pradėti lūžinėti plaukai ir/arba nagai.

„Kadangi vitaminas C turi įtakos kolageno gamybai, odos įtrūkimai ar žaizdelės gali gyti lėčiau, taip pat gali išryškėti raukšlelės, atsirasti raudonis. Dėl kolageno stokos gali varginti sąnarių skausmas“, – pridėjo vaistininkė.

Vitamino C stokos grėsmės

Paklausta apie tai, kokios grėsmės kyla organizmui ilgai negaunant vitamino C, vaistininkė A. Krušnienė pasidalijo keliomis iš jų.

Specialistės teigimu, didesnio vitamino C kiekio reikia lėtinėmis uždegiminėmis ligomis sergantiems žmonėms.

Taip pat tiems, kurie rūko, vartoja didelius kiekius alkoholio, patiria didelę protinę arba fizinę įtampą.

„Negaunant pakankamai vitamino C atsiranda didesnė rizika nusilpti imunitetui, o kartu gali paūmėti lėtinių uždegiminių ligų simptomai, grėsti sąnarių ir kaulų ligos, mažakraujystė, širdies ir kraujagyslių ligos“, – apibendrino A. Krušnienė.

Aptarus vitamino C stokos sukeliamą žalą, vaistininkė taip pat papasakojo apie tai, kokia yra rekomenduojama vitamino C paros norma.

Pasak jos, visiems suaugusiems asmenims, kurie neturi lėtinių ligų, žalingų įpročių profilaktinė vitamino C paros norma yra 75-90 mg.

„Visgi, nesilaikant visavertės mitybos principų, susiduriant su įvairiomis šalutinėmis būklėmis ar esant ūmiai infekcijai dozę galima didinti iki 1000 ar net 2000 mg.

Žinoma, svarbu atminti, kad suvartojant per daug vitamino C, gali pasireikšti nemalonūs simptomai, tokie kaip viduriavimas, padidėjęs rūgštingumas, pykinimas, pilvo skausmai, bėrimas.

Todėl visuomet rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku dėl saugios šio vitamino dozės“, – kalbėjo specialistė.

Vitamino C šaltiniai

A. Krušnienė jau yra minėjusi apie tai, kad vitamino C žmogaus organizmas savarankiškai negamina ir jis yra gaunamas per maistą arba papildus.

Dėl to pašnekovė papasakojo, kaip gauti vitamino C šiais metodais. Visų pirma, ji aptarė tai, kokiuose maisto produktuose jo gausiausia.

„Nemažai vitamino C galima rasti šviežiuose vaisiuose, daržovėse, uogose.

Didžiausias vitamino C dozes turi juodieji serbentai, šaltalankiai, apelsinai, greipfrutai, citrinos, kopūstai, kiviai, petražolės, braškės, paprikos.

Tačiau svarbu atsiminti, kad karštyje, pavyzdžiui, verdant, vitaminas C suyra“, – įspėjo vaistininkė.

Pašnekovė taip pat atskleidė, jog vitamino C galima gauti ir per papildus. Jos teigimu, tai – veiksmingas metodas, tačiau svarbu nesuvartoti per daug,

Dažniausiai jis yra skiriamas tirpiomis tabletėmis, kapsulėmis, milteliais ar kitomis formomis.

„Vitamino C papildomai galima gauti kartu su maisto papildais, tačiau čia svarbu atidžiai stebėti jo kiekį, kad nesuvartotume pernelyg daug.

Vitaminų kompleksuose vitamino C dažnai būna mažesnė dozė, tačiau apstu išgrynintų vitamino C preparatų įvairiomis formomis: vandenyje tirpiomis tabletėmis ar milteliais, kapsulėmis, kramtomais žirneliais ar guminukais, purškiamas, geriamas, gelinis ir pan.

Nustačius didesnį vitamino C trūkumą, gydytojas gali paskirti ir intraveninę infuziją“, – atskleidė ji.