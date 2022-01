Vitamino C trūkumas gali kelti pavojų sveikatai: įsidėmėkite šiuos ženklus

Vitaminas C arba dar kitaip vadinama askorbo rūgštis, yra vandenyje tirpus vitaminas, kuris gyvybiškai svarbus žmogaus organizmui.

„Jis reikalingas kolageno, ląstelių jungiamojo audinio, sintezei. Vitaminas C yra svarbus antioksidantas, mažinantis širdies ligų, kai kurių rūšių vėžio riziką, stabdantis senėjimo procesą.

Taip pat jis stiprina kraujagyslių sieneles, skatina žaizdų ir nudegimų gijimą, stiprina dantis ir kaulus, kapiliarų bei kitų kraujagyslių sieneles, gerina geležies įsisavinimą“, – vitamino C naudą organizmui aiškina „AND klinikos“ šeimos gydytoja Jūratė Valiukienė.

Vitamino C atsargos

Pasak šeimos gydytojos, suaugusio žmogaus vitamino C poreikis per parą yra apie 40 mg, kurio pakankama kiekį dauguma gauna valgydami įvairų maistą. Ypatingai, jeigu maisto racione dominuoja įvairūs vaisiai ir daržovės.

„Vitamino C žmogaus organizmas pats nepasigamina ir nekaupia, todėl labai svarbu subalansuota mityba, nes jo gauti reikia kasdien. Tačiau tie, kurių mityba yra nevisavertė, valgo neįvairų maistą, laikosi dietos, serga tam tikromis inkstų ligomis, kuomet reikalinga dializė, piktnaudžiauja alkoholiu ar rūkalais yra rizikos grupėje dėl vitamino C nepakankamumo. Tokiu atveju, šio vitamino gali reikėti vartoti papildomai“, – įspėja šeimos gydytoja J. Valiukienė.

Pagrindiniai vitamino C šaltiniai yra štai šie: citrusiniai vaisiai ir jų sultys, melionai, uogos, paprikos, brokoliai, bulvės.

Simptomai

Nors rūpintis sveikata privalu, tačiau vartojant papildus ir vitaminus – persistengti nevalia. Kaip ir su kitais vitaminais, taip ir su vitaminu C elgtis reikia atsargiai. Suvartojus pernelyg didelę jo dozę gali atsirasti nemalonūs pojūčiai.

„Perdozavimo simptomai yra štai šie: viduriavimas, akmenų formavimasis inkstuose, šlapimo takų sudirginimas, geležies kaupimasis“, – teigia „AND klinikos“ šeimos gydytoja.

Medicinos specialistė pasakoja, kad organizmui taip pat kaip ir vitamino C perdozavimas, taip ir trūkumas yra pavojingas sveikatai.

Dažniausiai vitamino C trūkumą organizme išduoda tam tikri simptomai. Pavyzdžiui, nuovargis, sąnarių skausmas, dantenų kraujavimas, kraujosruvų atsiradimas odoje, apetito netekimas, odos sausėjimas, lėtas žaizdų gijimas.

„Sunkiais atvejais gali pradėti kristi dantys, išsivystyti skorbutas ir vidinis kraujavimas“, – priduria šeimos gydytoja Jūratė Valiukienė.

Be to, nors vitaminas C, pasak gydytojos, yra „populiarus vaistas“ gydantis nuo peršalimo, tačiau atlikti tyrimai rodo, kad COVID-19 ligos išvengti jis nepadės. Tačiau iš kitos pusės – gali palengvinti sirgimo simptomus:

„Covid-19 ligos metu, ypač jeigu paciento būklė nėra kritiškai sunki, vitamino C vartojimo nauda padidintomis dozėmis dar neturi pakankamai tvirtų įrodymų.“