Šie ženklai išduoda vitamino C trūkumą: pastebėkite juos laiku

Yra keletas šio vitamino trūkumo požymių ir simptomų. Dauguma jų yra susiję su kolageno gamybos sutrikimais arba nepakankamu antioksidantų suvartojimu, rašo express.co.uk.

Kai kurie iš pirmųjų trūkumo požymių yra nuovargis, paraudusios dantenos, lengvai atsirandančios mėlynės, sąnarių skausmas ir šiurkšti, nelygi oda.

Šiurkšti oda yra vienas dažniausių, tačiau mažiau pastebimų simptomų

Remiantis sveikatos kanalo „Bestie“ sukurtu mokomuoju vaizdo įrašu „Vitamino C trūkumo simptomai, kurių niekada nereikėtų ignoruoti“, šiurkšti oda iš tikrųjų yra vienas dažniausių, tačiau mažiau pastebimų simptomų.

Kadangi vitaminas C yra atsakingas už kolageno gamybą, suglebusi ir pažeista oda dažniausiai bus pirmasis jo trūkumo požymis. Jei vitamino C jūsų organizme trūksta ilgiau nei tris mėnesius, gali išsivystyti būklė, vadinama keratoze pilaris, kai keratino baltymas ima kauptis odos porose.

Tai galima apibūdinti kaip gumbuotą „viščiuko odą“, kuri susidaro žastų, šlaunų ar sėdmenų užpakalinėje dalyje. Yra ir kitų keratozės pilaris priežasčių, todėl net ir diagnozavus šią ligą, nereiškia, jog jums tikrai trūksta vitamino C.

Kitas vitamino C trūkumo simptomas yra kamščiatraukio formos kūno plaukai, kai plaukeliai išlinksta ar susisuka dėl defektų, atsiradusių jiems formuojantis baltymų struktūroje. Tai vienas iš būdingų vitamino C trūkumo požymių. Tokie pažeisti plaukai labiau linkę lūžti arba iškristi.

Ryškiai raudoni plaukų folikulai

Plaukų anomalijos dažnai išnyksta per mėnesį po gydymo tinkamu vitamino C kiekiu. Kitas su kūno plaukais susijęs simptomas yra ryškiai raudoni plaukų folikulai. Kai organizmui trūksta vitamino C, smulkios kraujagyslės odos paviršiuje tampa trapios ir lengvai trūkinėja. Dėl to aplink folikulus atsiranda mažų, ryškiai raudonų dėmių.

Tokia komplikacija vadinama perifolikuliniu kraujavimu, o pavartojus papildomai vitamino C, paprastai išnyksta per dvi savaites. Kitas keistas simptomas, rodantis vitamino C trūkumą, yra šaukšto formos nagai. Nors tokia nagų forma labiau siejama su geležies trūkumu, įdubę, ploni ir trapūs nagai gali rodyti, kad jūsų organizmui trūksta šio vitamino.

Kitų vitamino C trūkumo simptomų sąrašas yra gana ilgas: lengvai atsirandančios mėlynės, lėtai gyjančios žaizdos, skausmingi, patinę sąnariai, silpni kaulai, kraujuojančios dantenos ir dantų netekimas, silpnas imunitetas, nuovargis ir nepaaiškinamas svorio padidėjimas. Laimei, viso tai lengva išgydyti vartojant pakankamą vitamino C kiekį.