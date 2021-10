Šie ženklai išduoda vitamino C trūkumą: pastebėkite juos laiku

Laimei, sveikatos specialistai sako, kad net žmonės, kurie nesimaitina labai sveikai, paprastai neturi daug šansų susirgti skorbutu. Tačiau yra keletas veiksnių, kurie gali sukelti didesnę riziką.

Jei jūsų racione nėra šviežių vaisių ir daržovių, jei sergate anoreksija ar turite ilgalaikę priklausomybę nuo narkotikų ar alkoholio, yra didelė tikimybė, kad organizmui užkertate kelią pasisavinti pakankamai vitamino C. Specialistai perspėja, kad alkoholis bei pasyvus rūkymas taip pat sumažina vitamino C kiekį, kurį organizmas pasisavina su maistu.

„Kūdikiai, vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės, kuriems sunku maitintis sveikai, taip pat gali turėti didesnę riziką susirgti skorbutu“, – priduria sveikatos ekspertai.

Išduoda simptomai ant odos

Esant nėštumui bei maitinant krūtimi organizmui reikia daugiau vitamino C. Kai kurie skorbuto simptomai gali pasireikšti ant odos ir aplink burną. Patinusios, kraujuojančios dantenos gali būti vitamino C trūkumo požymis, o kartais dantys gali net iškristi.

Taip pat turėtumėte atkreipti dėmesį į odos pokyčius. Jei ant odos, dažniausiai ant blauzdų, atsiranda raudonos arba mėlynos dėmės arba oda lengvai nubrozdinama, tai gali būti skorbuto simptomai.

Sakoma, kad turėtumėte kreiptis į gydytoją, jei įtariate skorbutą ir visą laiką jaučiatės labai pavargęs ir silpnas arba visą laiką jaučiate irzlumą ar liūdesį. Galiausiai, jei stipriai skauda sąnarius ar kojas, būtinai kreipkitės į gydytoją.

Lengvai gydoma

Skorbutas yra lengvai gydomas į savo racioną įtraukiant šiek tiek vitamino C, pavyzdžiui, šviežių vaisių ir daržovių, arba vartojant vitamino C papildus.

Citrusiniai vaisiai, vaisių sultys ir daugelis daržovių yra puikūs vitamino C šaltiniai

Dauguma žmonių, besigydančių nuo skorbuto, jau po 48 valandų pasijunta geriau ir visiškai pasveiksta per dvi savaites. Vitamino C papildai gali sąveikauti su kitais vaistais, todėl gali tekti aptarti vitamino C vartojimą su savo šeimos gydytoju.

Žmonės negali sintetinti vitamino C iš savo organizmo, todėl jis būtinai turi būti įtrauktas į mitybos racioną. Vitaminas C yra mažai toksiškas ir manoma, kad jis nesukelia rimto neigiamo poveikio net daug jo suvartojus.

Tyrimai rodo, kad dažniausi nusiskundimai yra viduriavimas, pykinimas, pilvo mėšlungis ir kiti virškinimo trakto sutrikimai, atsirandantys dėl nepasisavinto vitamino C osmosinio poveikio virškinimo trakte. Akivaizdūs vitamino trūkumo simptomai pasireiškia tik tuo atveju, jei vitamino C per daugelį savaičių suvartojama mažiau nei 10 mg per parą.